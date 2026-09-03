Loài cá "tốt bậc nhất thế giới" không hề xa lạ, chợ Việt bán đầy

Một loại cá quen thuộc, dễ tìm ở chợ Việt lại được chuyên gia dinh dưỡng Mỹ đánh giá cao nhờ giàu omega-3 cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch và não bộ.

Cá là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, thường được khuyến nghị đưa vào chế độ ăn lành mạnh. Theo Healthline, cá cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như protein, vitamin D và đặc biệt là omega-3 nhóm axit béo có vai trò quan trọng đối với tim mạch, não bộ và nhiều chức năng của cơ thể.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng giữa các loại cá không hoàn toàn giống nhau. Những loại cá béo, giàu omega-3, protein và chứa tỷ lệ chất béo không bão hòa cao thường được đánh giá là lựa chọn có lợi cho sức khỏe.

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Trong một bài viết, Cleveland Clinic giới thiệu loại cá giàu dinh dưỡng, trong đó chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano đánh giá đây là những lựa chọn đáng bổ sung vào thực đơn. Cá thu là một trong số đó, nổi bật nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Cá thu giàu omega-3, hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Cá thu thuộc nhóm cá béo, nổi tiếng với hàm lượng hai axit béo omega-3 là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất được quan tâm nhiều nhờ vai trò đối với sức khỏe tim mạch và não bộ.

Omega-3 có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm, duy trì hoạt động bình thường của tim và mạch máu. Một chế độ ăn có cá giàu omega-3 cũng được xem là một phần của lối sống lành mạnh, góp phần giảm các yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim mạch.

Không chỉ giàu omega-3, cá thu còn cung cấp nguồn protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Thịt cá chứa vitamin D, các vitamin nhóm B như B2, B3, B6, B12 và các khoáng chất như selen, đồng, iốt. Một số loại cá thu còn cung cấp đáng kể sắt và vitamin B1.

Cá thu kho thơm ngon. Ảnh minh họa.

Theo WebMD, khoảng 85g cá thu Đại Tây Dương hoặc cá thu Thái Bình Dương đã nấu chín có thể cung cấp hơn 1g omega-3, cao hơn đáng kể so với nhiều loại hải sản khác.

Một điểm đáng chú ý khác là thành phần chất béo. Phần lớn chất béo trong cá thu là chất béo không bão hòa, được xem là lựa chọn có lợi hơn so với chất béo bão hòa khi sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

Loại cá quen thuộc, dễ tìm ở Việt Nam

Không chỉ giàu dinh dưỡng, cá thu còn là loại hải sản quen thuộc với người Việt. Cá được khai thác tại nhiều vùng biển trên cả nước, trong đó có Nghệ An, Nam Định, Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Với người tiêu dùng, cá thu cũng là nguyên liệu dễ chế biến. Từ loại cá này có thể làm nhiều món quen thuộc như cá thu sốt cà chua, cá thu kho, cá thu nướng, cá thu nấu canh chua. Cá hấp hoặc luộc cũng có thể kết hợp với salad, rau củ để tạo thành bữa ăn giàu protein và omega-3.

Ăn cá thu thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phương pháp chế biến đóng vai trò quan trọng trong việc giữ giá trị dinh dưỡng của cá. Hấp, luộc hoặc kho với lượng muối vừa phải là những lựa chọn phù hợp. Nếu nướng, nên tránh để cá bị cháy xém bởi thực phẩm cháy có thể hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Nhìn chung, với sự kết hợp của protein, vitamin, khoáng chất và đặc biệt là omega-3, cá thu là thực phẩm đáng có trong một chế độ ăn đa dạng và cân đối.

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Nên ăn cá bao nhiêu lần mỗi tuần?

Cá là một trong những nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên dồi dào, nhóm axit béo có lợi cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Bổ sung cá vào chế độ ăn hợp lý cũng được cho là có thể góp phần giảm nguy cơ trầm cảm, bệnh tim và suy giảm nhận thức.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên ăn cá ít nhất 2 bữa mỗi tuần, tổng lượng khoảng 340g cá/tuần. Tuy nhiên, lượng cá phù hợp có thể thay đổi tùy loại cá và từng nhóm đối tượng.

Với cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích và cá thu những loại giàu omega-3 nên bổ sung ít nhất 140g mỗi tuần. Nam giới và phụ nữ không mang thai có thể ăn tối đa khoảng 560g cá béo/tuần. Trong khi đó, phụ nữ đang mang thai, chuẩn bị mang thai hoặc cho con bú nên kiểm soát lượng tiêu thụ, không quá 280g/tuần theo khuyến nghị được nêu.

Với cá thịt trắng như cá tuyết, cá bơn, cá chim hay cá rô phi, có thể sử dụng linh hoạt tùy nhu cầu và tổng thể chế độ ăn. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý những loại cá có nguy cơ tích lũy thủy ngân cao.

Cá nhám và cá cờ là hai loại nên hạn chế, với mức không quá 140g/tuần. Trẻ em và phụ nữ đang mang thai, chuẩn bị mang thai được khuyến cáo tránh các loại cá này do hàm lượng thủy ngân có thể cao hơn nhiều loại cá khác.

Nhìn chung, ăn cá đều đặn khoảng 2 bữa mỗi tuần, ưu tiên các loại cá giàu omega-3 và lựa chọn đa dạng các loại cá sẽ giúp chế độ ăn phong phú hơn, đồng thời bổ sung nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể.