Người dân sốc nặng khi thấy cảnh đáng sợ trong dòng nước lũ

Trong lúc miền Nam Thái Lan đang phải vật lộn với lũ lụt nghiêm trọng, một đoạn clip mới xuất hiện trên mạng cho thấy một con rắn khổng lồ đang bơi qua những con phố ngập nước, làm gia tăng nỗi sợ hãi của người dân đang bị mắc kẹt do nước dâng cao.

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy con rắn khổng lồ lướt đi trên dòng nước lũ ngập đến thắt lưng và dường như bị mất phương hướng.

Theo người dân địa phương, mực nước lũ dâng cao có thể đã đẩy con rắn ra khỏi môi trường sống tự nhiên, khiến nó trôi dạt vào khu dân cư. Cảnh tượng đáng lo ngại này đã khiến nhiều người dân lo lắng.

Rắn khổng lồ di chuyển qua vùng nước lũ. Clip: X @joe_black317

Khu vực phía Nam, đặc biệt là Hat Yai, Songkhla và các huyện lân cận, đã phải hứng chịu lũ lụt tàn phá trong nhiều ngày sau những trận mưa lớn liên tục. Đường phố, nhà cửa và chợ vẫn chìm trong nước, hàng ngàn người phải di dời hoặc mắc kẹt trên các tầng cao của các tòa nhà.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp và tình nguyện viên đang sử dụng thuyền và xe tải để sơ tán người dân khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các gia đình lội qua vùng nước sâu, xe cộ chìm nửa người và các đội cứu hộ di chuyển qua dòng nước xiết.

Chính quyền cảnh báo rằng mưa lớn có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày tới. Cơ quan khí tượng Thái Lan khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, tránh các khu vực bị ngập lụt và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.