Người mẹ choáng váng khi thấy thứ đáng sợ rơi ra từ hộp đồ chơi của con gái

Cô Jennifer Baker, 30 tuổi, đến từ Norris Green, Liverpool, Anh ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của các con trai mình. Sự việc xảy ra vào Chủ Nhật (10/8, giờ địa phương), khi một con rắn màu cam sáng lăn ra khỏi chiếc hộp đựng món quà xe hơi Peppa Pig của cô con gái 3 tuổi.

Trước đó, Jennifer đã mở hộp quà và đặt chiếc hộp rỗng lên trên lò nướng để tái chế sau. Khi cô quay lại lấy chiếc hộp, con rắn bất ngờ rơi ra.

Con rắn màu cam sáng rơi ra từ hộp đồ chơi Peppa Pig. (Ảnh: Jennifer Baker)

"Tôi đang nhìn chằm chằm vào con rắn này thì đột nhiên lưỡi nó bắt đầu chuyển động. Tôi hét lên 'nó là rắn thật, nó là rắn thật'", Jennifer kể lại với tờ Liverpool Echo.

Cô và mẹ đã vô cùng hoảng loạn, cố gắng nhét con rắn đang cố quấn quanh tay Jennifer trở lại chiếc hộp các tông.

Jennifer bày tỏ sự kinh ngạc tột độ về việc con rắn có thể chui vào bếp. Một sự trớ trêu đáng chú ý là ngay trong ngày hôm đó, Jennifer đã mua một con thỏ mới cho con gái. Cô còn tự gọi mình là "Bác sĩ Dolittle" vì có quá nhiều thú cưng trong nhà, và rồi chỉ vài phút sau, cô phát hiện ra có thêm một "vị khách" không mời mà đến.

Sau sự việc, Jennifer đã tìm ra chủ nhân của con rắn là một người hàng xóm và đã trả nó về cho chủ sở hữu hợp pháp.