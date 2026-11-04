Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe được tích hợp trên ứng dụng VNeTraffic

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh đã phát đi thông tin tới người dân về tiện ích tự động cảnh báo hết hạn giấy phép lái xe, trên ứng dụng VNeTraffic.

Theo cơ quan Công an, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể chủ động quản lý thông tin giấy phép lái xe thông qua ứng dụng VNeTraffic, với nhiều tiện ích phục vụ khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, người dân tham gia giao thông có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, có giấy phép lái xe còn hiệu lực dưới 30 ngày sẽ nhận được thông báo nhắc hạn tự động, nhiều lần trong thời gian trước khi giấy phép hết hạn.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh cũng thông tin thêm, các trường hợp được xuất trình giấy phép lái xe điện tử thay vì sử dụng bản vật lý, bao gồm:

- Người có giấy phép lái xe còn giá trị sử dụng trên hệ thống

- Các trường hợp đã cấp đổi giấy phép lái xe thành công

- Thí sinh dự sát hạch đã thi đạt mà thông tin giấy phép lái xe điện tử đã cập nhật đầy đủ, chính xác trên ứng dụng.

Tại thông báo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cài đặt, cập nhật ứng dụng VNeTraffic và liên kết với tài khoản VNeID, để khai thác hiệu quả các tiện ích giao thông số.

Cách cài đặt ứng dụng VNeTraffic

Theo hướng dẫn từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh, người tham gia giao thông cài đặt ứng dụng VNeTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng CHPlay hoặc App Store

Bước 2: Tại ô tìm kiếm, nhập VNeTraffic, xác nhận tìm kiếm

Bước 3: Trên kết quả tìm kiếm hiển thị, chọn ứng dụng VNeTraffic

Bước 4: Chọn Cài đặt hoặc Nhận

Bước 5: Quá trình cài đặt ứng dụng sẽ diễn ra tự động và hoàn tất

Cách đăng ký tài khoản VNeTraffic

Sau khi cài đặt thành công, để đăng ký tài khoản VNeTraffic, người dân thực hiện theo các bước sau:

Ảnh: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh

Bước 1: Mở ứng dụng

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, chọn đăng ký

Bước 3: Thực hiện quét mã QR Code trên thẻ CCCD gắn chip

Bước 4: Sau khi quét xong, thông tin cá nhân sẽ được nhập tự động

Bước 5: Xác nhận lại thông tin đăng ký

Bước 6: Nhập số điện thoại nhận xác thực OTP và chọn Xác nhận

Bước 7: Nhập mã OTP và thực hiện thiết lập mật khẩu mới

Bước 8: Chọn xác nhận để hoàn thành đăng ký tài khoản.

Ngoài ra, người tham gia giao thông có thể liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2 để thực hiện đăng nhập.