Chiếc VF3 đặc biệt hay đỗ ngoài sân Mỹ Đình

Đây là chiếc xe thuộc sở hữu của một tiền đạo Việt Nam.

Dù có thu nhập thuộc nhóm khá trong giới cầu thủ Việt Nam, tiền đạo Phạm Tuấn Hải lại chọn mua một chiếc ô tô VF3 có giá khoảng 300 triệu đồng. Chiếc xe điện nhỏ gọn được anh trang trí bằng bộ decal lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh nổi tiếng 7 viên ngọc rồng.

Trước khi chuyển sang VF3, cầu thủ có biệt danh "Hải bé" từng sử dụng Mazda CX-5. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, chiếc VF3 màu đỏ với mức giá chỉ khoảng 300 triệu đồng đã trở thành phương tiện đồng hành của anh.

Ảnh: Internet

Điểm đặc biệt trên xe là bộ decal gắn với nhân vật Songoku - thần tượng của Tuấn Hải. Trên sân cỏ, tiền đạo sinh năm 1998 cũng nhiều lần ăn mừng bàn thắng bằng động tác mô phỏng nhân vật này.

Sự yêu thích của Tuấn Hải dành cho Songoku còn xuất phát từ một điểm tương đồng thú vị trong câu chuyện trưởng thành của cả hai. Năm 2018, khi cùng CLB Hà Nội đi tham gia liên hoan mừng Huy chương Vàng Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, Tuấn Hải gặp tai nạn xe máy trên đường trở về.

Một lãnh đạo trong đội hình CLB Hà Nội từng nhận xét, tai nạn này đã tạo nên bước ngoặt trong tính cách của cầu thủ trẻ. Từ một người nghịch ngợm, nông nổi và có phần ương bướng, Tuấn Hải dần trở nên chín chắn, kỷ luật và chuyên nghiệp hơn. Sự thay đổi ấy khiến người này liên tưởng đến hình ảnh Songoku sau biến cố ngã xuống núi trong truyện 7 viên ngọc rồng.

Hình ảnh chiếc xe của Tuấn Hải từng xuất hiện bên ngoài sân tập phụ Mỹ Đình. Ảnh: Internet

Tuấn Hải cũng từng kể lại quá trình điều trị sau tai nạn. Ban đầu, anh được đưa đi chụp phim và bác sĩ cảnh báo nếu không phẫu thuật, anh có thể không tiếp tục chơi bóng được. Điều này khiến tiền đạo sinh năm 1998 vô cùng lo lắng bởi trước đó chưa từng gặp chấn thương nghiêm trọng đến vậy. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ kết luận anh chỉ cần bó bột, không phải phẫu thuật.

Trong thời gian điều trị, Tuấn Hải vẫn duy trì tập luyện để tránh teo cơ. Sau 28 ngày, anh được tháo bột. Nhìn lại sự việc, nam cầu thủ cho rằng đây là may mắn và cũng là bài học khiến bản thân thay đổi suy nghĩ về nghề nghiệp.

Anh bắt đầu tự đặt câu hỏi liệu mình đã thực sự nghiêm túc với bóng đá hay chưa. Do không có người hướng dẫn cụ thể về quá trình hồi phục, Tuấn Hải chủ động tìm hiểu kiến thức tập luyện và dinh dưỡng. Những thói quen này dần được duy trì cho đến hiện tại.

Dù có thu nhập khá trong giới cầu thủ Việt Nam, Tuấn Hải được nhận xét là người chi tiêu thực tế. Với anh, ô tô trước hết là phương tiện phục vụ việc đi lại, đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa gió.

Thay vì chi nhiều tiền cho những vật dụng đắt đỏ, Tuấn Hải chú trọng đầu tư vào sức khỏe và thể trạng. Dinh dưỡng, vitamin hay các thiết bị theo dõi sức khỏe được anh xem là những khoản cần thiết để duy trì phong độ và kéo dài sự nghiệp cầu thủ.

Mới đây, tiền đạo Phạm Tuấn Hải gặp chấn thương trong trận Nam Định ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 ở vòng 6 V-League 2026-2027, diễn ra tối 31/10 trên sân Thiên Trường. Chân sút sinh năm 1998 va chạm mạnh với cầu thủ đối phương và phải rời sân bằng cáng ở phút 21, khiến chiến thắng của đội chủ nhà kém trọn vẹn.

Tình huống xảy ra khi Tuấn Hải tranh chấp bóng với trung vệ Lương Chí Khải bên phía Thể Công Viettel. Sau pha va chạm, anh nằm sân với biểu hiện đau đớn, ôm chân và cần đội ngũ y tế chăm sóc. Dù được sơ cứu và cố gắng trở lại thi đấu, tiền đạo Nam Định không thể tiếp tục. HLV Vũ Hồng Việt buộc phải đưa Ezequiel Santos vào thay ở phút 21.

Việc mất Tuấn Hải là tổn thất nhân sự với Nam Định trong trận đấu quan trọng. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ sau khi bị Wesley Nata đánh đầu mở tỷ số cho Thể Công Viettel ở phút thứ 8. Sang hiệp 2, lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của Paulo Martins giúp Nam Định tạo nên cuộc lội ngược dòng. Nguyễn Ngọc Sơn, Caio Cesar lần lượt ghi bàn, trước khi Ngọc Sơn hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp Nam Định tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 13 điểm.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)