"Bắt bài" tâm lý đàn ông thông qua 5 kiểu tóc: Ai là người dễ bất an nhất?

"Cái răng, cái tóc là góc con người". Bạn đã bao giờ tò mò, kiểu tóc của một người đàn ông đơn giản chỉ là sở thích hay đang che giấu một điều gì khác?

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường có thói quen đánh giá phong độ phái mạnh qua sự nghiệp hay cách hành xử. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tâm lý học hành vi và sức khỏe tâm thần, những chi tiết ngoại hình quen thuộc, đặc biệt là mái tóc, lại là một trong những nơi phản chiếu rõ nhất áp lực cùng những điểm yếu thầm kín mà anh em đang đối mặt.

Hóa ra, mái tóc tiết lộ nhiều điều về nam giới hơn là sở thích hay gu thời trang (Ảnh minh họa)

5 kiểu tóc phổ biến và những bí mật phái mạnh đang che giấu

Có muôn vàn phong cách tạo kiểu khác nhau, nhưng 5 diện mạo phổ biến nhất đã được nhà tâm lý học tư vấn Lâm Tụy Phân (Lin Cuifen) tại Đài Loan (Trung Quốc) lựa chọn để phân tích chuyên sâu trong cuốn sách "Hiểu người qua vẻ bề ngoài". Qua đó, chuyên gia chỉ ra rằng lựa chọn kiểu tóc không đơn thuần là sở thích thời trang, mà còn là cách phái mạnh phản ứng với stress, khẳng định bản ngã và cũng có thể đang che giấu những vấn đề sức khỏe.

1. Tóc húi cua, tóc ngắn sát da đầu

Không nhất thiết phải là vận động viên hay người trong quân ngũ, rất nhiều anh em công sở hay đàn ông đời thường cực kỳ chuộng kiểu tóc ngắn sát da đầu. Nhóm này thường đề cao sự gọn gàng, tính kỷ luật và thích mọi thứ phải thẳng thắn, rõ ràng. Họ không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc chải chuốt mỗi sáng và thường coi sự đơn giản là nét thu hút tự nhiên.

Dưới góc độ sức khỏe tâm lý, những người chọn cắt tóc sát da đầu tôn trọng các giá trị nguyên tắc và luôn muốn giữ bản thân đi đúng khuôn khổ. Họ duy trì nhịp sống có kế hoạch và có tính tự giác rất cao.

Kiểu tóc húi cua đơn giản được nhiều nam giới yêu thích (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mặt trái tâm lý của nhóm này là sự cứng nhắc. Việc luôn tự ép mình vào một vỏ bọc nghiêm túc đôi khi là cơ chế phòng vệ để che đi sự lo âu bên trong. Quan sát nhóm nam giới này, chuyên gia Lâm Tụy Phân đúc kết: "Họ có xu hướng không thích những người sống phóng khoáng, thiếu kỷ luật và luôn tin rằng không nên có thái độ sống như vậy". Chính sự khắt khe này khiến họ dễ cảm thấy khó chịu hay phát sinh xung đột khi làm việc cùng những cá nhân có lối sống quá ngẫu hứng.

2. Mái tóc luôn chải chuốt, vuốt gel tỉ mỉ

Những anh chàng luôn xuất hiện với mái tóc được vuốt gel vào nếp chuẩn chỉnh mỗi ngày thường coi ngoại hình là chiếc gương phản chiếu phẩm giá và vị thế xã hội. Họ đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân, theo đuổi mục tiêu rõ ràng và luôn muốn tạo ra hình ảnh thành đạt trong mắt đối tác hay đồng nghiệp.

Nhu cầu tâm lý sâu xa của nhóm này là duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với cuộc sống xung quanh. Họ muốn mọi công việc lẫn kế hoạch phải diễn ra theo đúng lộ trình đã tính toán. Các tình huống bất ngờ phát sinh hoặc sự thay đổi kế hoạch vào phút chót rất dễ kích hoạt trạng thái bất an, khiến họ chịu áp lực tâm lý lớn.

