Người Do Thái có 3 lối tắt để nhanh chóng thành công: Tư duy giúp tiền đẻ ra tiền của "dân tộc giàu số một thế giới"

Đối với người Do Thái, chỉ có người kém cỏi mới không đi đường tắt. Muốn nhanh chóng thành công, nên tìm cho mình một lối đi nhanh nhất. Họ không lãng phí thời gian để chờ đợi cơ hội, họ tự tạo ra chúng.

Tuy chỉ chiếm 0,5% tổng dân số thế giới nhưng người Do Thái lại sở hữu tới 35% của cải thế giới. Điển hình là gia tộc Rothschild với tài chính hùng mạnh nhất thế giới chính là dân tộc Do Thái. Hay một nửa trong số 40 người đứng đầu bảng xếp hạng người giàu nước Mỹ của Forbes là người Do Thái. Hơn nữa, nhiều người giàu nhất thế giới cũng là người Do Thái.

Người Do Thái cho rằng, người khác có thể làm điều gì đó trong 10 năm thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được trong một hoặc hai năm bằng cách tìm ra đường tắt. Nếu là bạn, bạn có chọn đường tắt không?

Có 3 con lối đi tắt được những người giàu Do Thái áp dụng sau đây.

Lối tắt kiếm tiền

Sự khác biệt giữa quan niệm về tiền của người Do Thái và người bình thường là họ không chỉ dừng lại ở việc làm việc chăm chỉ làm công để kiếm sống, bởi vì tiền lương nhận được không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống.

Vì vậy, họ không chỉ nhận “lương chết”, họ kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau.

Trước hết, bạn phải thay đổi quan niệm về tiền bạc, bắt đầu tiếp xúc mật thiết với tiền bạc, hình thành thói quen tiết kiệm và lập kế hoạch chi tiêu. Dần dần, bạn sẽ biết khoản tiền nào là cần thiết và nên chi tiêu như thế nào.

Tiếp theo, hãy tích hợp nguồn lực, đầu tư và quản lý tài chính, làm đa dạng kênh thu nhập. Ngoài việc nhận mức lương cố định như những người khác, bạn vừa tiết kiệm tiền, cùng lúc đó kiếm tiền từ nhiều kênh khác nhau. Như vậy, trong cùng một khoảng thời gian, bạn kiếm được nhiều tiền hơn người khác.

Lối tắt tư duy

Trong khi người bình thường thực hiện 10 giao dịch, người Do Thái có thể kiếm được gấp 10 lần họ.

Bí quyết của họ chính là làm việc với người giàu. Điều này có thể giải thích rằng: Hầu hết tiền trên thế giới đều nằm trong tay những người giàu có, một giao dịch với người giàu có thể gấp 10 lần so với làm ăn nhỏ.

Nói về kinh doanh, người Do Thái nghĩ cách làm thế nào để kinh doanh có lãi hơn. Đây là sự khác biệt trong tư duy, họ luôn tìm cách kiếm tiền của cả thế giới, đồng thời cũng nghĩ về việc không để người khác kiếm tiền của mình. Do vậy, người Do Thái không tiêu tiền vào những thứ không thực tế để hạn chế thất thoát tài sản.

Lối tắt xã hội

Có người không học thức cao, năng lực không nổi trội, không xuất thân giàu có nhưng lại có địa vị và thành công, dựa vào đâu? Chính là năng lực xã hội.

Trong xã hội hiện đại, rất khó để làm mọi thứ một mình. Nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu ai đó giúp đỡ bạn.

Nhiều người hiểu sai về giao tiếp xã hội, cho rằng giao tiếp xã hội chỉ là xu nịnh. Giao tiếp không yêu cầu bạn phải tâng bốc hay nịnh hót những người giàu có, mà là để tìm những người cùng chí hướng, hợp tác với nhau và để mỗi người phát huy thế mạnh và bổ sung cho nhau.

Ví dụ, bạn biết rõ về truyền thông nhưng không nắm rõ lịch sử. Ngược lại, bạn bè của bạn biết rõ về các sự kiện lịch sử nhưng lại không biết về truyền thông. Như vậy, hai bạn có thể làm việc cùng nhau để tạo một trang truyền thông lịch sử cho chính mình và điều này có thể được thực hiện chỉ trong thời gian ngắn. Điều này được gọi là “tích hợp tài nguyên”.

Đây cũng là một cách tận dụng nhiều nguồn tư duy để kiếm tiền, là một con đường tắt giúp bạn sớm tìm đến thành công.

Vì vậy, thành công không phụ thuộc vào tiền bạc hay xuất thân, mà phụ thuộc vào tư duy. Có tư duy, bạn mới có thể tìm ra hướng đi đúng đắn để sớm thành công.

Theo Tuotiao

