Người sống thọ sẽ có 3 biểu hiện này khi ngủ: Sáng dậy làm thêm 2 việc, gan và thận sẽ thầm cảm ơn bạn

Khoảng 1/3 cuộc đời con người dành cho giấc ngủ. Ngủ là thời gian để cơ thể nghỉ ngơi. Đây cũng là thời điểm để các cơ quan có thể sửa chữa các chức năng, loại bỏ mệt mỏi, tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại sự xâm nhập của bệnh tật. Giấc ngủ kém có tác động tiêu cực đến hormone, hiệu suất luyện tập và chức năng của não. Vì vậy, giấc ngủ tốt cũng quan trọng như tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống lành mạnh. Đó cũng là biểu hiện của cơ thể khỏe mạnh, là nền tảng để kéo dài tuổi thọ.

Thông thường, người sống thọ sẽ có 3 biểu hiện dưới đây khi ngủ. Nếu có từ 2 biểu hiện trong số đó, chúc mừng, bạn cũng có tiềm năng sống thọ.

1. Ngủ một mạch đến sáng

Những người trường thọ thường có khả năng đi vào giấc ngủ rất nhanh. Bởi trên thực tế, việc ngủ nhanh cũng là biểu hiện của một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, chứng tỏ chất lượng giấc ngủ tốt và cơ thể đang khỏe mạnh.

Việc bị mất ngủ, ngủ hay tỉnh giấc đi tiểu vào ban đêm thường gặp ở một số người thường là do chức năng thận bị suy yếu, giữa đêm phải thức dậy đi tiểu vài lần. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, sức khỏe cũng sẽ kém đi. Do đó, nếu bạn thường ngủ một mạch đến sáng thì bạn đang có tiềm năng kéo dài tuổi thọ.

2. Dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không gặp ác mộng

Người có chức năng tim kém thường khó đi vào giấc ngủ hoặc mất ngủ vào ban đêm, thậm chí có khi ngủ say sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm do gặp ác mộng. Nguyên nhân là do khi tim hoạt động kém sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu lên não. Lượng máu lên não không đủ dẫn đến tình trạng thiếu máu não, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Nếu bạn có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vào ban đêm mà không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, điều đó có nghĩa là trái tim và cơ thể của bạn đang khỏe mạnh.

3. Tay chân ấm áp

Thông thường khi ngủ cơ thể sẽ tự động điều chỉnh để thích nghi với nhiệt độ môi trường. Tuy nhiên, một số người bị lạnh tay chân sau khi chìm vào giấc ngủ, thậm chí có trường hợp tỉnh giấc vì lạnh cóng. Nếu hiện tượng này thường xuyên xảy ra thì rất có thể là do rối loạn chức năng tim. Trên thực tế, khoảng cách từ tay và chân đến trái tim là xa nhất. Nếu tim đập quá chậm hoặc không ổn định thì tay và chân sẽ không được cung cấp đủ máu. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến việc tay và chân bị lạnh.

Do đó, nếu khi ngủ tay chân của bạn vẫn ấm áp. Điều đó chứng tỏ tim mạch của bạn đang khỏe mạnh và có tiềm năng sống thọ.

Làm thêm 2 việc buổi sáng để cơ thận và gan khỏe mạnh hơn

1. Uống nước vào buổi sáng

Nhiều người thường không có thói quen uống nước khi thức dậy vào buổi sáng. Tuy nhiên lúc này, khi bụng đang đói, việc uống ngay một cốc nước lọc ấm rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là gan và thận. Bởi vì ban đêm là thời gian để gan, thận đào thải độc tố trong cơ thể và xử lý chúng dưới dạng nước tiểu. Do đó vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, hãy uống một cốc nước ấm để bổ sung nước cho các hoạt động của 2 cơ quan quan trọng này.

Bên cạnh đó, việc cấp nước kịp thời không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gan và thận mà còn có thể làm loãng máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và huyết áp, mạch máu não.

2. Đi vệ sinh sau khi thức dậy

Thay vì chọn đánh răng, rửa mặt là việc làm đầu tiên sau khi thức dậy, mọi người nên đi vệ sinh ngay sau khi thức dậy. Đó là cách hiệu quả giúp giảm bớt gánh nặng cho thận và gan của bạn.

Việc đi vệ sinh buổi sáng có thể loại bỏ hết những chất cặn bã tích tụ trong cơ thể sau một đêm dài, từ đó giúp cho cơ thể thanh lọc và tiếp nhận một quy trình vận hành của ngày mới. Đây cũng là cách để phòng ngừa việc chất thải nhiễm trở lại trong cơ thể, trữ lại độc tố trong gan, gây nhiễm độc gan. Do đó, đừng quên đi tiểu ngay sau khi tỉnh dậy để bảo vệ gan và thận cũng như sức khỏe của bạn.