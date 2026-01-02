Người phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi chích lể, giác hơi

Ngày 2-1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp nhập viện cấp cứu liên quan việc áp dụng phương pháp chích lể, giác hơi hút máu theo lời truyền miệng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Người phụ nữ bị các triệu chứng bất thường sau khi chích lể, giác hơi

Theo đó, người bệnh là bà H.T.H.L. (48 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp. Theo lời người nhà, trước khi nhập viện, bà L. đã thực hiện chích lể da kết hợp giác hơi hút máu với mục đích giảm đau nhức theo thông tin được truyền miệng.

Sau khi thực hiện, bà L. xuất hiện các triệu chứng bất thường như chóng mặt, mệt nhiều, đau ngực, khó thở, tê tay chân nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương da dạng chấm xuất huyết do kim đâm, rải rác vùng mặt, cổ và ngực; sinh hiệu cần được theo dõi sát.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán thiếu máu mức độ nặng trên nền đái tháo đường và tăng huyết áp, sau đó được chỉ định nhập viện điều trị nội trú.

BS.CKI Nguyễn Thị Như Ý, Khoa Tổng hợp của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết chích lể, giác hơi hút máu nếu thực hiện không đúng cách, không kiểm soát lượng máu lấy ra hoặc không đảm bảo vô trùng có thể dẫn đến nhiều biến chứng như mất máu, nhiễm trùng, tụt huyết áp, choáng… Cách làm này đặc biệt nguy hiểm đối với người có bệnh nền mạn tính.

Bác sĩ đang điều trị cho nữ bệnh nhân

Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định, bà L. nhớ lại: "Tôi nghe người quen giới thiệu phương pháp chích lể, giác hơi hút máu có thể giúp giảm đau nhức, thải độc nên làm theo, không nghĩ sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe".