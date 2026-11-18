Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông tin, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Nếu đề xuất trên được thông qua, mỗi năm người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Quy định mới về xử lý vi phạm tiền lương, bảo hiểm

Chiều 18/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 5 luật kể trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: QH

Về ngày nghỉ lễ, tết hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tiếp thu các ý kiến, dự thảo luật bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và ngày 27/7 (Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương; riêng ngày 24/11 được áp dụng từ năm 2026.

Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự thảo đã bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động.

Dự thảo cũng bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động.

Đối với những vấn đề có tính chất tổng thể liên quan đến định hướng phát triển và hoàn thiện chính sách của cả 5 luật, Chính phủ tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện các luật”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nêu rõ.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, dự thảo luật sau khi chỉnh lý bao gồm 6 điều, đã sửa đổi 11 khoản, bỏ 2 khoản, 1 điều và bổ sung 4 khoản.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Chính phủ rà soát những nội dung đã tiếp thu, những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, kịp thời xử lý những nội dung chưa rõ hoặc có thể phát sinh vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện.

Về một số nội dung cụ thể, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại; bảo đảm duy trì hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, không tạo thêm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm công trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận. Ảnh: QH

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị rà soát kỹ lưỡng những nội dung sửa đổi liên quan về cả nội dung, kỹ thuật lập pháp và thời hiệu thi hành để đảm bảo khoa học, đồng bộ, không chồng chéo.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thiết kế điều khoản liên quan đến hiệu lực thi hành Ngày Văn hóa Việt Nam đảm bảo hợp lý, khoa học, đúng quy định pháp luật.