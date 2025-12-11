Người đàn ông tử vong sau khi được ghép thận từ người nhiễm bệnh dại

Mới đây, PEOPLE đưa tin, một người đàn ông tại Michigan (Mỹ) đã tử vong do bệnh dại sau khi được ghép thận từ người hiến tạng mang mầm bệnh mà không ai hay biết, theo báo cáo công bố ngày 4/12 (giờ địa phương) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Theo CDC, vào tháng 11/2024, một người hiến tạng giấu tên ở vùng nông thôn Idaho đã bị chồn hôi cào khi đang bế một con mèo con trước nhà. Cuộc chạm trán khiến con chồn hôi bất tỉnh, còn người này bị một vết xước sâu ở ống chân nhưng nghĩ rằng mình không bị cắn.

Gia đình cho biết người hiến tạng cho rằng hành vi tấn công của chồn hôi chỉ là bản năng săn mồi đối với mèo con.

Virus gây bệnh dại. (Ảnh minh họa)

5 tuần sau, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như lú lẫn, ảo giác, khó nuốt và khó đi lại. Anh được tìm thấy bất tỉnh tại nhà, nghi ngờ ngừng tim, và được đưa vào bệnh viện. Dù được điều trị, anh không bao giờ tỉnh lại và được tuyên bố chết não sau 5 ngày nhập viện. Cuối tháng 12/2024, gia đình quyết định rút máy hỗ trợ sự sống.

Tại thời điểm đó, không ai, kể cả gia đình hay bác sĩ biết anh đã nhiễm virus dại, do đó thận và giác mạc của anh vẫn được sử dụng để hiến tặng.

Người nhận thận tử vong sau 5 tuần

Người đàn ông ở Michigan đã được ghép thận ngay sau khi người hiến qua đời. Theo báo cáo, 5 tuần sau ca phẫu thuật, người đàn ông xuất hiện các triệu chứng run rẩy, yếu chi dưới, lú lẫn và tiểu không tự chủ. Sau 1 tuần nhập viện điều trị, người đàn ông được ghép thận đã tử vong.

Xét nghiệm mô thận cho kết quả dương tính với virus dại, dẫn tới kết luận nguyên nhân tử vong là do bệnh dại lây truyền từ người hiến.

Sự cố cực kỳ hiếm gặp

Tại Mỹ, bệnh dại ở người rất hiếm nên người hiến tạng thông thường không được xét nghiệm loại virus này. CDC cho biết người hiến tạng vẫn được kiểm tra HIV và các dạng viêm gan theo quy định.

Tiến sĩ Lara Danziger-Isakov, Giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi Cincinnati, nhấn mạnh với The New York Times : "Đây là một sự kiện cực kỳ hiếm. Nhìn chung, nguy cơ là cực kỳ nhỏ".