Apple nâng cấp ứng dụng Sức Khỏe, người Việt sắp được trải nghiệm loạt tính năng mới

Apple vừa làm mới ứng dụng Sức Khỏe, bổ sung tiếng Việt, tích hợp AI để phân tích dữ liệu và đánh giá tuổi sức khỏe của người dùng.

Apple vừa công bố phiên bản thiết kế mới của ứng dụng Sức Khỏe (Health), mở rộng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Đáng chú ý, ứng dụng được tích hợp các tính năng phân tích sức khỏe bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh giá tuổi sức khỏe và kiểm tra thể chất ngay tại nhà.

Động thái này cho thấy Apple đang muốn đưa ứng dụng Sức Khỏe vượt ra khỏi vai trò một công cụ ghi nhận các chỉ số cơ bản. Thay vì chỉ hiển thị dữ liệu về nhịp tim, giấc ngủ hay hoạt động thể chất, ứng dụng hướng đến việc phân tích, kết nối các chỉ số để cung cấp cái nhìn tổng thể hơn về tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Ứng dụng Sức Khỏe có thêm tiếng Việt, cá nhân hóa thông tin bằng AI

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc Apple mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ cho ứng dụng Sức Khỏe được thiết kế mới. Ngoài tiếng Anh, ứng dụng sẽ hỗ trợ tiếng Trung (Giản thể và Phồn thể), tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt.

Ứng dụng Sức Khỏe mang đến thông tin chi tiết hữu ích, được cá nhân hóa về sức khỏe và thể chất cho người dùng. (Ảnh: Apple)

Đây là thay đổi có ý nghĩa đối với người dùng Việt Nam, bởi khả năng tiếp cận thông tin sức khỏe bằng ngôn ngữ quen thuộc có thể giúp việc theo dõi và hiểu các chỉ số cá nhân trở nên thuận tiện hơn.

Về giao diện, Apple bổ sung tab Thông Tin Chuyên Sâu (Insights), cung cấp các bản tóm tắt về tình trạng sức khỏe hằng ngày. Những dữ liệu được phân tích bao gồm sức khỏe tim mạch, giấc ngủ, trạng thái sẵn sàng, thể chất, sinh hiệu và theo dõi chu kỳ.

Đáng chú ý, ứng dụng không chỉ dừng lại ở việc thống kê dữ liệu. Mục Dành Cho Bạn còn đưa ra những đề xuất dựa trên thói quen và tình trạng sức khỏe của từng người. Chẳng hạn, nếu người dùng liên tục có những đêm ngủ không trọn vẹn, ứng dụng có thể đưa ra hướng dẫn điều chỉnh thói quen thư giãn trước khi đi ngủ.

Cách tiếp cận này giúp dữ liệu sức khỏe trở nên dễ hiểu và có tính ứng dụng hơn. Thay vì phải tự đối chiếu nhiều biểu đồ, người dùng có thể tiếp cận những thông tin được tổng hợp cùng các gợi ý phù hợp với tình trạng của mình.

Bên cạnh đó, Apple cũng tích hợp các video và bài viết giáo dục sức khỏe do những chuyên gia lâm sàng biên soạn, giúp người dùng có thêm thông tin để hiểu các chỉ số đang được theo dõi.

Apple đưa tính năng đánh giá tuổi sức khỏe lên ứng dụng Sức Khỏe

Một điểm nhấn khác trong bản cập nhật là tab Tuổi Thọ (Longevity), được thiết kế để theo dõi những thay đổi về sức khỏe trong thời gian dài.

Tab này phân tích nhiều nhóm chỉ số, bao gồm sức khỏe tim mạch, giấc ngủ, sức khỏe tinh thần, vận động, chuyển hóa, thính giác và dinh dưỡng. Qua đó, người dùng có thể theo dõi xu hướng thay đổi của cơ thể thay vì chỉ tập trung vào các chỉ số tại một thời điểm.

