Người dùng cần chú ý thông báo mới từ Zalo.

Trong bối cảnh lừa đảo trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, Zalo vừa đưa ra khuyến cáo quan trọng tới toàn bộ người dùng ứng dụng, nhằm bảo vệ tài khoản cá nhân và sự an toàn của cộng đồng.

Theo đó, nền tảng này lưu ý người dùng cần đặc biệt chú ý tới các cảnh báo hiển thị tại cửa sổ nhắn tin với người lạ. Cảnh báo này sẽ xuất hiện khi người dùng gặp những tài khoản có nguy cơ lừa đảo cao hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Cảnh báo lừa đảo xuất hiện tại màn hình nhắn tin với các tài khoản đáng ngờ (Ảnh: Zalo)

Trước những tài khoản đáng ngờ này, Zalo khuyến cáo người dùng cần chú ý quan sát thông báo từ hệ thống để chủ động phòng tránh rủi ro. Khi thấy dấu hiệu cảnh báo xuất hiện, người dùng cần ghi nhớ nguyên tắc xác minh danh tính của tài khoản trước khi tiếp tục kết bạn, nhắn tin.

Đặc biệt, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ phía người lạ, nhất là 3 hành động tiềm ẩn rủi ro mất tài sản và dữ liệu gồm: chuyển tiền, gửi mã hoặc quay video.

Bên cạnh đó, Zalo cũng cảnh báo người dùng về nguy cơ chiếm đoạt mã xác thực. Về kịch bản thường gặp, kẻ gian sẽ gửi các đường dẫn lạ với nội dung nhờ bình chọn cuộc thi hoặc mời nhận thưởng.

Cảnh báo từ Zalo khi người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt mã xác thực (Ảnh: Zalo)

Sau đó, chúng sẽ yêu cầu lấy mã xác thực được gửi về tài khoản Zalo của cá nhân. Cuối cùng, kẻ gian sẽ dùng mã xác thực này để chiếm đoạt tài khoản của người dùng và tiếp tục hành vi lừa đảo.

Để ngăn chặn thủ đoạn lừa đảo, Zalo khuyến cáo người dùng không cung cấp mã xác thực cho bất kỳ ai, trong bất kỳ tình huống nào. Bên cạnh đó, cá nhân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi bình chọn cuộc thi hoặc nhận quà miễn phí... trên mạng.