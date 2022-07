3 lĩnh vực đầu tư vẫn luôn được người Do Thái lựa chọn dù nghèo đến mấy: Tư duy giúp tiền đẻ ra tiền của những ''doanh nhân số một thế giới''

Người Do Thái tin rằng chỉ có sử dụng trí tuệ để kiếm tiền mới thực sự là cách làm giàu nhanh nhất.

Minh chứng, tỷ lệ dân số của nhóm người này chỉ là 0,3% nhưng họ nắm giữ huyết mạch kinh tế thế giới, chiếm 17% Giải thưởng Nobel, và 30% của cải của thế giới.

Người Do Thái chiếm một nửa số doanh nhân giàu nhất thế giới, một phần ba số triệu phú Mỹ. 18 trong số 40 người Mỹ giàu nhất hàng đầu trong danh sách Forbes là người Do Thái. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến như ông vua dầu mỏ Rockefeller, cá sấu tài chính Soros, đại gia tài chính phố Wall Morgan, nhà tư bản đỏ Hammer, ông vua báo Pulitzer… Đây đều là những đại diện ưu tú của người Do Thái.

Người Do Thái có cách tư duy về tiền độc đáo. Đối với dân tộc này, dẫu có có nghèo đến mức nào, họ vẫn luôn sẵn sàng tiêu tiền cho 3 lĩnh vực với tham vọng ''tiền đẻ ra tiền''.

1. Tiêu tiền cho tin tức

Trước hết, bạn cần hiểu chi tiền cho tin tức ở đây chính là việc bỏ tiền ra để nhanh chóng nắm bắt được thông tin. Người Do Thái vốn nổi tiếng trong việc thu thập thông tin trong kinh doanh, Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Ví dụ, một dự án tàu điện ngầm sắp được triển khai, vậy lối ra lối vào ở đâu, quy hoạch như thế nào là những tin tức chúng ta cần biết. Nếu là một doanh nhân khi biết được tin tức này, anh ta sẽ mua đất ở quanh khu vực tàu điện ngầm với mức giá rẻ trước khi người khác biết.

Khi dự án tàu điện ngầm bắt đầu được xây dựng, giá đất quanh khu vực đó sẽ lên giá rất nhanh. Đây là giá trị khi là người nắm bắt tin tức nhanh chóng. Để làm giàu, bạn phải có ''tư duy lệch múi giờ''. Cùng một tin tức, nếu biết trước bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Như Jim, người Mỹ gốc Do Thái đang chơi golf và nhận thấy có rất nhiều người mắc lỗi và để bóng rơi xuống hồ. Vì muốn biết thêm thông tin, ông đã đầu tư thuê thợ lặn để xác định được lượng bóng dưới hồ.

Sau khi thông tin đã được xác nhận, ông bắt đầu trục vớt những quả bóng golf bị rơi xuống hồ, làm sạch, xử lý và bán lại chúng, đồng thời thành lập công ty tái chế bóng golf của riêng mình. Sau khi thông tin Jim vớt bóng ở dưới đáy hồ lên để bán, nhiều người cũng bắt đầu đến đây để làm điều tương tự, tuy nhiên không ai làm ăn lớn như Jim.

Từ câu chuyện của Jim chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của ''tư duy lệch múi giờ'' trong cách làm giàu của người Do Thái. Biết tin tức càng sớm, bạn càng có cơ hội làm giàu.

2. Tiêu tiền cho các mối quan hệ

Điều thứ 2 đó là người Do Thái luôn sẵn sàng chi tiền để có được các mối quan hệ. Điều này đúng với câu nói: "20 tuổi kiếm tiền bằng thể lực, 30 tuổi kiếm tiền bằng khối óc, 40 tuổi kiếm tiền bằng quan hệ''.

Lai Shuhui, người Trung Quốc, là một nhân viên bất động sản phụ trách việc bán các căn hộ của toà nhà. Các khách hàng muốn tìm hiểu về dự án thường sẽ hỏi chuyện nhân viên bảo vệ đứng cổng. Biết được điều này, cô Lai xây dựng mối quan hệ với những nhân viên bảo vệ, mời họ đi ăn tối, thậm chí còn tặng quà sau mỗi chuyến đi công tác. Theo thời gian họ là những người bạn của nhau.

Vì thế nên khi có khách hàng hỏi nhân viên bảo vệ về các căn hộ của toà nhà, người này thường giới thiệu đến cô. Vì thế cô luôn là người đầu tiên được khách hàng liên hệ nhờ tư vấn.

Từ câu chuyện của Lai Shuhui, bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của kết nối. Mối quan hệ cho phép chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Đặc biệt khi kết bạn với những người ưu tú, học được những quan điểm, tư duy, cách suy nghĩ của họ sẽ giúp chúng ta phát triển hơn. Nên nhớ rằng bạn chính là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành thời gian nhiều nhất.

3. Tiêu tiền cho việc học

Thế giới luôn dành cho người Do Thái những lời ca tụng như: một tay là sự giàu có, tay còn lại nắm giữ sự khôn ngoan. Sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là điểm nổi bật nhất của người dân Do Thái.

Để có được điều này, họ luôn duy trì truyền thống tốt đẹp là tập trung vào giáo dục. Khi con còn nhỏ, cha mẹ Do Thái luôn rèn cho con niềm yêu thích, say mê đọc sách. Quan niệm "tri thức là của cải" đã in sâu vào tư tưởng của chúng.

Với trí tuệ thông thái, tự nhiên sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng kiếm tiền. Tuy nhiên, nhiều người đặt mục tiêu cả đời là theo đuổi sự giàu có nhưng lại không biết tích lũy kiến ​​thức, phát triển tư duy cho bản thân và luôn xoay quanh lối tư duy nhỏ hẹp, không có gì đột phá. Tích lũy tri thức là một con đường dài, không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân sẽ giúp bạn đi nhanh hơn, cũng là chìa khóa dẫn đến thành công, mở ra một cuộc sống giàu có.

Dù có thiếu thốn đến đâu, bạn không nên miễn cường chi tiền cho 3 điều trên. Việc lưỡng lự sẽ khiến bạn mất đi những cơ hội để có thể bứt phá trong sự nghiệp.

Theo Toutiao

