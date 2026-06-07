Người sống thọ thường có 7 đặc điểm chung này

Nghiên cứu về những cộng đồng có tỷ lệ người sống trên 90-100 tuổi cao nhất thế giới cho thấy họ thường sở hữu những đặc điểm lối sống rất giống nhau.

Điều đáng chú ý là phần lớn những thói quen này đều có thể áp dụng ngay từ hôm nay.

Vận động mỗi ngày thay vì ngồi quá nhiều

Nhiều người cho rằng muốn sống thọ phải tập thể dục cường độ cao hoặc theo đuổi các môn thể thao khắc nghiệt. Trên thực tế, những người sống lâu nhất thế giới thường không tập luyện theo cách đó.

Họ duy trì vận động tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày như đi bộ, làm vườn, chăm sóc cây cối, lao động nhẹ hoặc thường xuyên đi lại thay vì ngồi một chỗ quá lâu.

Các nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất đều đặn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ và nhiều bệnh mạn tính khác – những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong hiện nay.

Ảnh minh họa.

Ăn nhiều thực vật hơn thịt

Một điểm chung nổi bật ở những cộng đồng sống thọ là chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

Thực phẩm có nguồn gốc thực vật cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng viêm mạn tính và lão hóa sớm.

Trong khi đó, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, thức uống có đường thường được sử dụng ở mức hạn chế.

Nhiều chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải ăn chay hoàn toàn, nhưng việc tăng tỷ lệ thực vật trong khẩu phần ăn là một trong những bí quyết quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ.

Biết dừng lại trước khi quá no

Tại nhiều vùng có tỷ lệ người sống trăm tuổi cao, người dân duy trì thói quen chỉ ăn khoảng 80% khả năng của dạ dày.

Việc ăn vừa đủ giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, hạn chế nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh chuyển hóa.

Ngược lại, ăn quá no thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Luôn có mục tiêu sống

Các nhà nghiên cứu nhận thấy người sống thọ thường có lý do để thức dậy mỗi sáng.

Đó có thể là công việc yêu thích, chăm sóc con cháu, làm vườn, tham gia hoạt động cộng đồng hoặc theo đuổi một đam mê nào đó.

Cảm giác cuộc sống có ý nghĩa giúp duy trì sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ trầm cảm và tạo động lực để chăm sóc bản thân tốt hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có mục đích sống rõ ràng thường có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn so với những người sống thiếu định hướng.

Biết cách kiểm soát căng thẳng

Stress kéo dài được xem là "kẻ thù thầm lặng" của tuổi thọ.

Khi cơ thể thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng, hormone cortisol tăng cao có thể làm tổn thương hệ tim mạch, hệ miễn dịch và não bộ.

Những người sống thọ thường có cách riêng để giải tỏa áp lực như đi bộ, thiền, cầu nguyện, trò chuyện với bạn bè hoặc dành thời gian cho thiên nhiên.

Điều quan trọng không phải là tránh hoàn toàn căng thẳng mà là biết cách quản lý nó.

Ngủ đủ và ngủ chất lượng

Giấc ngủ được xem là "liều thuốc phục hồi" tự nhiên của cơ thể.

Trong lúc ngủ, não bộ xử lý thông tin, các tế bào được sửa chữa và hệ miễn dịch được củng cố.

Người thường xuyên thiếu ngủ có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, béo phì, đái tháo đường và suy giảm trí nhớ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy duy trì giấc ngủ từ 7-8 giờ mỗi đêm cùng lịch sinh hoạt ổn định có liên quan đến tuổi thọ cao hơn.

Duy trì các mối quan hệ xã hội

Một trong những yếu tố ít được chú ý nhưng có tác động rất lớn đến sức khỏe là các mối quan hệ xã hội.

Người sống thọ thường gắn bó với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Họ có người để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết.

Các nghiên cứu cho thấy cảm giác cô đơn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm tương đương nhiều yếu tố nguy cơ sức khỏe khác như hút thuốc lá hoặc béo phì.

Sống thọ không chỉ là sống lâu

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng mục tiêu quan trọng không phải là kéo dài số năm sống bằng mọi giá mà là kéo dài những năm tháng khỏe mạnh.

Những người sống thọ trên thế giới thường không theo đuổi bí quyết thần kỳ nào. Họ chỉ kiên trì duy trì các thói quen lành mạnh trong nhiều thập kỷ.

Từ việc ăn uống điều độ, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc cho đến giữ tinh thần lạc quan và các mối quan hệ tốt đẹp, tất cả đều là những yếu tố đơn giản nhưng có thể tạo nên sự khác biệt lớn đối với sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.