Người sử dụng hộ chiếu trong các trường hợp sau có thể bị phạt tới 25 triệu đồng

Ngày 27/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, theo tinh thần của Nghị định 282 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025), các hành vi vi phạm liên quan đến giấy tờ xuất nhập cảnh đã được điều chỉnh tăng nặng mức xử phạt hành chính.

Theo đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hộ chiếu (Passport), giấy thông hành không chỉ là tấm vé thông hành mà còn là tài liệu khẳng định quyền công dân và sự bảo hộ của Nhà nước khi ở nước ngoài.

Tuy nhiên, thời gian qua, vì nhiều lý do khác nhau, không ít cá nhân đã cố tình làm giả giấy tờ, tài liệu để "lách luật" xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành thường là để trốn tránh việc bị cấm xuất cảnh do nợ thuế, vi phạm pháp luật hoặc để đi lao động "chui" tại nước ngoài… sau khi đã bị trục xuất trước đó.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không chỉ bị xử phạt nặng về hành chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thường tập trung vào các hành vi như:

Mức hình phạt đối với những người có hành vi giả mạo hồ sơ là từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng . Đây là mức phạt tăng cao rõ rệt so với các quy định trước đây, cho thấy sự quyết liệt của Nhà nước trong việc quản lý trật tự xã hội.

Ngoài phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung đó là:

Tịch thu tang vật: Hộ chiếu đã cấp dựa trên hồ sơ giả mạo, sẽ bị thu hồi và hủy giá trị sử dụng ngay lập tức.

Truy cứu trách nhiệm hình sự: Nếu hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Nếu vi phạm nhằm mục đích kiếm lời (như cho thuê hộ chiếu, mua bán giấy tờ, môi giới trái phép…), người vi phạm buộc phải nộp lại toàn bộ số tiền bất hợp pháp đã thu được.

Để bảo vệ quyền lợi bản thân và tránh vô tình vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo quan trọng để người dân không bị "tiền mất tật mang" những lưu ý sau:

Giữ gìn nguyên trạng giấy tờ: Không tự ý vẽ, tẩy xóa, viết thêm hoặc dán bất cứ vật lạ nào vào hộ chiếu, giấy thông hành. Một vết tẩy xóa nhỏ cũng có thể khiến hộ chiếu, giấy thông hành của bạn bị vô hiệu hóa và bị cơ quan chức năng nghi ngờ giả mạo.

Tự quản lý thông tin cá nhân: Không cho người khác mượn CCCD, ảnh chân dung hoặc tài khoản định danh điện tử. Kẻ xấu có thể dùng thông tin của bạn để làm hồ sơ giả cho người khác, khi đó bạn sẽ là người chịu liên đới pháp lý.

Kiểm tra tình trạng pháp lý cá nhân: Nếu bạn nghi ngờ mình thuộc diện chưa được xuất cảnh (do nợ thuế, án phí...), hãy liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn giải quyết thay vì tìm cách làm giả hồ sơ.

Báo cáo mất giấy tờ ngay lập tức: Trong trường hợp bị mất hộ chiếu, giấy thông hành công dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất (thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp) để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu, giấy thông hành đó, tránh việc kẻ xấu lợi dụng danh tính của mình để hoạt động phi pháp.

Chỉ thực hiện thủ tục qua kênh chính thức: Tuyệt đối không tin vào các lời quảng cáo "làm hộ chiếu nhanh không cần giấy tờ" trên mạng xã hội. Mọi thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành hiện nay đều được thực hiện minh bạch qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng VNeID.

Hệ thống nhận diện hiện đại: Hiện nay, cơ quan Công an đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và đối soát dữ liệu dân cư quốc gia cực kỳ chính xác. Việc làm giả ảnh hay thông tin trên hồ sơ điện tử gần như chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay tại khâu đối soát.