Những người dù bận rộn mấy cũng luôn chải chuốt mái tóc thật kỹ không chỉ thể hiện sự chỉn chu mà còn có xu hướng cầu toàn, thích kiểm soát mọi thứ (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Lâm tin rằng việc dành thời gian chăm chút cho mái tóc mỗi sáng chính là cách họ giải tỏa sự căng thẳng, tìm lại cảm giác chủ động cho bản thân.

3. Kiểu tóc che mảng hói hoặc cạo trọc

Đối với nam giới đang gặp vấn đề về rụng tóc hay hói đầu, cách họ xử lý mái tóc phản ánh trực tiếp sức khỏe tâm thần và mức độ tự tin. Mái tóc vốn gắn liền với phong độ phái mạnh, do đó khi tóc rụng nhiều, nam giới thường có hai xu hướng tạo kiểu rõ rệt: hoặc cố gắng nuôi dài phần tóc xung quanh để chải phủ qua mảng hói, luôn đội mũ che chắn, hoặc quyết định cạo trọc hoàn toàn để chủ động đối diện với thực tế.

Các nghiên cứu y học ghi nhận rụng tóc kiểu nam giới (Male Pattern Baldness) dễ làm gia tăng nguy cơ lo âu, tự ti và làm anh em thu mình khỏi các hoạt động giao tiếp. Ngược lại, trạng thái stress mạn tính trong công việc cũng là tác nhân kích thích phản ứng tự miễn, gây ra các đợt rụng tóc cấp tính như rụng tóc từng mảng (Alopecia Areata). Điều này tạo thành một vòng lặp tâm bệnh lý khiến tinh thần phái mạnh ngày càng uể oải, dễ bất an.

Rụng tói, hói đầu dù vì lý do gì cũng có thể dẫn đến bất ổn tâm lý ở phái mạnh, nhất là với nam giới trẻ tuổi (Ảnh minh họa)

Dù chọn cách chải phủ che đậy hay chủ động cạo trọc, hành vi này đều phản ánh cách phái mạnh đối diện với nỗi sợ hãi bên trong. Theo chuyên gia Lâm Thúy Phân, nhiều đàn ông vật lộn với tình trạng rụng tóc vì "họ sợ người khác nhận thấy sự yếu đuối của mình và đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ ai vô tình đề cập đến điểm yếu đó".

4. Đàn ông thích để tóc dài

Việc nam giới lựa chọn để tóc dài thường đại diện cho tinh thần phản kháng lại các định kiến truyền thống về vai trò giới hoặc đơn giản là người tôn trọng sở thích cá nhân, ít bị ảnh hưởng bởi người khác. Nhóm này thường xuất hiện trong các lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo hoặc những người có nhu cầu tự khám phá bản thân cao.

Không phải tất cả, nhưng rất dễ gặp những người đàn ông làm nghệ thuật, có tính cách phóng khoáng thích để tóc dài (Ảnh minh họa)

Chuyên gia Lâm Tụy Phân nhận định rằng nam giới để tóc dài thường "coi trọng sự tự do, theo đuổi sự thoải mái cá nhân và chú trọng hơn đến sự phát triển nội tâm cũng như sự cân bằng tâm lý của bản thân". Họ tập trung vào thế giới nội tại hơn là cố gắng đáp ứng kỳ vọng của đông đảo mọi người, nhờ đó sở hữu nền tảng tinh thần khá vững vàng trước các biến động.

