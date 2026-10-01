Người phụ nữ 54 tuổi tử vong giữa đêm, bác sĩ cảnh báo 2 loại nước quen thuộc

Sau khi uống loại nước yêu thích, người phụ nữ đột ngột cảm thấy lồng ngực đau nhói rồi gục ngã. Sáng hôm sau người nhà phát hiện sự việc và đưa đi cấp cứu nhưng nữ bệnh nhân ở Trung Quốc đã không qua khỏi.

Nạn nhân là bà Lý (54 tuổi, Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc). Kết thúc ca làm việc muộn khi cơ thể đã mệt nhoài, bà quyết định tự thưởng cho mình một ly đồ uống yêu thích trong tủ lạnh để giải khát trước khi đi ngủ.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi nhấp từng ngụm lớn, bà Lý đột ngột cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cơn đau dữ dội khiến bà chao đảo rồi gục ngã mà không kịp kêu cứu trong khi người nhà đã ngủ say, không ai hay biết.

Sáng hôm sau, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ nằm bất động bên cạnh chai soda uống dở. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, các bác sĩ xác nhận bà Lý đã tử vong từ đêm do một cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Trực tiếp tiếp nhận trường hợp đau lòng này, bác sĩ Trương Bân (Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết, ở tuổi 54, mạch máu của người trung niên thường đã xuất hiện các mảng xơ vữa tiềm ẩn. Bà Lý lại có bệnh nền về huyết áp và mỡ máu. Khi nạp một lượng lớn đường đơn từ nước ngọt có gas ngay sát giờ đi ngủ, trong trạng thái nước lạnh và cơ thể vừa làm việc quá sức khiến nồng độ đường huyết tăng vọt chỉ sau vài phút, đẩy áp suất thẩm thấu lên cao và làm dòng máu bị đặc quánh lại.

Cùng lúc đó, khí gas và lượng đường lớn kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm huyết áp tăng đột ngột trong đêm. Áp lực máu gia tăng trên nền dòng máu đặc quánh đã làm nứt vỡ mảng xơ vữa trong động mạch vành. Ngay lập tức, các tiểu cầu kéo đến tạo thành cục máu đông bịt kín lòng mạch, cắt nguồn máu nuôi tim và kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Từ trường hợp của bà Lý, bác sĩ Trương Bân đặc biệt cảnh báo 2 loại nước không nên uống trước khi đi ngủ dù có khát đến mấy:

Đồ uống có đường, nước ngọt có gas

Ảnh minh họa. Nguồn: Havard Health

Nhiều người có thói quen uống một ly nước ngọt hoặc soda mát lạnh trước khi ngủ để xua tan cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, việc dung nạp một lượng đường lớn ngay trước giờ đi ngủ sẽ làm tăng độ quánh của máu và kích thích tim phải co bóp mạnh hơn. Tình trạng này dễ gây biến động huyết áp liên tục trong đêm, làm bong tróc các mảng xơ vữa và dẫn đến tắc nghẽn mạch máu vành cấp tính.

Rượu, bia và đồ uống có cồn

Ảnh minh họa.

Rượu bia tạo cảm giác hưng phấn giả tạo hoặc buồn ngủ tạm thời, khiến nhiều người lầm tưởng đây là "liều thuốc" giúp ngủ ngon. Thực chất, chất cồn khi vào cơ thể vào ban đêm sẽ làm nhịp tim tăng nhanh, gây rối loạn thần kinh giao cảm và làm mất nước nghiêm trọng thông qua cơ chế bài tiết. Sự kết hợp giữa mất nước và huyết áp dao động mạnh trong lúc ngủ chính là nguyên nhân hàng đầu kích hoạt các cơn đau tim và đột quỵ bất ngờ.

Theo các thống kê y khoa, những người duy trì thói quen tiêu thụ đồ uống chứa đường hoặc cồn vào ban đêm có tỉ lệ mắc và tử vong do biến cố tim mạch cao hơn đáng kể so với người có lối sống lành mạnh.

Ảnh minh họa.

Trái ngược với các loại đồ uống kích thích hay nhiều đường, việc bổ sung nước lọc đúng cách trước khi đi ngủ lại đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ trái tim của bạn. Theo các chuyên gia, những "thời điểm vàng" để uống nước trong ngày là:

Vào buổi sáng

Thưởng thức một cốc nước đầu tiên vào buổi sáng là một cách đơn giản để bắt đầu ngày mới của bạn một cách thuận lợi. Uống nước ngay khi thức dậy giúp duy trì thói quen hydrat hóa lành mạnh và tăng lượng chất lỏng trong cả ngày dễ dàng hơn, đồng thời nó giúp bạn loại các chất độc ra khỏi cơ thể dễ dàng hơn.

Trước bữa ăn

Uống một cốc nước ngay trước khi ăn là một chiến lược tuyệt vời nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Thói quen này có thể giúp tăng cường cảm giác no và giảm lượng tiêu thụ của bạn trong bữa ăn đó.

Trước và sau khi tập thể dục

Khi tập thể dục, bạn sẽ mất nước và chất điện giải qua mồ hôi. Uống nhiều nước trước và sau khi tập thể dục là điều quan trọng để giữ cho cơ thể bạn đủ nước và giúp bổ sung lượng chất lỏng bị mất. Bạn nên uống nước hoặc thức uống có chất điện giải sau khi tập thể dục để giúp thay thế bất kỳ chất lỏng nào đã mất, tối ưu hóa hiệu suất và phục hồi.

Khi bị bệnh hay mệt mỏi

Mệt mỏi là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu nước. Uống một cốc nước giúp kích thích cơ thể hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, khi bạn bị ốm cần lượng nước nhiều hơn bình thường để giúp cơ thể bạn dễ dàng tiêu diệt và đào thải virus ra khỏi cơ thể.

Luôn giữ đủ nước cho cơ thể

Cơ thể bạn điều chỉnh chặt chẽ sự cân bằng nước trong ngày và lượng nước dư thừa sẽ được bài tiết ra ngoài cơ thể qua da, phổi, thận và hệ tiêu hóa.

Mặc dù không phổ biến nhưng uống quá nhiều nước cùng một lúc có thể phá vỡ mức natri trong cơ thể và sự cân bằng chất lỏng, gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như đau đầu, lú lẫn, mệt mỏi, co giật và hôn mê. Do đó thay vì uống nhiều nước cùng một lúc, bạn nên tiết chế lượng nước uống vào và uống nước liên tục trong ngày để luôn giữ đủ nước cho cơ thể.