Người phụ nữ mua vé số, hôm sau dẫn 3 anh chị em đến đại lý làm một việc trong đêm

Anh Lưu Quốc Duy, chủ một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới đây chia sẻ câu chuyện về vị khách đặc biệt đã nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Duy cho biết đại lý của anh vừa đổi thưởng cho một vị khách nữ trúng 3 tờ xổ số độc đắc, nhận giải thưởng 6 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). 3 tờ vé số mang lại may mắn cho người phụ nữ mang dãy số 450526 thuộc đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24/1.

3 tấm vé số giúp người phụ nữ trúng tiền tỷ.

Sau khi có kết quả xổ số ngày 24/1, người phụ nữ cùng 3 người khác là anh em trong gia đình đã lập tức đi xe ô tô 7 chỗ, di chuyển quãng đường 60km đến đại lý của anh Duy để đổi thưởng ngay trong đêm.

Trên báo Người Lao Động, anh Duy chia sẻ thêm về trường hợp trúng số này. Theo đó, người em gái trúng 3 tờ độc đắc đã tặng cho anh trai 1 tờ nhưng người anh không lấy mà chỉ nhận 300 triệu đồng. Cuối cùng, người phụ nữ đã chia cho những người anh em của mình mỗi người vài trăm triệu đồng.

Được biết, người phụ nữ nhận 200 triệu đồng tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.