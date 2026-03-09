Người phụ nữ 50 tuổi đột ngột tử vong sau khi ăn món "vạn người mê" bỏ vỏ

Một trường hợp tử vong thương tâm vừa xảy ra tại Trung Quốc sau khi dùng tay lột vỏ tôm. Theo truyền thông nước này, một người phụ nữ tuổi đã tử vong do bị "vi khuẩn ăn thịt người" tấn công.



Người phụ nữ xấu số được giấu tên này sống ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã tử vong vì bị nhiễm trùng nghiêm trọng sau khi ăn hải sản bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.

Vào một ngày đẹp trời người phụ nữ 50 tuổi đột nhiên bị sưng chân và sốt. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện ở thành phố Tuyền Châu. Sau khi xét nghiệm máu, cô được chẩn đoán bị nhiễm một loại vi khuẩn có tên là Vibrio Vulnificus (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người, theo thông tin đưa trên trang China Press.

Sau khi vào viện, tình trạng của cô tiếp tục xấu đi và cuối cùng cô đã chết vì suy tạng. Được biết, gia đình cô sở hữu 1 cửa hàng hải sản.

Dù khỏe mạnh nhưng người phụ nữ 50 tuổi tử vong sau khi ăn hải sản, biết nguyên nhân ai cũng ngạc nhiên. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Lâm Thiên, phó giám đốc tại bệnh viện thành phố Tuyền Châu đã chỉ ra rằng, vi khuẩn Vibrio Vulnificus là loại vi khuẩn thường sống trong nước biển mặn và có độ ấm khoảng 20 độ C.

Vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể chúng ta thông qua các vết thương (vết thương tiếp xúc với nước biển chứa vi khuẩn" hoặc ăn phải thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn mà chưa nấu chín kĩ.

Trong khi đó, TS Gabby Barbarite (nhà nghiên cứu Vibrio tại Viện Hải dương học Chi nhánh Đại học Florida Atlantic) cũng chia sẻ với Health rằng: "Cụm từ vi khuẩn ăn thịt người có thể khiến bạn nghĩ rằng nếu chạm vào chúng, bạn sẽ bị ăn mục ruỗng từ làn da đến từng thớ thịt. Nhưng điều này không đúng. Bạn có thể nhiễm vi khuẩn nếu trên cơ thể có vết thương hở hoặc là bạn ăn phải hải sản sống bị nhiễm khuẩn thì chúng sẽ có cơ hội đi vào máu".

Nhiễm trùng do vi khuẩn Vibrio Vulnificus có thể gây ra viêm cân hoại tử - một loại nhiễm trùng nghiêm trọng ở các mô mềm và lớp mô bao phủ bề mặt của cơ. Nhiễm trùng này có thể làm hỏng các mô cơ thể, nghiêm trọng hơn là gây tử vong.

Vì vậy, khi tiêu thụ hải sản, hãy nấu chín đúng cách để được an toàn. Theo FDA, nhiệt độ nấu chín là thứ duy nhất có thể tiêu diệt được vi khuẩn Vibrio, từ đó khuyến cáo mọi người hãy ăn hàu đã nấu chín để tránh tổn hại sức khỏe.

Ngộ độc hải sản do nhiễm khuẩn sẽ gây ra những triệu chứng như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Đối với những trường hợp này, cần tuân thủ nguyên tắc bù nước, bù muối ngay tại nhà.

Nghiêm trọng hơn, nếu bệnh nhân gặp phải các triệu chứng liên quan đến thần kinh, tim mạch thì cần sơ cứu ngay tại chỗ, sau đó lập tức đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Những điều cần biết để phòng tránh ngộ độc hải sản

Hải sản là loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Tuy nhiên, sử dụng không đúng cách sẽ dẫn đến nguy cơ bị ngộ độc hải sản, đặc biệt là trong mùa hè. TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) từng chia sẻ với Lao Động những lưu ý quan trọng để phòng tránh tình trạng này.

Nguyên nhân ngộ độc thủy sản: Về nguyên nhân gây ra ngộ độc hải sản, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết có 2 nhóm nguyên nhân chính.

Thứ nhất, hải sản rất giàu đạm và protein, là môi trường lý tưởng của nhiều loại vi khuẩn, đặc biệt đối với những loại hải sản đã chết. Ăn các hải sản không được bảo quản và chế biến đúng cách có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Một số hải sản sản sinh ra độc tố khi chúng bị chết hoặc thối rữa, có thể kể đến như chất độc histamine trong thịt cá. Biểu hiện sau khi nhiễm phải chất độc này giống như dị ứng nhưng bản chất không phải là dị ứng.

Thứ hai, trong một số loại hải sản có chứa độc tố, ví dụ như chất độc tetrodotoxin được tìm thấy trong cá nóc, so biển, hoặc những loại cua độc có hình dạng kì dị, hiếm thấy như cua quạt, cua Florida.

Điều đáng nói, có những loại hải sản khác cũng chứa độc tố hàm lượng không cao, nhưng nếu ăn quá nhiều cũng có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc, ví dụ như các loại cá vược, cá nhồng, cá hồng.

Tuân thủ đúng nguyên tắc "ăn chín, uống sôi": Nhiều thực khách khoái khẩu với món lẩu hải sản, nhưng cần phải nhúng cho hải sản chín kỹ rồi mới ăn. Nếu ăn hải sản mới chín tái thì nguy cơ mắc bệnh vẫn còn nguyên. Ngoài ra, thực khách cũng không nên ăn hải sản đã chế biến từ lâu mà chỉ ăn món ăn mới nấu chín, còn nóng sốt.

Hạn chế ăn hải sản sống: Những người cần hạn chế ăn hải sản tươi sống bao gồm người bị suy giảm miễn dịch, người gầy yếu hoặc người mắc bệnh về gan, nghiện rượu. Những đối tượng này nếu bị ngộ độc sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong cao.

Không nên ăn hải sản ở vùng có thủy triều đỏ: Do hải sản ở nơi này dễ nhiễm phải tảo độc, gây ngộ độc, nhất là các loại nghêu, sò, trai, ngao... Khi mua hải sản, không nên mua tôm, cua, sò, ốc, hến... đã chết, vì hải sản chết càng lâu, lượng histamin sinh ra càng nhiều, ăn vào càng dễ bị dị ứng, ngộ độc, rất nguy hiểm.