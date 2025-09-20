Người EQ thấp thích "lưu" 5 thứ này trong điện thoại

Trong thời đại điện thoại gần như trở thành bộ não thứ hai, cách mọi người lưu giữ thông tin trong máy cũng phần nào nói lên trí tuệ cảm xúc của họ. Những người EQ thấp thường dễ bị cảm xúc chi phối, phản ứng theo cảm hứng và khó quản lý mối quan hệ hay thời gian. Nếu tinh ý quan sát, sẽ thấy họ có thói quen lưu giữ những thứ khá hỗn loạn trong điện thoại, phản ánh cách họ tương tác với thế giới xung quanh.

Thứ nhất là rất nhiều nhóm chat không cần thiết. Họ tham gia hàng loạt nhóm trên mạng xã hội, từ nhóm bạn cũ, đồng nghiệp, đến các nhóm rao vặt hay hóng drama. Việc này khiến điện thoại lúc nào cũng ồn ào, thông báo liên tục và dễ làm họ căng thẳng khi không kịp xử lý mọi thông tin.

Thứ hai là ảnh và video vô tội vạ. Người EQ thấp thường lưu mọi thứ thấy thú vị, buồn cười hoặc gây sốc trên mạng mà không sàng lọc. Kết quả là thư viện điện thoại chật cứng, hỗn loạn, và khi cần tìm thứ quan trọng họ mất nhiều thời gian. Thói quen này phản ánh cách sống theo cảm xúc tức thời và thiếu tính tổ chức.

Thứ ba là nhật ký cảm xúc bộc phát. Họ hay ghi chú hoặc lưu lại những trạng thái cảm xúc mạnh như giận hờn hoặc than vãn, và khi đọc lại cảm xúc tiêu cực có thể bị khuếch đại thay vì được giải tỏa. Chính vì vậy họ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của stress và cáu gắt.

Thứ tư là mật khẩu, link hoặc thông tin linh tinh mà không phân loại. Họ lưu mọi thứ một cách tùy tiện từ link bài báo, trang web, video cho đến ứng dụng, nhưng không biết sắp xếp. Khi cần, họ mất nhiều thời gian tìm kiếm, dễ bỏ sót thông tin quan trọng và cảm thấy bực bội. Đây là minh chứng cho khả năng quản lý thời gian và nguồn lực còn hạn chế.

Cuối cùng là tin nhắn hoặc bài viết hóng hớt drama. Người EQ thấp thường lưu những cuộc trò chuyện, bài viết hay bình luận tiêu cực chỉ để đọc đi đọc lại hoặc soi người khác. Thói quen này không giúp họ trưởng thành hay cải thiện kỹ năng giao tiếp mà ngược lại dễ khiến cảm xúc bị chi phối, ghen tị hoặc nóng giận vô lý.

Tóm lại, việc lưu giữ những thứ này trong điện thoại phản ánh cách người EQ thấp đối diện với cảm xúc và thông tin. Nhóm chat không cần thiết, ảnh và video hỗn loạn, nhật ký cảm xúc bùng nổ, link và thông tin linh tinh, những nội dung drama đều khiến họ dễ căng thẳng, bị chi phối và thiếu tổ chức. Khác với người EQ cao, người EQ thấp sống theo cảm xúc nhất thời, thiếu sự chuẩn bị và kiểm soát. Đây cũng là lời nhắc rằng trí tuệ cảm xúc không chỉ là lý thuyết mà thể hiện ngay trong những thói quen nhỏ hàng ngày, kể cả cách sắp xếp điện thoại.