Sạc điện thoại bằng cổng USB ở sân bay có thực sự nguy hiểm?

Nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua cổng USB công cộng có tồn tại, nhưng chưa có báo cáo đáng tin cậy về các vụ tấn công thành công. Dù vậy, người dùng vẫn nên áp dụng một số biện pháp bảo vệ thiết bị.

Sạc điện thoại tại các trạm USB công cộng ở sân bay thường được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ bảo mật. FBI và Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) từng khuyến cáo hành khách không cắm điện thoại trực tiếp vào những cổng này. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật cho rằng nguy cơ mang tên "juice jacking" đang bị thổi phồng so với thực tế.

Tháng 3/2025, TSA khuyên hành khách mang theo củ sạc hoặc pin dự phòng thay vì sử dụng cổng USB công cộng. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng từng cảnh báo về hình thức tấn công này, nhưng sau đó rút lại thông báo khi các chuyên gia đặt nghi vấn về mức độ phổ biến của nó. Năm 2019, Văn phòng Công tố viên quận Los Angeles cũng cảnh báo về juice jacking, nhưng xác nhận chưa ghi nhận vụ việc nào.

Về lý thuyết, kẻ xấu có thể can thiệp vào trạm sạc USB để kết nối với chân truyền dữ liệu bên trong cáp, từ đó cài mã độc hoặc đánh cắp thông tin. Năm 2013, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Georgia từng trình diễn nguyên mẫu bộ sạc độc hại Mactans, có khả năng cài mã độc lên iPhone chạy iOS 6.

Sau đó, Apple tăng cường bảo mật bằng thông báo "Trust This Computer?" khi điện thoại kết nối với thiết bị mới muốn truy cập dữ liệu. Nếu xuất hiện yêu cầu này từ một thiết bị lạ, người dùng nên chọn "Don't Trust", trừ khi thực sự muốn chia sẻ dữ liệu.

Hiện chưa có báo cáo đáng tin cậy xác nhận một vụ tấn công juice jacking thành công. Dù vậy, để giảm thiểu rủi ro, người dùng nên ưu tiên pin dự phòng hoặc củ sạc và cáp riêng cắm vào ổ điện thông thường. Một số trạm sạc có chế độ "Secure", chặn hoàn toàn việc truyền dữ liệu, cũng là lựa chọn phù hợp.

Nếu buộc phải dùng cổng USB công cộng, người dùng có thể trang bị bộ chặn dữ liệu USB. Phụ kiện này cho phép điện năng đi qua nhưng ngăn kết nối dữ liệu với thiết bị lạ. Tuy nhiên, loại USB-A có thể khiến sạc nhanh không hoạt động do bộ sạc cần kết nối dữ liệu để điều chỉnh điện áp. Điện thoại vẫn được sạc nhưng thời gian lâu hơn. Hạn chế này không áp dụng với các bộ chặn dữ liệu USB-C hiện đại.

Ngoài ra, người dùng nên tránh truy cập thông tin nhạy cảm qua Wi-Fi công cộng, thường xuyên cập nhật phần mềm và bật xác thực đa yếu tố (MFA) cho các tài khoản quan trọng. Những biện pháp này giúp tăng cường bảo mật khi di chuyển cũng như trong quá trình sử dụng thiết bị hằng ngày.