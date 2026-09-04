Thói quen để điện thoại bật đầy đủ kết nối cả đêm khiến nhiều người lo lắng về ảnh hưởng của sóng điện từ đến sức khỏe. Liệu việc không bật chế độ máy bay khi đi ngủ có thực sự gây hại như lời đồn?

Nếu bạn cũng nằm trong số những người không bật "chế độ bay" của điện thoại khi đi ngủ thì không cần quá lo lắng về ảnh hưởng của sóng điện thoại đến sức khỏe. Bởi đến nay, các nghiên cứu khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục cho thấy sóng di động gây hại trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên, việc để điện thoại hoạt động liên tục suốt đêm cũng đi kèm một số lưu ý giúp bảo vệ chất lượng giấc ngủ và giữ thiết bị vận hành bền bỉ hơn.

Sóng điện thoại ban đêm có thực sự gây hại sức khỏe?

Điện thoại di động duy trì kết nối mạng thông qua sóng vô tuyến (RF-EMF). Việc đặt thiết bị gần đầu hoặc dưới gối suốt cả đêm khiến không ít người băn khoăn về nguy cơ bức xạ ảnh hưởng đến sức khỏe hay não bộ.

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Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) và Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Bức xạ Không Ion hóa (ICNIRP), sóng điện thoại thuộc nhóm bức xạ không ion hóa với mức năng lượng rất thấp. Khác với tia X hay tia gamma có thể làm bẻ gãy liên kết hóa học, sóng RF chỉ tạo ra nhiệt nhẹ và không đủ năng lượng để gây tổn thương tế bào hay phá hủy DNA. Các thiết bị lưu thông trên thị trường đều bắt buộc tuân thủ chỉ số SAR (Tỷ lệ hấp thụ riêng) nằm trong ngưỡng an toàn cho người sử dụng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khẳng định, đến nay chưa có bằng chứng thuyết phục rằng các triệu chứng như rối loạn giấc ngủ hay đau đầu là hậu quả trực tiếp của việc tiếp xúc với RF-EMF ở mức độ môi trường thông thường. Dù một số thử nghiệm nhỏ ghi nhận sóng RF-EMF cường độ cao có thể tạo ra thay đổi nhẹ trên điện não đồ (EEG) ở giai đoạn ngủ sâu (Non-REM) hoặc làm giảm nhẹ thời gian ngủ nếu nghe điện thoại nhiều vào buổi tối, các tổng quan y học đều khẳng định chưa có bằng chứng lâm sàng về tác hại lâu dài.

Thực chất, tác hại lớn nhất khi không bật chế độ máy bay (Airplane Mode) khi đi ngủ không nằm ở bức xạ sóng, mà đến từ việc gián đoạn giấc ngủ và tàn phá nhịp sinh học.

Những hệ lụy âm thầm khi điện thoại hoạt động suốt đêm

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Sleep Medicine chỉ ra rằng, các âm thanh báo thức micro như tiếng rung nhẹ hay chuông thông báo dù không làm bạn tỉnh giấc hoàn toàn vẫn kích hoạt phản ứng cảnh giác của hệ thần kinh giao cảm. Điều này làm tăng nhịp tim đột ngột và khiến giấc ngủ bị phân mảnh, chập chờn.

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Bên cạnh đó, báo cáo từ Y khoa Đại học Harvard (Harvard Medical School) chứng minh ánh sáng xanh phát ra khi màn hình tự động bật sáng do thông báo sẽ ức chế não bộ sản xuất melatonin, hormone tự nhiên điều hòa giấc ngủ. Hậu quả là bạn dễ bị trằn trọc, giảm thời gian ngủ sâu và cảm thấy mệt mỏi, uể uể vào sáng hôm sau.

Về mặt kỹ thuật, việc duy trì liên tục mạng 4G/5G hay Wi-Fi khiến các ứng dụng ngầm hoạt động không ngừng để đồng bộ dữ liệu. Tiến trình này làm thiết bị âm thầm tiêu tốn dung lượng pin, phát nhiệt nhẹ và thúc đẩy quá trình chai pin nhanh hơn.

Vì sao nên tập thói quen bật chế độ máy bay khi đi ngủ?

Các chuyên gia xem việc bật chế độ máy bay trước khi ngủ như một thành tố quan trọng trong chiến lược "vệ sinh giấc ngủ" (sleep hygiene):

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Bảo vệ giấc ngủ toàn diện: Ngắt toàn bộ kết nối không dây giúp giảm tối đa mức RF-EMF quanh vùng đầu, chặn hoàn toàn cuộc gọi, tin nhắn hay thông báo rác, trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho phòng ngủ.

- Ổn định nhịp sinh học: Màn hình không còn vô tình bật sáng giữa đêm, giúp não bộ duy trì chu kỳ ngủ sâu và hồi phục thể lực hiệu quả.

- Tiết kiệm pin và kéo dài tuổi thọ thiết bị: Tắt các tiến trình ngầm giúp máy ngưng tiêu thụ năng lượng thừa, giảm hiện tượng sụt pin qua đêm và hạn chế việc phải cắm sạc liên tục.

Làm sao để không bỏ lỡ các liên lạc khẩn cấp?

Nếu lo ngại chế độ máy bay sẽ làm gián đoạn các cuộc gọi quan trọng từ gia đình trong tình huống khẩn cấp, bạn có thể linh hoạt chuyển sang tính năng "Không làm phiền" (Do Not Disturb) trên iOS hoặc Android. Chế độ này cho phép cài đặt danh sách liên hệ ưu tiên vẫn có thể đổ chuông khi gọi đến, đồng thời im lặng trước mọi thông báo rác khác.

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Bên cạnh đó, hãy duy trì thói quen đặt điện thoại cách xa vị trí nằm ít nhất 1m (trên kệ hoặc bàn làm việc). Khoảng cách này giúp giảm mạnh cường độ tiếp xúc sóng, ngăn thói quen tiện tay lướt mạng trước khi ngủ và mang lại một không gian nghỉ ngơi thực sự chất lượng.