Người phụ nữ ra sông tắm bất ngờ bị kéo đi, người dân hoảng loạn la hét trong bất lực

Khi con người và động vật hoang dã cùng chung sống trên một lãnh thổ thì sẽ luôn có những tình huống nguy hiểm khó lường. Mới đây, vụ việc một người phụ nữ ở Ấn Độ ra sông tắm rồi mất mạng đã khiến thân nhân vô cùng đau đớn.

Thông ton được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều thứ Hai, 6/10 vừa qua tại quận Jajpur, bang Odisha của Ấn Độ.

Theo đó, khi bà Soudamini Mahala, 57 tuổi đang tắm giặt ở sông Kharasrota thì bất ngờ bị một con cá sấu ngoạm lấy rồi kéo đi.

Video do những người có mặt ở hiện trường ghi lại cho thấy con cá sấu khổng lồ kéo thi thể nạn nhân 57 tuổi xuống hạ lưu, trong khi dân làng hoảng loạn la hét bất lực từ một cây cầu gần đó.

Con cá sấu ngoạm lấy người phụ nữ rồi bơi đi rất nhanh.

Mặc dù họ kêu cứu, nhưng không ai có thể tiếp cận nạn nhân kịp thời. Các nhân chứng cho biết con cá sấu bất ngờ lao vào người phụ nữ và kéo bà xuống nước trước khi mọi người kịp phản ứng. Người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường tại quận Jajpur, Odisha nhưng không thể giải cứu bà khỏi con cá sấu.

"Dân làng có mặt trên bờ sông đã cố gắng đuổi theo con cá sấu nhưng không cứu được bà ấy', viên cảnh sát cho biết. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã đến hiện trường và tiến hành tìm kiếm dưới sông, ông cho biết.

Con cá sấu ngoạm chặt một nam sinh 15 tuổi tại Indonesia.

'Khi nhận thấy con cá sấu đang kéo người phụ nữ xuống sông, chúng tôi đã nhảy xuống cứu bà ấy, nhưng mọi nỗ lực của chúng tôi đều vô ích', Naba Kishore Mahala, một nhân chứng, cho biết.

Sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi đoạn video kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một con cá sấu ngoạm chặt thi thể một nam sinh sau khi tấn công cậu bé khi cậu đang câu cá trên bờ sông ở Indonesia cách đây vài tháng. Hôm đó, khi Muhammad Nur Akbar, 15 tuổi, đang cùng bạn bè tại sông Santan Ulu ở Đông Kalimantan thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công.

Theo lời nhân chứng kể lại, trước đó, bất chấp lời cảnh báo của các bạn cùng lớp, Muhammad vẫn nhúng chân xuống dòng nước đục ngầu để rửa mặt, thì một con cá sấu lao tới và cắn phập những chiếc răng nanh lớn vào đùi cậu. Cậu thiếu niên hét lên cầu cứu khi bạn bè chạy đến và túm lấy áo cậu trong cuộc giằng co tuyệt vọng với con bò sát khát máu.'

Tuy nhiên, con quái thú đã kéo Muhammad xuống nước. Các đội cứu hộ đã được thông báo về vụ tấn công chết người. Họ đến hiện trường và phát hiện con cá sấu vẫn đang giữ chặt thi thể bất động của cậu bé. Video được ghi lại tại hiện trường cho thấy con cá sấu đã ngoạm chặt lấy cậu bé khi nó lướt ngược dòng gần bờ sông.

Ông Fida Hurasani, Trưởng phòng Cứu hỏa và Cứu nạn huyện Kutai Kartanegara, cho biết: 'Vụ việc xảy ra vào ban ngày. "Người dân đã ngay lập tức báo cáo sự việc với các sĩ quan, bao gồm cả cảnh sát, và một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành ngay lập tức. Con cá sấu đã bị bắn chết và chúng tôi đã đưa được thi thể nạn nhân lên mặt nước ngay sau đó.'