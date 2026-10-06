Người đàn ông ở TP.HCM chuyển khoản 500.000.000 đồng vào 1 tài khoản lạ: Công an rà soát giao dịch

Bất ngờ nhận 500.000.000 đồng chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông ở Đắk Lắk đã chủ động trình báo công an để tìm người chuyển và hoàn trả số tiền.

Ngày 5/10, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận trình báo của anh P.Q.T. (SN 2002, trú tại phường Ea Kao) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 500.000.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Phát hiện khoản tiền không thuộc về mình, anh T. không rút, chuyển hoặc sử dụng mà chủ động đến trụ sở Công an phường Ea Kao trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ea Kao kiểm tra giao dịch, xác minh nguồn tiền và phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ người thực hiện giao dịch.

Qua xác minh, người chuyển tiền được xác định là anh N.T.A. (SN 1985, trú tại phường Sài Gòn, TPHCM). Công an phường Ea Kao phối hợp với Công an phường Sài Gòn kiểm tra thông tin, xác định nguyên nhân phát sinh giao dịch và đối chiếu các nội dung liên quan nhằm bảo đảm khoản tiền được hoàn trả đúng người.

Kết quả xác minh cho thấy 500.000.000 đồng bị chuyển nhầm do sơ suất trong quá trình giao dịch. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, đối chiếu, Công an phường Ea Kao hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả. Toàn bộ số tiền sau đó đã được trả lại cho người chuyển nhầm.

Công an phường Ea Kao ghi nhận tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh P.Q.T. khi chủ động trình báo và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Qua trường hợp trên, Công an phường Ea Kao khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi là tiền chuyển nhầm cần thận trọng, không tự ý rút, chuyển hoặc sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ chủ sở hữu.

Người nhận nên thông báo cho ngân hàng nơi mở tài khoản hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xác minh, xử lý theo quy định.

Công an cũng lưu ý người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc chuyển nhầm tiền. Khi có người lạ liên hệ yêu cầu hoàn trả, không nên tự ý chuyển tiền vào một tài khoản khác theo hướng dẫn qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội nếu chưa xác minh rõ. Trong trường hợp này, người dân cần liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra kỹ thông tin trước mỗi giao dịch ngân hàng cũng giúp người dân hạn chế rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk)