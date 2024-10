Người phụ nữ không ăn gì ngoài cá mòi, khiến chuyên gia phải thốt lên: "Tôi cực kỳ lo ngại"

Không ăn gì ngoài cá mòi

Jane Crummett, đến từ Bắc Carolina, Mỹ, cho biết cô chỉ ăn bốn hộp cá mòi mỗi ngày.



Ngoài ra, cô chỉ dùng thêm dầu MCT. Thực phẩm bổ sung này rất phổ biến trong giới vận động viên và người tập thể hình, được sử dụng như một nguồn năng lượng nhanh chóng và có thể hỗ trợ giảm cân.

Trước khi áp dụng chế độ ăn chỉ bao gồm cá mòi, Crummett đã áp dụng chế độ ăn không carbohydrate. Cô cũng bỏ tiêu thụ sữa vì “thấy chúng gây viêm", Crummett nói với Fox News Digital.

Jane Crummett, đến từ Bắc Carolina, Mỹ, không ăn gì ngoài cá mòi trong hơn ba tháng.

Sau ba tháng không ăn gì ngoài cá mòi, Crummett nói cô đã giảm được 15,9 kg và “cảm thấy khỏe hơn”. Crummett chia sẻ với Fox News Digital rằng "cơn đau của tôi đã thuyên giảm" và “tình trạng viêm cũng giảm”.

Mặc dù có chế độ ăn hạn chế, Crummett cho biết cô vẫn khỏe mạnh và thường xuyên đi khám bác sĩ. Cô dự định sẽ đưa các loại thịt khác trở lại chế độ ăn của mình theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cô nói: "Mục tiêu cuối cùng của tôi là ăn cá mòi với dầu MCT vào mỗi bữa sáng, kết hợp thịt bò, thịt lợn, thịt gà trở lại chế độ ăn của mình".

Chia sẻ của Crummett được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chế độ ăn chỉ dựa vào một thực phẩm có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng

Theo chuyên trang y tế Healthline, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào tìm hiểu về mức độ an toàn của chế độ ăn chỉ có cá mòi, đặc biệt là khi áp dụng trong nhiều tháng thay vì nhiều ngày.

Grace Derocha, một chuyên gia dinh dưỡng, người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn Mỹ, cho biết: "Tôi cực kỳ lo ngại về việc bất kỳ ai chỉ tiêu thụ một loại thực phẩm duy nhất — như cá mòi — trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng".

“Mặc dù cá mòi là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều axit béo omega-3, protein, canxi và vitamin D, nhưng chỉ dựa vào một loại thực phẩm sẽ gây ra những rủi ro nghiêm trọng về dinh dưỡng và sức khỏe”, nữ chuyên gia nói với Healthline.

Mặc dù cá mòi là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều axit béo omega-3, protein, canxi và vitamin D, nhưng chỉ dựa vào một loại thực phẩm sẽ gây ra những rủi ro nghiêm trọng về dinh dưỡng và sức khỏe.

Kim Shapira, một chuyên gia dinh dưỡng khác, tác giả của cuốn “This Is What You’re Really Hungry For”, cũng đồng tình.

Cô nói với Healthline “hãy nhớ rằng thực phẩm là nhiên liệu và các thành phần trong nhiên liệu đó cung cấp cho mọi tế bào trong cơ thể những gì chúng cần để duy trì sức khỏe, sẽ có một số tác động tiêu cực lâu dài khi ăn một loại thực phẩm duy nhất”.

Shapira cho biết các tác động tiềm ẩn có thể bao gồm mất cơ, mất xương, mất cân bằng dinh dưỡng và suy dinh dưỡng, với những tác động tiêu cực có nhiều khả năng xảy ra hơn khi áp dụng chế độ ăn hạn chế trong thời gian dài.

Shapira cho biết thêm một số người có thể gặp phải các tác dụng phụ ngắn hạn, chẳng hạn như:

- tiêu chảy

- mệt mỏi

- thay đổi tâm trạng

- táo bón.

Chuyên gia nói sự đa dạng trong chế độ ăn uống là rất quan trọng.

Chuyên gia Derocha chỉ ra rằng cá mòi thiếu một số "chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, chất xơ, magiê và một số vitamin B, tất cả đều rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, tiêu hóa, sản xuất năng lượng và sức khỏe tổng thể".

Ngoài ra, việc áp dụng chế độ ăn chỉ toàn cá mòi trong thời gian dài "có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt các chất chống oxy hóa như vitamin A và E, cũng như các chất hóa học thực vật — các hợp chất quan trọng có trong trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, giúp bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính", chuyên gia Derocha cho biết.

Dư thừa dinh dưỡng cũng có thể xảy ra

Ăn một loại thực phẩm trong thời gian dài cũng có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều một số chất dinh dưỡng nhất định.

Mặc dù những chất này có thể không gây hại nếu dùng với lượng ít hơn nhưng chúng có thể gây ra vấn đề nếu bạn tiêu thụ quá nhiều.

Một chất quan trọng trong cá mòi là natri, có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao và bệnh tim mạch, đặc biệt là nếu tiêu thụ với số lượng lớn trong thời gian dài, chuyên gia Derocha cho biết.

Ngoài ra, "mặc dù cá mòi là nguồn cung cấp vitamin D và canxi tuyệt vời, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến mất cân bằng các chất dinh dưỡng này, với các tác dụng phụ tiềm ẩn như nồng độ canxi cao trong máu, có thể ảnh hưởng đến chức năng tim và thận", vị chuyên gia dinh dưỡng nói thêm.

Một nguy cơ khác là tiêu thụ quá nhiều thủy ngân hoặc các kim loại nặng khác có trong một số loại cá.

Chuyên gia Derocha cho biết: "Mặc dù cá mòi có hàm lượng thủy ngân thấp hơn so với các loại cá to hơn, nhưng chế độ ăn chỉ bao gồm cá mòi vẫn gây ra lo ngại về việc tiếp xúc tích lũy với kim loại nặng và các chất gây ô nhiễm môi trường khác, đặc biệt là trong thời gian dài".

"Đối với người bình thường, việc ăn một loại thực phẩm trong thời gian dài là không nên", Derocha nói. "Sự đa dạng trong chế độ ăn uống là rất quan trọng để đảm bảo bạn đáp ứng được tất cả các nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể và hỗ trợ sức khỏe và tinh thần tổng thể".