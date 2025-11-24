Người EQ thấp thường phản hồi mail theo 2 cách này

Trong môi trường công sở, email không chỉ là kênh trao đổi công việc mà còn là tấm gương phản chiếu EQ của mỗi người. Cách bạn mở đầu, cách bạn kết thúc, giọng điệu bạn dùng hay tốc độ bạn phản hồi… tất cả đều cho thấy bạn có tinh tế hay không. Và đặc biệt, những người EQ thấp thường “lộ sáng” qua 2 kiểu phản hồi mail rất đặc trưng.

1. Trả lời cộc lốc không đầu, không đuôi, không một chút chuyên nghiệp

Đây là kiểu phản hồi dễ khiến người khác… tụt mood nhất. Người EQ thấp thường không để ý cảm xúc người nhận, cũng không quan tâm đến tone giọng trong email. Họ đọc mail xong, gõ vài chữ rồi gửi luôn, bất kể nội dung trước đó dài hay ngắn, người gửi có lịch sự hay không.

Dạng trả lời rất quen thuộc:

-“Rồi”.

-“Làm đi”.

-“Đang xử lý đây”.

-“Cái này gửi rồi, hỏi nhiều thế”.

...

Không có mở đầu, không có chủ ngữ, không lời cảm ơn, cũng chẳng một câu kết. Nhiều khi đọc mail xong người nhận không biết nên cười gượng hay thở dài. Kiểu phản hồi này tạo cảm giác thiếu tôn trọng, thiếu tinh thần hợp tác và cực kỳ dễ gây hiểu lầm. Trong khi đó, người EQ cao chỉ cần thêm một câu chào, một lời cảm ơn, hay một dòng xác nhận lịch sự là đã khiến cuộc trao đổi trở nên nhẹ nhàng và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

2. Không trả lời hoặc trả lời cực kỳ chậm mặc dù đã đọc

Đây là kiểu khiến đồng nghiệp mệt mỏi nhất. Người EQ thấp thường có xu hướng né tránh khi mail liên quan đến trách nhiệm, deadline hoặc vấn đề cần làm rõ. Họ đọc mail ngay lập tức nhưng để đó, hy vọng… nó tự biến mất.

Có người trì hoãn vì sợ bị soi, có người lo bị đánh giá, có người lười, hoặc đơn giản là không biết trả lời sao cho khéo. Nhưng việc im lặng khiến công việc bị ngưng trệ, người khác phải nhắc nhiều lần, thậm chí dẫn đến hiểu lầm hoặc đổ lỗi không đáng có.

Trong khi người EQ cao rất rõ ràng nếu chưa thể trả lời ngay, họ sẽ phản hồi: “Mình đã nhận mail, sẽ gửi thông tin trong chiều nay nhé”.

Một câu ngắn nhưng thể hiện sự có trách nhiệm và tôn trọng thời gian của người khác.

Tóm lại, EQ không chỉ nằm ở cách nói chuyện trực tiếp, mà còn thể hiện trong từng email gửi đi. Người EQ thấp thường mắc phải những lỗi:

- Trả lời cộc lốc, không chuyên nghiệp.

- Trả lời quá ngắn, thiếu tinh tế.

- Hoặc im lặng quá lâu, tạo gánh nặng cho người khác.

Tin vui là tất cả những điều này đều cải thiện được, chỉ cần dành thêm 30 giây suy nghĩ trước khi bấm “Send”. Vì đôi khi, một email được viết tử tế không chỉ giúp công việc chạy mượt hơn mà còn khiến hình ảnh của bạn trở nên chỉn chu và “trưởng thành” hơn trong mắt cả team.