Tâm điểm của tính năng là Tuổi Sức Khỏe (Health Age). Công cụ sử dụng dữ liệu từ Apple Watch như VO2 tối đa, nhịp tim khi nghỉ ngơi, chất lượng giấc ngủ và độ biến thiên nhịp tim (HRV) để đưa ra một chỉ số phản ánh mức độ thể chất của cơ thể so với tuổi thực tế.

Người dùng cũng có thể bổ sung kết quả xét nghiệm lâm sàng như HbA1c và cholesterol LDL để hoàn thiện dữ liệu theo dõi sức khỏe dài hạn.

Việc đưa ra một chỉ số tuổi sức khỏe có thể giúp người dùng hình dung trực quan hơn về tình trạng thể chất của bản thân. Thay vì phải theo dõi riêng lẻ nhiều thông số, họ có thêm một chỉ số tổng hợp để quan sát xu hướng thay đổi theo thời gian.

Tuy nhiên, giá trị đáng chú ý của tính năng này không nằm ở việc người dùng có tuổi sức khỏe cao hay thấp hơn tuổi thật, mà ở khả năng nhận diện những thay đổi trong các chỉ số theo dõi. Đây cũng là cách Apple khuyến khích người dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe dài hạn.

Dùng camera iPhone để kiểm tra thể chất ngay tại nhà

Không chỉ phân tích dữ liệu sẵn có, Apple còn đưa các bài đánh giá vận động tại nhà vào ứng dụng Sức Khỏe.

Với camera iPhone kết hợp Apple Watch, người dùng có thể thực hiện các bài kiểm tra nhằm đánh giá độ linh hoạt, sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, cơ chế vận động và chỉ số VO2 tối đa. (Ảnh: Getty)

Trong quá trình thực hiện, hệ thống cung cấp phản hồi bằng âm thanh và hình ảnh theo thời gian thực, giúp người dùng điều chỉnh động tác và theo dõi kết quả.

Điểm đáng chú ý là trải nghiệm này sử dụng các mô hình AI dựa trên thị giác, hoạt động trực tiếp trên thiết bị và được phát triển cùng các chuyên gia lâm sàng. Theo Apple, toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trên thiết bị, không có video nào được ghi lại, lưu trữ hoặc chia sẻ.

Việc tận dụng camera điện thoại để đánh giá khả năng vận động mở ra một hướng tiếp cận mới cho các ứng dụng sức khỏe. Người dùng không nhất thiết phải đến phòng tập hoặc trang bị những thiết bị chuyên dụng mới có thể thực hiện một số bài kiểm tra thể chất cơ bản.

Dù vậy, đây vẫn là công cụ hỗ trợ theo dõi và đánh giá thể chất, không nên được hiểu như một phương pháp thay thế hoàn toàn các quy trình kiểm tra sức khỏe chuyên sâu.

Khi ứng dụng sức khỏe trở thành trợ lý cá nhân

Nhìn tổng thể, những thay đổi lần này cho thấy Apple đang đẩy mạnh hướng phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu cá nhân và AI.

Nếu trước đây Apple Watch chủ yếu được biết đến với khả năng ghi nhận hoạt động thể chất, nhịp tim và giấc ngủ, ứng dụng Sức Khỏe mới đang hướng đến việc kết nối những dữ liệu này thành các phân tích có tính cá nhân hóa cao hơn.

Điểm khác biệt nằm ở cách dữ liệu được chuyển thành thông tin hữu ích. Người dùng không chỉ biết mình ngủ bao nhiêu tiếng, vận động bao nhiêu phút hay có nhịp tim như thế nào, mà còn có thể nhận được những phân tích về xu hướng sức khỏe và gợi ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt.

Ứng dụng Sức Khỏe được thiết kế mới hiện đã có bản beta dành cho nhà phát triển trên iOS 27.3. Phiên bản chính thức dự kiến được triển khai dưới dạng bản cập nhật phần mềm miễn phí vào cuối năm nay. Hãng cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ trong thời gian tới.