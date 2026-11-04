Người dân từng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau, khẩn trương đến công an trình báo

Người từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan cần lưu giữ chứng từ giao dịch và khẩn trương trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 150 người trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập ứng dụng LB-Pro giả mạo nền tảng đầu tư chứng khoán, quảng bá khả năng sinh lời cao để lôi kéo người dân tham gia. Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng được hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB.

Người từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan vụ án cần lưu giữ chứng từ giao dịch và khẩn trương trình báo cơ quan Công an. (Ảnh minh hoạ: Quý Hiền)

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng ứng dụng hiển thị số dư và lợi nhuận giả, đồng thời cho phép người tham gia rút một khoản tiền nhỏ trong thời gian đầu. Khi nạn nhân tin tưởng, tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn và yêu cầu rút vốn, các đối tượng viện nhiều lý do, yêu cầu nộp thêm các khoản phí.

Sau khi người bị hại không còn khả năng nộp tiền, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Đáng chú ý, dòng tiền sau khi tiếp nhận được các đối tượng luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và cá nhân. Tiếp đó, chúng thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển đổi sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử theo sự điều phối của nhóm chủ mưu nhằm tẩu tán tài sản, che giấu nguồn gốc tiền.

Liên quan vụ án, ngày 14/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 và “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 2/11/2026, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Anh (SN 1987, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Khánh (SN 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (SN 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) cùng về tội “Rửa tiền”.

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi (SN 2000, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về cùng tội danh.

Từ vụ án này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn giả danh chuyên gia, lập các hội nhóm trên Zalo, Telegram để dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tài chính với cam kết lợi nhuận cao. Người dân không nên cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền vào tài khoản do người lạ chỉ định.

Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng; không đứng tên thành lập doanh nghiệp hoặc mở tài khoản doanh nghiệp cho người khác sử dụng khi chưa xác minh rõ mục đích. Đối với các giao dịch mua bán, chuyển đổi tiền điện tử USDT, cần đặc biệt thận trọng, nhất là khi không xác minh được nguồn tiền và đối tác giao dịch.

Khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân từng tham gia đầu tư qua ứng dụng LB-Pro, chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB, bị chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan chủ động liên hệ, cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Thông tin tiếp nhận:

- Đơn vị: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Số điện thoại điều tra viên: 0766.690.777.

Cơ quan công an đề nghị các bị hại và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khẩn trương phối hợp, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

https://kenh14.vn/nguoi-dan-tung-chuyen-khoan-vao-tai-khoan-ngan-hang-sau-khan-truong-den-cong-an-trinh-bao-215261104223658184.chn