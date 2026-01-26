Xổ số miền Nam: Chiều 26-1, lộ diện thêm chủ nhân trúng độc đắc 2 đài

Chiều 26-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã thông báo tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của 2 đài.

Vé số TPHCM đã tìm ra thêm một khách hàng trúng độc đắc tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 2

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 24-1, giải độc đắc (dãy số 124594) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng thứ 2 trúng độc đắc 3 vé là đại lý vé số Hải Diệu 2 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, chủ nhân đầu tiên may mắn trúng độc đắc 3 vé TPHCM đã đến một đại lý ở xã Phú Giáo, TPHCM để đổi thưởng 6 tỉ đồng. Như vậy, vẫn còn 8 vé TPHCM trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện người trúng.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 25-1, giải độc đắc (dãy số 545527) đến chiều 26-1 đã tìm khách hàng đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp trúng 1 vé. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tùng Hiếu ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp. Hiện, vẫn còn 13 vé Đà Lạt trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện người trúng.

Vé số Đà Lạt trúng độc đắc tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Tùng Hiếu

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Đà Lạt đã được đại lý vé số Nhựt Phụng và đại lý Toàn Phát ở phường Gò Công đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng 10 vé.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 796131) của vé số Đà Lạt cũng trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 647068) của vé số TPHCM mở thưởng ngày 19-1 đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.