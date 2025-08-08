6 bức hình hiếm cuối thời nhà Thanh: Ảnh tiểu thư khuê các trở nên đặc biệt nhờ hiệu ứng từ vật dụng này

Cuối thời nhà Thanh, dù là giai đoạn đất nước nghèo đói, lạc hậu và xã hội suy tàn, nhưng máy ảnh đã bắt đầu du nhập vào Trung Quốc. Những chiếc máy ảnh này đã ghi lại vô số bức hình cũ về nhân vật và cuộc sống của người dân thời bấy giờ, để lại cho hậu thế những tư liệu quý giá.

Dù đã ngoài 60 tuổi, Từ Hi Thái hậu vẫn rất chú trọng đến vẻ bề ngoài. Bà thường xuyên mặc những bộ cẩm bào lộng lẫy để chụp ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau trong Tử Cấm Thành. Bên cạnh bà luôn có Lý Liên Anh, thái giám đứng đầu Tử Cấm Thành và các cung nữ hầu hạ. Điều này cho thấy sự xa hoa trong cuộc sống thường nhật của Từ Hi.

Ôn Tĩnh Hoàng quý phi (6 tháng 10, năm 1873 – 20 tháng 10, năm 1924), còn gọi là Đức Tông Cẩn phi hoặc Đoan Khang Thái phi, là một phi tần của Thanh Đức Tông Quang Tự Hoàng đế.

Là chị của Trân phi nổi tiếng thời Thanh mạt, Cẩn phi từng cùng em gái trải qua một đợt giáng vị dưới mệnh lệnh của Từ Hi Thái hậu. Cẩn phi có thân hình mũm mĩm, tính tình ôn hòa. Trong số các phi tần của Quang Tự, bà là người được Từ Hi Thái hậu yêu quý và tin tưởng nhất. Tuy nhiên, bà lại không được Hoàng đế sủng ái, thường xuyên sống khép kín trong cung, khiến cân nặng ngày càng tăng lên.

Sau khi Quang Tự Đế cùng Long Dụ Hoàng thái hậu lần lượt băng hà, Cẩn phi với tư cách là góa phụ cuối cùng của Quang Tự Đế được tôn trở thành một Hoàng thái phi, sau đó liền cùng với Hiến Triết Hoàng quý phi (Kính Ý Thái phi) bước vào đấu tranh giành ảnh hưởng lên Hoàng đế dưới thời Tuyên Thống Đế Phổ Nghi.

Bức ảnh chụp chung của Đoan Phương, Tổng đốc Lưỡng Quảng, và Trần Khải Thái, Tuần phủ, vào năm 1907. Theo ghi chép lịch sử thời Thanh, Đoan Phương và Trần Khải Thái có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Bức ảnh được chụp tại một hiệu ảnh ở Nam Kinh. Trong ảnh, Đoan Phương có bộ râu rậm rạp toát lên vẻ uy nghiêm, quyền quý. Còn Trần Khải Thái thì có vẻ ngoài ôn hòa, toát lên vẻ nho nhã của một vị quan thanh liêm.

Một bức ảnh khác chụp một tiểu thư khuê các vào năm 1910. Bức ảnh thực chất là hình ảnh của cùng một người được phản chiếu qua nhiều chiếc gương khác nhau. Do thời bấy giờ chưa có công nghệ ghép ảnh nên để tạo ra những bức ảnh độc đáo, người ta thường sử dụng gương soi và gương méo để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc thú vị.

Bức ảnh ghi lại cảnh học viên của Hạm đội Bắc Dương đang học cách sử dụng thiết bị đo đạc. Hạm đội Bắc Dương được thành lập vào năm 1881, người sáng lập chính là Lý Hồng Chương, một đại thần của triều đình nhà Thanh. Chương trình học tại trường Hạm đội Bắc Dương thường kéo dài 5 năm, bao gồm các môn học chi tiết về địa lý, hình học, thiên văn học và sử dụng máy móc, thiết bị.

Bức ảnh cuối cùng là hình ảnh các nghệ sĩ dân gian biểu diễn trong các đám cưới và đám tang. Đối với người xưa, đám cưới và đám tang đều là những sự kiện trọng đại trong đời. Gia đình không chỉ chi rất nhiều tiền để tổ chức mà còn mời các nghệ sĩ dân gian đến biểu diễn, góp phần tạo nên không khí náo nhiệt. Các nghệ sĩ thường sử dụng kèn bầu và trống để khuấy động không khí, tạo nên những giai điệu đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Theo Sohu