Người phụ nữ 60 tuổi "cứng hàm" suýt mất mạng vì bị gà đá

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân 60 tuổi nhập viện trong tình trạng nói khó, hàm gần như không mở được, khoảng cách há miệng dưới 1 cm. Bà không thể ăn uống, tiếp xúc khó khăn, cơ toàn thân co cứng, trương lực cơ tăng rõ rệt - những dấu hiệu điển hình của uốn ván giai đoạn toàn thể.

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định nguyên nhân bắt đầu từ một vết thương rất nhỏ ở ngón tay, do bị gà đạp. Sau tai nạn, bệnh nhân chỉ rửa qua loa tại nhà, không đến cơ sở y tế xử trí vết thương và cũng không tiêm phòng uốn ván. Khoảng 15 ngày sau, các triệu chứng cứng hàm, co cứng cơ xuất hiện và tăng nhanh.

Vết xước ở tay và chân do gà đạp khiến người phụ nữ 60 tuổi suýt mất mạng. Ảnh minh họa

Tại bệnh viện, bệnh nhân được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và được chẩn đoán mắc uốn ván toàn thể. Các bác sĩ đã điều trị tích cực cho bệnh nhân bằng thuốc an thần, giãn cơ, tiêm huyết thanh SAT trung hòa độc tố uốn ván, kháng sinh, các thuốc hỗ trợ và nuôi dưỡng qua sonde dạ dày.

Sau 13 ngày điều trị, người bệnh đã có thể há miệng trên 4 cm, trương lực cơ giảm nhiều, huyết động ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện. Sau đó, người phụ nữ hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và được xuất viện.

Chia sẻ về trường hợp bệnh nhân này ThS.BS Phùng Thị Hương, khoa Bệnh Nhiệt đới, cho biết uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn xâm nhập qua các vết thương hở, đặc biệt là vết thương bẩn, có dị vật hoặc hoại tử. Độc tố uốn ván tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây co cứng cơ, rối loạn hô hấp và có thể dẫn tới tử vong.

"Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chủ quan với các vết thương nhỏ, cho rằng không đáng ngại nên tự xử trí tại nhà. Khi triệu chứng xuất hiện thì bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị trở nên phức tạp và kéo dài", bác sĩ Hương nói.

Thống kê tại bệnh viện cho thấy trong năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận nhiều ca uốn ván với nguồn lây rất đa dạng: bị vật sắc cứa vào da, ngã xe gây trầy xước, vết thương nhỏ trong quá trình lao động, làm vườn, chăn nuôi. Phần lớn bệnh nhân đều không tiêm phòng uốn ván hoặc không nhớ lần tiêm cuối cùng, dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng cao.

Theo các chuyên gia, uốn ván hoàn toàn có thể phòng tránh nếu vết thương được xử trí đúng cách và người dân tiêm phòng đầy đủ, nhắc lại theo khuyến cáo. Với bất kỳ vết thương nào, dù rất nhỏ, người bị thương cần làm sạch đúng cách, theo dõi sát và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, tiêm phòng hoặc tiêm huyết thanh kháng uốn ván khi cần thiết.

"Đừng để một vết xước nhỏ trở thành mối đe dọa tính mạng", bác sĩ Hương khuyến cáo.

(theo VTC News, Tri Thức)