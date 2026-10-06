Việt Nam có 'túi nước nóng' tự nhiên gần 80 độ C, mất 10 phút để chín trứng gà: diện tích trải rộng 4.000m2, nằm sát biên giới Việt - Lào

Suối nước nóng nằm giữa núi rừng miền trung Việt Nam, có nhiệt độ gần 80 độ C với nhiều khoáng chất.

Một nguồn nước khoáng nóng tự nhiên tại Hà Tĩnh có nhiệt độ ở khu vực trung tâm mỏ lên gần 80°C, nằm giữa không gian rừng Trường Sơn, đang được tiếp tục khai thác cho du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Nằm tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, khu vực Nước Sốt từ lâu được biết đến với nguồn nước khoáng nóng tự nhiên. Địa phương hiện xác định đây là một trong những lợi thế nổi bật để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Nguồn nước tại khu vực được báo cáo có nhiệt độ lên tới khoảng 96°C, trong khi các nghiên cứu địa chất chuyên sâu ghi nhận nhiệt độ tại trung tâm mỏ ở mức 77-78°C, thậm chí luộc chín trứng.

Theo công trình nghiên cứu của Đại học Mỏ - Địa chất, mỏ nước khoáng Sơn Kim phân bố trên diện tích khoảng 4.000m², dài khoảng 200m và rộng khoảng 20m. Riêng khu vực trung tâm rộng khoảng 1.500m² có nhiều mạch nước khoáng phun lên mặt đất.

Điểm đặc biệt của nguồn nước này không chỉ nằm ở nhiệt độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước khoáng Sơn Kim có tính kiềm, chứa 157 mg/l H₂SiO₃ và khoảng 6,85 mg/l H₂S, thuộc nhóm nước bicarbonat - natri. Trữ lượng khai thác được xác định khoảng 355m³/ngày, trong đó hai giếng khoan có khả năng khai thác lần lượt khoảng 163 và 192m³/ngày.

Nước Sốt không nằm giữa một khu đô thị mà ở vùng núi phía Tây Hà Tĩnh, gần biên giới Việt Nam - Lào. Xã Sơn Kim 1 hiện có đường biên giới dài hơn 36 km, tuyến Quốc lộ 8A chạy qua và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nằm trên địa bàn. Khu vực Nước Sốt cách cửa khẩu khoảng 17 km, tạo điều kiện kết nối điểm nghỉ dưỡng với tuyến du lịch sang Lào.

Bao quanh nguồn khoáng nóng là không gian rừng núi với hệ sinh thái nhiệt đới và nhiều thác, khe suối. Khu du lịch sinh thái Sơn Kim trước đây được giới thiệu với quy mô gần 300ha, hình thành trên nền suối khoáng nóng Nước Sốt.

Chính sự kết hợp giữa nguồn nước nóng và cảnh quan rừng núi khiến Sơn Kim được Hà Tĩnh đưa vào định hướng phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, thiền và nghỉ dưỡng. Trong kế hoạch du lịch giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định khu vực Hương Sơn gắn với suối khoáng nóng Sơn Kim là một hướng để phát triển loại hình này.

Sau nhiều năm khai thác chưa tương xứng với tiềm năng, khu vực Nước Sốt đang có thêm chuyển động mới trong năm 2026.

Tháng 7/2026, UBND xã Sơn Kim 1 công khai phương án cho thuê ngắn hạn một khu đất tại Khu du lịch sinh thái Nước Sốt, thôn Hà Trai, với diện tích 36.765,5m². Khu đất được đưa ra lựa chọn để đầu tư, quản lý và khai thác hoạt động du lịch sinh thái.

Đến tháng 9/2026, địa phương công bố Công ty TNHH Rượu Whisky và Nước khoáng có ga Hương Sơn là đơn vị trúng đấu giá quyền thuê khu đất này với giá hơn 41,3 triệu đồng/năm, thời hạn 5 năm. UBND xã yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất thủ tục và triển khai phương án quản lý, khai thác khu du lịch sinh thái Nước Sốt.

Song song với khu đất này, Hà Tĩnh cũng từng đưa vào danh mục xúc tiến đầu tư Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng tại khu du lịch, dịch vụ Nước Sốt, quy mô khoảng 50ha, với mục tiêu xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng, điều dưỡng kết hợp khai thác nguồn suối nước khoáng nóng Sơn Kim. Hồ sơ cho biết phần đất hiện trạng gồm đất nông nghiệp và lâm nghiệp, còn tổng vốn được xác định theo đề xuất của nhà đầu tư.

Từ một mỏ nước khoáng chỉ rộng vài nghìn mét vuông nằm giữa vùng núi biên giới, Sơn Kim đang được định hướng mở rộng thành không gian du lịch lớn hơn. Lợi thế lớn nhất của khu vực vẫn là nguồn nước khoáng nóng tự nhiên gần 80°C, trữ lượng khai thác khoảng 355m³ mỗi ngày, kết hợp với cảnh quan rừng và vị trí gần tuyến cửa khẩu quốc tế.