Người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng vì tưởng là vitamin: Bé 1 tháng tuổi sùi bọt mép, nhập viện cấp cứu khẩn

Gia đình bệnh nhi cho biết, do hóa chất được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường, nên khi chăm sóc trẻ, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn hy hữu nhưng cực kỳ nghiêm trọng: Người lớn nhỏ nhầm axit (tricloaxetic 80%) vào miệng trẻ 1 tháng tuổi.

Gia đình bệnh nhi cho biết, do hóa chất được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường, nên khi chăm sóc trẻ, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng.

Sau khi nhỏ được vài phút thì trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều, không nôn. Gia đình tức tốc đưa trẻ vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ thấy toàn bộ khoang miệng và má trái của bệnh nhân bị bỏng, kèm theo xuất tiết nhiều đờm dãi. Ít phút sau trẻ bị kích thích nhiều, tím môi, SpO2 giảm kèm theo tiếng thở rít nhanh qua thanh quản, phổi giảm thông khí.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ thấy toàn bộ khoang miệng và má trái của bệnh nhân bị bỏng, kèm theo xuất tiết nhiều đờm dãi. (Ảnh: BVCC)

Xác định đây là tình trạng bỏng đường hô hấp và tiêu hóa do axit cực nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản và chuyển bệnh nhi về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân được điều trị tích cực: An thần, thở máy, kháng sinh, giảm viêm.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã tạm thời ổn định: cai được máy thở, vùng tổn thương bỏng da vùng má kèm giả mạc khoang miệng cải thiện tốt. Trẻ đã có thể tự bú mẹ.

Mặc dù hiện tại các bác sĩ chưa ghi nhận di chứng nhưng bệnh nhân vẫn có nguy cơ sẹo hẹp đường tiêu hóa, sẹo hẹp đường thở nên vẫn cần theo dõi sát trong 1-2 tuần tới.

Cần làm gì khi uống nhầm axit?

Các bác sĩ khuyến cáo, uống nhầm axit là một trong những tai nạn sinh hoạt để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, tác nhân gây bỏng là axit ăn mòn cực mạnh do đó có thể tàn phá cơ thể chỉ trong vài giây, gây tàn phế suốt đời, để lại sẹo co rút nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã tạm thời ổn định. (Ảnh: BVCC)

Khi uống nhầm axit hoặc các chất độc khác, người chăm sóc trẻ cần lưu ý thực hiện theo các bước sau:

Súc miệng với nước sạch, uống từng ngụm nước nhỏ để pha loãng nồng độ hóa chất trừ khi có dấu hiệu thủng thực quản hoặc nôn máu.

Giữ tư thế ngồi/đứng: Tránh nằm để giảm trào ngược.

Giữ nguyên trạng thái, không gây nôn, không uống dung dịch trung hòa (dung dịch kiềm mạnh như nước vôi)

Nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất, mang theo chai hóa chất để các bác sĩ biết được chính xác loại axit.

Lưu ý thực hiện nguyên tắc “3 không” khi sơ cứu: Không móc họng gây nôn khi uống nhầm khiến axit gây bỏng thực quản lần 2. Không chườm đá lạnh, bôi kem đánh răng, mỡ trăn, lá cây hay thuốc dân gian lên vết bỏng. Không tự ý dùng dung dịch kiềm để trung hòa axit (phản ứng tỏa nhiệt sẽ làm vết bỏng sâu hơn).

Để phòng tránh việc uống nhầm axit hoặc chất độc khác, người chăm sóc trẻ cũng cần lưu ý

Không để chung thuốc, thực phẩm dùng cho trẻ với các loại dung dịch có thể gây ngộ độc.

Không dùng vỏ chai thực phẩm đựng axit: Tuyệt đối không chiết axit hay chất tẩy rửa mạnh vào chai nước lọc, chai nước ngọt hay vỏ chai rượu.

Dán nhãn cảnh báo rõ ràng: Mọi chai lọ chứa hóa chất gia dụng hoặc công nghiệp phải có nhãn ghi rõ tên và ký hiệu nguy hiểm.

Lưu trữ an toàn: Cất giữ hóa chất trong tủ có khóa, đặt ở vị trí trên cao, xa tầm tay trẻ em và người già, không để chung hóa chất với các loại thuốc.

Trang bị đồ bảo hộ khi tiếp xúc: Luôn đeo găng tay cao su, kính bảo hộ và khẩu trang khi sử dụng các hóa chất ăn mòn mạnh.

Tăng cường quan sát: Luôn kiểm tra kỹ nhãn mác trước khi sử dụng hoặc uống bất kỳ chai lọ nào, đặc biệt trong điều kiện thiếu ánh sáng.