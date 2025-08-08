Người phụ nữ có hành vi bất thường bị mắc kẹt trong ống khói

Vào tối ngày 5/8 (giờ địa phương), Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD), bang California đã giải cứu thành công một phụ nữ bị mắc kẹt trong ống khói tại Trung tâm Giải trí thành phố San Fernando, thuộc khu nhà 200 trên Đại lộ North Park.

LAFD cho biết người phụ nữ, được xác định là Ashley Alba, 31 tuổi, đến từ Sun Valley, bị kẹt sâu khoảng gần 1 mét bên trong một ống khói nhỏ. Khi được tìm thấy, cô vẫn tỉnh táo và trong tình trạng thể chất ổn định. Lực lượng cứu hỏa đã sử dụng hệ thống dây thừng để kéo Alba ra khỏi ống khói, như đoạn video do các hãng tin địa phương ghi lại.

Người phụ nữ bị mắc kẹt trong ống khói được giải cứu.

Theo các nhân chứng, trước khi bị mắc kẹt, người phụ nữ đã có hành vi bất thường khi xuất hiện trên mái nhà của tòa nhà công cộng.

"Cô ấy dường như đang nhảy múa, rồi bất ngờ rơi xuống ống khói", một nhân chứng giấu tên kể lại với KABC . "Tôi quay lại và thấy cô ấy vẫy tay khỏi ống khói, la hét cầu cứu", một nhân chứng khác chia sẻ.

Trong tuyên bố gửi tờ PEOPLE mới đây, thành phố San Fernando xác nhận Ashley Alba không được phép có mặt tại cơ sở công cộng này. Sau khi được giải cứu, cô được chuyển đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần địa phương để đánh giá trong vòng 72 giờ, theo quy định của luật tiểu bang.

(Theo PEOPLE)