5. Kiểu tóc thưa bất thường, lởm chởm do thói quen nhổ tóc

Không phải do thợ cắt hay tạo kiểu cố ý, một mái tóc lởm chởm, thưa thớt từng mảng bất thường lại là diện mạo phản ánh mức độ bất an tột cùng của phái mạnh. Trong cuốn sách của mình, chuyên gia Lâm Tụy Phân chỉ ra rằng đây là biểu hiện của hội chứng tự nhổ tóc (Trichotillomania), một rối loạn kiểm soát xung động liên quan chặt chẽ đến trạng thái lo âu, căng thẳng kéo dài hoặc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

"Dưới góc nhìn y sinh học, khi chịu áp lực vượt quá ngưỡng chịu đựng hoặc phải đối mặt với chấn thương tâm lý, não bộ đàn ông rơi vào trạng thái quá tải. Việc liên tục dùng tay giật, nhổ từng sợi tóc là một cơ chế phòng vệ vô thức nhằm dùng nỗi đau thể xác giải tỏa bớt cơn bão cảm xúc giằng xé bên trong", bà nói.

Những nam giới có xu hướng thích tự nhổ tóc, thậm chí khiến tóc hói từng mảng vì nhổ rất dễ gặp bất ổn sức khỏe tâm thần (Ảnh minh họa)

Dù biết hành vi này tàn phá ngoại hình nghiêm trọng, họ vẫn không thể dừng lại. Mái tóc bị nhổ nham nhở không chỉ là một dạng "kiểu tóc" bất đắc dĩ, mà chính là tiếng kêu cứu im lặng về một sức khỏe tâm thần đang trên bờ vực suy sụp, đòi hỏi sự thấu hiểu và can thiệp y tế kịp thời.

Phái mạnh cũng cần được "yếu lòng"

Không thể phủ nhận rằng, những phân tích tâm lý học hành vi từ nhà tâm lý học Lâm Tụy Phân cùng các dữ liệu tổng hợp trong cuốn sách "Hiểu người qua vẻ bề ngoài" đã mang đến cho chúng ta một chiếc "kính phóng đại" vô cùng thú vị và tinh tế. Nhờ góc nhìn độc đáo này, chúng ta không chỉ đọc vị được những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể ẩn sau mái tóc, mà quan trọng hơn là chạm tới những khoảng lặng tâm lý thầm kín mà phái mạnh hiếm khi cất lời.

Dẫu vậy, cần nhìn nhận một cách khách quan rằng mọi nghiên cứu tâm lý hay quan điểm của chuyên gia đều chịu ảnh hưởng bởi phương pháp chọn mẫu, bối cảnh văn hóa và tính chất thời điểm. Kiểu tóc vì thế không phải là một thước đo tuyệt đối hay chiếc nhãn dán định kiến cho bất kỳ ai. Một người đàn ông cắt tóc sát da đầu chưa chắc đã cứng nhắc, cũng như người chải chuốt tỉ mỉ không nhất thiết lúc nào cũng ôm gánh nặng lo âu trong mọi trường hợp.

Điều giá trị nhất mà những đúc kết này mang lại chính là sự thức tỉnh về sức khỏe tâm thần của phái mạnh trong xã hội hiện đại. Đàn ông vốn bị đè nặng bởi vô vàn chuẩn mực về sự "vững chãi", luôn phải gồng mình làm chỗ dựa cho người khác mà quên mất rằng chính mình cũng cần một điểm tựa. Việc liên tục che giấu sự kiệt quệ sau những diện mạo chỉn chu hay vỏ bọc kỷ luật chỉ khiến những tổn thương nội tâm thêm trầm trọng.

Phái mạnh cũng cần được "yếu lòng", cần học cách nhìn thẳng vào vấn đề sức khỏe tâm thần và gặp bác sĩ khi cần thay vì cố gắng chịu đựng (Ảnh minh họa)

Đàn ông cũng là con người và phái mạnh hoàn toàn có quyền được yếu lòng. Nhận diện sự bất an của bản thân không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là bước đi đầu tiên để tự chữa lành. Thay vì đơn độc chịu đựng, việc dũng cảm mở lòng chia sẻ, học cách giải tỏa căng thẳng lành mạnh và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết chính là bản lĩnh thực sự để giúp anh em giữ vững phong độ một cách bền vững đấy nhé!