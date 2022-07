Người Do Thái đặc biệt "nhạy cảm" với tiền, họ áp dụng 9 cách tư duy sáng suốt này để không bỏ lỡ cơ hội "tiền đẻ ra tiền"

Người Do Thái chiếm một nửa số doanh nhân giàu nhất thế giới; chiếm 1/3 số triệu phú ở Hoa Kỳ. Ông vua dầu mỏ Rockefeller, ông trùm tài chính George Soros, ông trùm tài chính phố Wall Morgan… Những người đứng trên đỉnh kim tự tháp này đều là đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái.

Người Do Thái dường như có một sự nhạy cảm bẩm sinh đối với tiền bạc. Điều đó thể hiện ở 9 đặc điểm tư duy này:

1. Luôn biết cách phòng tránh rủi ro

Người Do Thái rất chú trọng đến việc quản lý rủi ro. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, họ đặc biệt chú trọng sự an toàn và độ tin cậy.

Trước khi đầu tư, người Do Thái luôn tiến hành điều tra, nghiên cứu, phân tích thị trường kỹ càng. Và khi đã quyết định đầu tư kinh doanh, chắc chắn họ sẽ lập ra 3 bộ kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và luôn luôn linh động để ứng phó với các tình huống bất ngờ chứ không "bỏ trứng vào một giỏ".

2. Người Do Thái sẵn sàng đi tứ phương để kiếm tiền

Đi nhiều nơi kiếm tiền là đặc tính bẩm sinh của người Do Thái. Các thương nhân Do Thái không có thị trường cố định. Họ đã có mặt ở mọi nơi trên thế giới, chiến đấu từ đông sang tây, tiến tới nam bắc, tiếp xúc rộng rãi và thực hiện các giao dịch lớn nhỏ, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào/

Người Do Thái quan niệm, muốn kiếm tiền không thể ngồi yên một chỗ. Càng đi nhiều, càng tiếp xúc với nhiều người, mở mang tầm mắt và cơ hội kiếm tiền.

3. Áp dụng hiệu quả quy tắc 78:22

Quy tắc 78:22 là quy luật tự nhiên, 22% các ngành như quần áo, ăn uống, xây dựng, trang sức, y học,… về cơ bản chiếm khoảng 78% lượng tiêu thụ hàng ngày. Hầu hết hoạt động kinh doanh truyền thống của các thương nhân Do Thái đều tập trung ở các ngành này, đặc biệt họ tập trung vào các mặt hàng dành cho phụ nữ và trẻ em.

Quy tắc 78:22 cũng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như 22% khách hàng tạo ra 78% lợi nhuận của công ty; 22% sản phẩm là sản phẩm cốt lõi của công ty... Vì vậy, hoạt động kinh doanh cần dựa trên giá trị khách hàng, nắm bắt sản phẩm chủ lực và khách hàng chủ lực, để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing.

4. Vận dụng trí óc để kiếm tiền

Người Do Thái nổi tiếng với sự thông thái, trí tuệ. Doanh nhân Do Thái đề cao sự khéo léo và biết cách vận dụng trí óc để kiếm tiền một cách thông minh. Họ biết cách vận dụng kiến thức để suy nghĩ, phân tích vấn đề, quan sát nhu cầu cảm xúc, duy trì giá trị của người tiêu dùng. Bởi vậy, việc kinh doanh của người Do Thái dường như rất thuận lợi vì đánh trúng tâm lý người tiêu dùng, thu về lợi nhuận rất lớn.

5. Không ngại đầu tư

Người Do Thái đề cao đức tính tiết kiệm. Nhưng họ không quá coi trong việc tiết kiệm. Việc chi tiêu hợp lý, thông minh để tiền đẻ ra tiền là một đặc điểm đáng lưu ý của người Do Thái.

Chỉ cần là cơ hội kiếm tiền, người Do Thái sẽ không ngần ngại thử đầu tư. Vì vậy, nếu bạn muốn thu được lợi nhuận cao, bạn phải sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ để tích lũy tài sản thì mới có cơ hội phát triển sự nghiệp.

6. Thời gian như vàng

"Đừng đánh cắp thời gian" - đó là phương châm ứng xử và kiếm tiền của người Do Thái trên thương trường.

Đối với họ, thời gian cũng là tiền bạc, giá trị... Họ sẽ không lãng phí một phút giây nào trong kinh doanh bởi thời gian luôn đi kèm những cơ hội. Đi trước một bước, chủ động và luôn có kế hoạch ứng phó với những thay đổi, thì chắc chắn bạn sẽ thắng lợi trong kinh doanh.

7. Dựa vào thông tin để nắm bắt cơ hội

Trong thế giới kinh doanh, thông tin là quan trọng nhất. Người Do Thái rất coi trọng việc thu thập thông tin trong cạnh tranh kinh doanh. Điều này khiến họ nổi tiếng là người nắm rõ thông tin, một khi có cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không bao giờ để tuột mất.

Vì vậy, chúng ta nên tìm kiếm thông tin từ nhiều kênh khác nhau và có được thông tin chính xác, để hành động nhanh chóng và nắm bắt cơ hội.

8. Chính trực là nền tảng

Người Do Thái quan tâm nhiều nhất đến "hợp đồng" trong kinh doanh. Khi làm ăn, người Do Thái không bao giờ nhượng bộ, nhưng dù thua lỗ lớn cũng phải tuyệt đối chấp hành.

Người Do Thái không bao giờ vi phạm giao ước, nhưng họ thường khéo léo thay đổi để đáp ứng được công việc của riêng mình mà không vi phạm giao ước. Bởi vì trong thế giới kinh doanh, trong mắt người Do Thái, vấn đề mấu chốt không phải là đạo đức hay trái đạo đức, mà là tính hợp pháp hay bất hợp pháp.

Vì vậy, cạnh tranh trên thị trường cũng cần dựa trên sự trung thực, tuân thủ luật chơi, thiết lập quan hệ đối tác tin cậy lẫn nhau, dùng sự chân thành để gây ấn tượng với khách hàng và giành lấy thị trường.

9. Linh động trong việc phối hợp mọi lĩnh vực

Như nhà kinh tế học người Do Thái William Rison đã nói: "Mọi thứ đều có thể vay được, bạn có thể vay tiền, tài năng, công nghệ và trí tuệ". Thế giới có sẵn tất cả các nguồn tài nguyên bạn cần, tất cả những gì bạn phải làm là thu thập chúng và sử dụng trí tuệ của mình để kết hợp chúng một cách hợp lý.

