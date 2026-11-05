Người EQ thấp sẽ làm gì khi nhận ra người khác đang cố tình nói móc mình?

Đứng trước tình huống này, mỗi người sẽ có cách phản ứng khác nhau.

Trong giao tiếp hằng ngày, không phải lời nói khó nghe nào cũng được thể hiện trực tiếp. Đôi lúc, một người không hài lòng với bạn nhưng thay vì góp ý thẳng thắn, họ lại lựa chọn cách nói bóng gió, mỉa mai hoặc cố tình đưa ra những câu nhận xét tưởng như đùa vui nhưng chứa hàm ý không mấy dễ chịu.

Đứng trước tình huống này, mỗi người sẽ có cách phản ứng khác nhau. Có người bình tĩnh nhận ra ý đồ phía sau câu nói và lựa chọn cách đáp lại phù hợp, nhưng cũng có người lập tức nổi nóng, tìm cách công kích ngược lại hoặc cố chứng minh bản thân không hề thua kém.

Vội vàng nổi nóng, đáp trả bằng những lời mỉa mai tương tự

Một trong những phản ứng dễ gặp ở người có khả năng kiểm soát cảm xúc chưa tốt là lập tức để sự tức giận chi phối cách ứng xử. Khi nhận ra mình đang bị nói móc, họ có thể ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cao giọng hoặc đáp trả bằng một câu châm chọc khác. Chẳng hạn, khi nghe ai đó nhận xét: “Dạo này trông có vẻ bận rộn, chắc thành công lắm rồi nhỉ?”, thay vì bình tĩnh tìm hiểu ý định của đối phương, họ có thể phản ứng: “Ít nhất tôi còn có việc để bận, chứ không rảnh đi soi mói người khác”.

Ảnh minh họa

Xét về cảm xúc, việc khó chịu khi bị người khác mỉa mai là hoàn toàn bình thường. Không ai có nghĩa vụ phải vui vẻ trước những lời nhận xét thiếu thiện chí. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách mỗi người lựa chọn thể hiện sự khó chịu ấy. Khi lập tức công kích ngược lại, người trong cuộc rất dễ bị cuốn vào một cuộc đấu khẩu không cần thiết, nơi cả hai bên đều cố tìm ra câu nói sắc bén hơn để giành phần thắng. Kết quả là câu chuyện ban đầu có thể nhanh chóng bị đẩy đi xa, còn người phản ứng lại vô tình để đối phương kiểm soát cảm xúc của mình.

Một biểu hiện khác là cố gắng giải thích và chứng minh bản thân trước những lời nói vốn không được đưa ra với mục đích tìm hiểu sự thật. Chẳng hạn, khi bị nhận xét bóng gió về công việc, thu nhập hay chuyện tình cảm, một người có thể lập tức kể ra hàng loạt thành tích, hoàn cảnh hoặc lý do để chứng minh rằng mình không hề kém cỏi như đối phương ám chỉ. Họ càng giải thích nhiều, cuộc trò chuyện càng dễ trở thành màn phân bua, trong khi người nói móc ban đầu có thể chỉ đang chờ đợi phản ứng ấy.

Người có EQ tốt không nhất thiết phải im lặng trước mọi lời công kích. Họ có thể lựa chọn hỏi thẳng: “Ý bạn là gì khi nói như vậy?”, hoặc bình tĩnh phản hồi: “Nếu bạn có điều gì muốn góp ý, mình nghĩ chúng ta có thể nói trực tiếp với nhau”. Cách ứng xử này vừa giúp làm rõ hàm ý của đối phương, vừa đặt ra giới hạn rằng bản thân không thoải mái với kiểu giao tiếp mỉa mai. Nếu nhận thấy người kia chỉ muốn khiêu khích, họ cũng có thể kết thúc câu chuyện thay vì tiếp tục tranh cãi.

Ảnh minh họa

Điều quan trọng là phân biệt giữa một lời nói vô tình gây khó chịu và hành vi cố ý hạ thấp người khác. Không phải câu đùa nào cũng mang hàm ý xấu, cũng không phải mọi lời nhận xét trái chiều đều là công kích cá nhân. Vì vậy, người có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt thường không vội quy kết động cơ của người khác chỉ sau một câu nói. Nhưng khi sự mỉa mai lặp đi lặp lại và trở thành cách đối phương đối xử với mình, họ cũng không cần phải nhẫn nhịn để giữ hòa khí bằng mọi giá.

Thực tế, không thể chỉ dựa vào một lần nóng giận hay một câu đáp trả để kết luận ai đó có EQ thấp. Bất kỳ ai cũng có thể mất bình tĩnh khi bị chạm vào lòng tự trọng, nhất là khi lời nói ấy xuất hiện trước mặt nhiều người. Điều đáng chú ý hơn là khả năng nhận diện cảm xúc của bản thân, cân nhắc hậu quả trước khi phản ứng và biết lựa chọn cách bảo vệ giới hạn cá nhân phù hợp.