Người đàn ông vô tình sở hữu món đồ trị giá hơn 23 tỷ đồng mà không hay biết

Một bức tranh thời Phục Hưng từng bị bỏ quên suốt nhiều năm trong gara, nằm lẫn giữa các dụng cụ điện, vừa được bán với giá kỷ lục 685.000 bảng Anh (hơn 23 tỷ đồng) trong một cuộc đấu giá đầy kịch tính- hành trình biến nó từ “đồ bỏ đi” thành báu vật nghệ thuật được săn đón.

Tác phẩm có tên “Madonna and Child” (Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng), vốn thuộc sở hữu của một người đàn ông ở Oxfordshire, Anh. Ông đã mua bức tranh từ nhiều năm trước mà không hề hay biết về giá trị thực sự của nó.

Sau thời gian dài bị quên lãng trong gara, bức tranh được đưa ra giám định và xác định có thể là tác phẩm của danh họa Ý thế kỷ 15 Pietro Vannucci, thường được biết đến với tên Perugino. Ngay lập tức, nó gây tiếng vang lớn trong giới sưu tập nghệ thuật.

Bức tranh “Madonna and Child” được tìm thấy dưới bàn làm việc trong gara vừa được bán với giá hơn 23 tỷ đồng.

Khi xuất hiện trên trang web của nhà đấu giá JS Fine Arts ở Banbury, Oxfordshire, làn sóng quan tâm từ các nhà sưu tập quốc tế đã làm tắc nghẽn các đường dây điện thoại và khiến nhân viên phải làm việc không ngừng nghỉ. Joe Smith, người điều hành phiên đấu giá chính, cho biết sự quan tâm này "vượt xa bất kỳ điều gì tôi từng thấy".

Phiên đấu giá kéo dài 15 phút trong không khí hỗn loạn với sự tham gia trực tuyến, qua điện thoại và trực tiếp tại phòng đấu giá. Kết quả, một người mua ẩn danh đã chiến thắng với mức giá 685.000 bảng, phá vỡ kỷ lục trước đó của nhà đấu giá là 285.000 bảng.

"Khi tiếng búa vang lên, mọi người im lặng, rồi vỗ tay", Smith chia sẻ trong một tuyên bố. "Đó là một trong những khoảnh khắc mà mọi nhà đấu giá đều mơ ước".

Perugino, từng được coi là ngang hàng với Leonardo da Vinci và là thầy của Raphael, là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thời kỳ Phục Hưng Ý. Ông từng được chọn cùng với Sandro Botticelli để trang trí các bức tường của Nhà nguyện Sistine trước khi Michelangelo thiết kế trần nhà nổi tiếng.

Người mua mới, vẫn giấu tên, được cho là đã gửi tác phẩm cho một chuyên gia phục chế trong khi các nghiên cứu về nguồn gốc của nó vẫn đang được tiếp tục. Nếu được xác thực hoàn toàn, bức tranh này sẽ gia nhập hàng ngũ những tác phẩm quý giá của Perugino.

(theo New York Post, Daily Mail)