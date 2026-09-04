Người phụ nữ 35 tuổi bị bỏ quên miếng gạc trong cơ thể

Bệnh viện Đại học Công nghệ Suranaree ở Nakhon Ratchasima đã gửi lời xin lỗi đến một phụ nữ Thái Lan sau khi miếng gạc bị bỏ sót bên trong cơ thể cô sau một thủ thuật y tế.

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, người phụ nữ 35 tuổi cho biết cô đến bệnh viện để tầm soát ung thư. Một bác sĩ đã lấy mẫu mô từ cổ tử cung của cô để phục vụ việc chẩn đoán.

Bác sĩ sau đó đặt gạc vào âm đạo để cầm máu và người phụ nữ được yêu cầu ở lại bệnh viện để theo dõi. Vào ngày 22/8, khi cô dự kiến được xuất viện, bác sĩ đã lấy ra một miếng gạc .

Người phụ nữ cho biết cô trở về nhà và sau đó nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào chiều hôm đó thông báo rằng vẫn còn một miếng gạc sót lại bên trong cơ thể. Cô được yêu cầu quay lại bệnh viện vào ngày 23/8 để lấy nó ra.

Khi đến nơi theo chỉ dẫn, nhân viên y tế cho biết bác sĩ đang bận thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu, dự kiến kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Cô được yêu cầu quay lại vào ngày hôm sau.

Người phụ nữ quay lại vào ngày 24/8 nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết. Cô đã đợi khoảng 30 phút và khẳng định không có nhân viên y tế nào đến giải thích điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Người phụ nữ bức xúc vì sự cố mình gặp phải. Ảnh: KomChadLuek

Sau đó, cô quyết định đến một bệnh viện khác để loại bỏ miếng gạc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, cô bị mất máu nhiều sau thủ thuật và được chuyển trở lại Bệnh viện Đại học Công nghệ Suranaree để tiếp tục điều trị.

Người phụ nữ cho biết cô đã được điều trị cho đến khi tình trạng được cải thiện nhưng vẫn tiếp tục bị chảy máu. Người phụ nữ cũng nói rằng cô chưa nhận được lời xin lỗi từ bác sĩ đã để quên miếng gạc trong cơ thể mình.

Ngày 31/8, bệnh viện đã đưa ra thông cáo chính thức về vụ việc trên trang Facebook.

Theo thông báo, bệnh viện thừa nhận bác sĩ chỉ lấy ra một miếng gạc trước khi bệnh nhân xuất viện sau đó nhân viên phát hiện còn một miếng khác vẫn còn bên trong cơ thể bệnh nhân.

Bệnh viện cho biết đội ngũ y tế đã gọi tên bệnh nhân vào khoảng 9h sáng ngày 24/8 nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó, nhân viên bệnh viện được biết rằng người phụ nữ đã đến một bệnh viện khác để loại bỏ miếng gạc.

Bệnh viện cho biết một bác sĩ và ê-kíp khác sau đó đã tiếp quản việc điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ ban đầu điều trị cho người phụ nữ này đã được phân công thực hiện một ca phẫu thuật cấp cứu khác vào thời điểm đó. Bệnh viện cũng nhấn mạnh rằng việc điều trị cho bệnh nhân hoàn toàn miễn phí.

Cuối thông báo, bệnh viện cho biết bác sĩ điều trị ban đầu cho người phụ nữ và các chuyên gia y tế khác rất lấy làm tiếc về sự việc. Bệnh viện cho biết sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Bản báo cáo không nêu rõ liệu người phụ nữ có dự định khởi kiện bệnh viện hay đòi bồi thường hay không.