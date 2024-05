Người phụ nữ đeo bỉm ròng rã hơn 30 năm vì mắc... bệnh khó nói

TS. BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu & Nam học, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nữ (59 tuổi, ở Bỉm Sơn – Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng bị rỉ nước tiểu liên tục, không kiểm soát trong suốt hơn 30 năm, người bệnh phải đóng bỉm và ngại giao tiếp với người khác do cơ thể có mùi hôi. Thông qua kết quả khám lâm sàng và các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết, siêu âm ổ bụng… các bác sĩ đã xác định người bệnh bị rò bàng quang âm đạo với đường rò thành sau bàng quang kích thước khoảng 1cm, cách lỗ niệu quản hai bên khoảng 2cm.



Qua khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh đã sống chung với tình trạng rò nước tiểu từ âm đạo không kiểm soát trong nhiều năm do một tai biến sản khoa từ năm 1992.

Nước tiểu từ bàng quang theo lỗ rò bàng quang âm đạo làm ướt bẩn quần áo người bệnh liên tục khiến cơ thể người bệnh có mùi hôi. Vì vậy, người bệnh đã tìm cách xử lý vấn đề này tại một cơ sở y tế nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên người bệnh đành chấp nhận sống chung với căn bệnh này khiến người bệnh luôn mặc cảm, tự ti.

Gần đây, tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, tần suất dịch tiết từ âm đạo ngày càng tăng… người bệnh đã đến Bệnh viện E để thăm khám.

Các bác sĩ cho biết, đây là ca bệnh nguy cấp, cần nhanh chóng điều trị do tình trạng rò tiểu quá lâu rất dễ gây nhiễm trùng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh. Cái khó của ca bệnh này, người bệnh có vết rò bàng quang lớn, rò nước tiểu liên tục trong thời gian dài khiến cho chức năng co bóp của bàng quang giảm, bàng quang co nhỏ, thành dày, bị xơ cứng do viêm kéo dài, khả năng liền viết thương thấp. Ngoài ra, người bệnh đã có tiền sử mổ nhiều lần dẫn đến tình trạng xơ dính, do đó các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khâu đóng kín lỗ rò bàng quang, tiếp theo sẽ khâu lỗ rò âm đạo cho người bệnh.

Theo TS. BS Nguyễn Đình Liên, rò bàng quang là một trong những biến chứng có thể xảy ra sau mổ đẻ, cắt tử cung, mổ các bệnh vùng tiểu khung... hoặc sau chuyển dạ kéo dài, hiện tượng thường gặp sau sinh một vài ngày với biểu hiện dò nước tiểu hoặc phân qua đường âm đạo. Hiện tượng bệnh lý này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh, gây nên tình trạng căng thẳng về tinh thần, đi đến đâu cũng mang theo mùi hôi của nước tiểu do nước tiểu thường xuyên rỉ ra làm ướt quần áo. Do đó, nó hạn chế sự đi lại và sinh hoạt của người bệnh trong xã hội và gây nên mặc cảm xấu hổ trước mọi người, gây phiền toái trong sinh hoạt cũng như việc rò rỉ nước tiểu liên tục dễ gây viêm loét, nhiễm trùng cơ quan sinh dục, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Ngoài sự ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe chung và công việc của người bệnh, điều đáng quan tâm là lỗ rò bàng quang - âm đạo thường gây tổn thương hạnh phúc gia đình.

TS. BS Nguyễn Đình Liên khuyến cáo, tuy là bệnh khó nói nhưng khi bị rò bàng quang âm đạo hoặc có những dấu hiệu bất thường về hệ tiết niệu, người bệnh không nên giấu bệnh mà nên sớm đi khám để được điều trị kịp thời, hiệu quả, tránh ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống.

Nguồn và ảnh: Bệnh viện E