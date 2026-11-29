Những người đang sử dụng iPhone sau cần đặc biệt lưu tâm trước thông tin vừa được công bố.

Theo RT ngày 28/11, ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Telegram, vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ mất an toàn dữ liệu đối với người dùng iPhone sử dụng các phiên bản hệ điều hành iOS lỗi thời.

Cùng thời điểm, Telegram cũng gửi thông báo bảo mật đến những tài khoản đang sử dụng phiên bản iOS cũ, khuyến nghị người dùng sớm cập nhật hệ điều hành nhằm hạn chế nguy cơ bị khai thác lỗ hổng và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 27/11, ông Durov cho biết người dùng iPhone đang đối mặt với các cuộc tấn công mạng trên diện rộng. Theo CEO Telegram, ngay cả những thiết bị chỉ sử dụng phiên bản iOS cũ hơn một chút cũng có nguy cơ bị xâm phạm dữ liệu.

Người dùng iPhone đời cũ, chưa cập nhật iOS mới nhất, cần cảnh giác trước nguy cơ bị tin tặc khai thác lỗ hổng và đánh cắp dữ liệu. (Ảnh minh hoạ: Foundry)

Đáng chú ý, ông cảnh báo người dùng có thể trở thành nạn nhân chỉ bằng cách mở một trang web, không nhất thiết phải tải xuống tệp tin hay cài đặt ứng dụng đáng ngờ.

Telegram cũng nhấn mạnh các phiên bản iOS lỗi thời tồn tại những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu cá nhân và tài khoản người dùng. Nền tảng này khuyến nghị chủ sở hữu iPhone cài đặt phiên bản iOS mới nhất tương thích với thiết bị.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Durov và Telegram chưa cung cấp thông tin cụ thể về quy mô các cuộc tấn công, số lượng thiết bị bị ảnh hưởng cũng như những phiên bản iOS đang nằm trong diện nguy hiểm.

Nhiều chiến dịch khai thác lỗ hổng iPhone được phát hiện

Cảnh báo từ CEO Telegram được đưa ra trong bối cảnh các nhà nghiên cứu an ninh mạng liên tục ghi nhận những chiến dịch khai thác lỗ hổng nhắm vào người dùng iPhone.

Theo báo cáo công bố ngày 20.11 của công ty an ninh mạng Confiant, một chiến dịch phát tán quảng cáo độc hại mang tên MoldyRoost đã hoạt động từ ngày 12.5 đến 17.11. Chiến dịch này sử dụng hơn 480 tên miền quảng cáo, nhắm mục tiêu đến người dùng tại hơn 47 quốc gia.

Các nhà nghiên cứu cho biết MoldyRoost khai thác hai bộ công cụ tấn công có tên Coruna và DarkSword để nhắm vào những lỗ hổng trên các phiên bản iOS cũ.

Điểm đáng lo ngại là quảng cáo độc hại có thể kích hoạt quá trình khai thác lỗ hổng ngay khi trang đích được tải trên thiết bị tồn tại điểm yếu bảo mật. Điều này đồng nghĩa người dùng không nhất thiết phải tải xuống tệp tin hoặc thực hiện thêm thao tác nào để thiết bị có nguy cơ bị xâm nhập.

Ngoài các lỗ hổng phần mềm, hồi tháng 6, giới nghiên cứu an ninh mạng cũng công bố một lỗ hổng phần cứng mang tên usbliter8, được cho là ảnh hưởng đến các dòng chip A12 và A13 sử dụng trên những mẫu iPhone ra mắt trong năm 2018 và 2019.

Lỗ hổng này liên quan đến BootROM, thành phần được tích hợp trực tiếp trong chip và tham gia vào quá trình khởi động thiết bị. Do nằm ở cấp độ phần cứng, điểm yếu này không thể được khắc phục thông qua các bản cập nhật phần mềm thông thường.

Người dùng iPhone cần làm gì để bảo vệ thiết bị?

Trước nguy cơ các lỗ hổng bảo mật tiếp tục bị khai thác, người dùng iPhone được khuyến nghị thường xuyên kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật iOS mới nhất do Apple phát hành.

Để thực hiện, người dùng truy cập Cài đặt (Settings), chọn Cài đặt chung (General), sau đó nhấn Cập nhật phần mềm (Software Update) để kiểm tra phiên bản mới.

Ngoài ra, người dùng có thể kích hoạt tính năng tự động cập nhật để thiết bị chủ động cài đặt các bản vá bảo mật khi có phiên bản phù hợp.

Tham khảo 9to5Mac

https://kenh14.vn/nguoi-dung-iphone-thuoc-truong-hop-sau-can-luu-y-thong-bao-moi-215261129232359232.chn