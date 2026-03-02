Người phụ nữ 'chết' trong 24 phút kể lại điều đã thấy khiến nhiều người sửng sốt

Những gì xảy ra sau khi con người qua đời luôn là chủ đề gây tranh luận, với vô số giả thuyết xoay quanh trải nghiệm cận tử . Nhiều người tin rằng khoảnh khắc ấy gắn liền với ánh sáng chói lòa, đường hầm bí ẩn hay cảm giác rời khỏi cơ thể. Tuy nhiên, câu chuyện của người phụ nữ từng chết lâm sàng trong 24 phút đã mang đến góc nhìn hoàn toàn khác, khiến không ít người bất ngờ.

Lauren Canaday, người sống sót sau cơn đau tim nghiêm trọng tại nhà riêng ở Mỹ, chia sẻ về những gì cô cảm nhận khi tim ngừng đập gần nửa giờ. Câu chuyện được nhiều người ví như tình tiết trong bộ phim khoa học viễn tưởng “Hiệu ứng Lazarus”; nhưng với Lauren, đó là ký ức có thật, thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận cuộc sống.

Lauren Canaday tiết lộ những gì đã xảy ra với mình khi tim ngừng đập.

Theo lời kể của Lauren, cô bị đau tim đột ngột và nhanh chóng rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Chồng cô lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi các nhân viên y tế đến hiện trường tiếp tục cấp cứu. Dù được xử lý khẩn cấp, phải mất gần 30 phút, các bác sỹ mới có thể hồi sinh bệnh nhân.

Trái với những hình dung phổ biến về trải nghiệm cận tử, Lauren cho biết cô không nhìn thấy ánh sáng trắng, không bước qua đường hầm và cũng không có cảm giác quan sát cơ thể mình từ bên ngoài. Thay vào đó, điều duy nhất cô nhớ là trạng thái bình yên sâu sắc chưa từng trải qua.

“Tôi chỉ nhớ cảm giác bình yên tột cùng. Sự bình yên ấy theo tôi suốt nhiều tuần sau khi tỉnh lại", Lauren chia sẻ. Theo cô, cảm giác này mạnh mẽ đến mức mỗi khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, việc nhớ lại khoảnh khắc ấy giúp cô tìm thấy sự thanh thản. Thỉnh thoảng, cô còn quay lại đúng nơi mình từng ngã quỵ như một cách đối diện với trải nghiệm đặc biệt đó.

Sau biến cố, Lauren không còn sợ cái chết. Dù không nhìn thấy hình ảnh cụ thể nào trong thời gian tim ngừng đập, cô cũng không cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ. Trải nghiệm này khiến cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Người phụ nữ tin rằng biến cố sức khỏe đã chia cuộc đời cô thành 2 giai đoạn rõ rệt: Trước và sau cơn đau tim. “Tôi cảm thấy cuộc sống đầu tiên của mình đã kết thúc vào tháng 2, và khi tỉnh dậy, tôi bước vào cuộc sống thứ hai", cô nói. Theo Lauren, kể từ thời điểm ấy, cô không còn cảm thấy mình là con người trước đây. Khi mọi người nhận xét cô trông khỏe mạnh, Lauren lại thấy xa lạ, bởi cảm giác bên trong hoàn toàn khác.

Hiện Lauren sống với một máy khử rung tim được cấy ghép trong ngực. Thiết bị này, theo cô, là “lời nhắc nhở thường trực” về việc bản thân từng đứng rất gần ranh giới sinh tử.

Dù khoảng thời gian đó là thử thách lớn đối với gia đình, Lauren vẫn nhớ về gần nửa tiếng bất tỉnh với cảm xúc tích cực. Khi tỉnh lại, cô không còn ký ức về tuần lễ trước cơn đau tim và cũng chỉ nhớ rất ít về những ngày nằm viện sau đó.

Ngoài ra, Lauren từng gặp khó khăn với các hoạt động cơ bản như nói và viết. Tuy nhiên, các bác sỹ nhanh chóng trấn an rằng cô không bị tổn thương não vĩnh viễn và vẫn hoàn toàn minh mẫn.

Câu chuyện của Lauren tiếp tục thu hút sự chú ý bởi nó đặt ra câu hỏi lớn về trải nghiệm cận tử, một hiện tượng mà khoa học vẫn đang tìm cách lý giải. Với riêng cô, khoảnh khắc “chết trong 24 phút” không phải ký ức đáng sợ, mà là bước ngoặt khiến cô nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn hoàn toàn mới.