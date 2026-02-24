Người đàn ông ngừng tim gần tiếng được cứu sống ngoạn mục

Chiều 23/2 (mồng 7 Tết Bính Ngọ), anh Trần Quang M. (47 tuổi, Hà Nội) được xuất viện sau hành trình 40 ngày đi từ “cửa tử” trở về.

Bệnh viện E thông tin, ngày 12/1/2026, khi đang làm việc tại cơ quan, anh M. bất ngờ ngã gục, rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngừng thở hoàn toàn. Đồng nghiệp nhanh chóng ép tim ngoài lồng ngực và gọi cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông, các bác sĩ liên tục sốc điện, dùng thuốc vận mạch suốt 50 phút. Phải đến phút thứ 50, tim anh mới đập trở lại. Ngay sau đó, người bệnh được chuyển tuyến đến Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phù phổi cấp - hậu quả của suy tim trái cấp tính sau ngừng tuần hoàn kéo dài.

Ngừng tim gần 1 giờ, người đàn ông hôn mê sâu và suy đa tạng (Ảnh: BVCC).

Khai thác bệnh sử cho thấy anh M. từng phát hiện rối loạn lipid máu nhưng chưa điều trị triệt để, ít vận động, gan nhiễm mỡ; không hút thuốc, không rượu bia. Trước đó, anh chỉ thỉnh thoảng đau tức ngực nhẹ và chủ quan nghĩ là trào ngược dạ dày.

Kết quả chụp động mạch vành khiến các bác sĩ không khỏi căng thẳng: động mạch liên thất trước - nhánh mạch quan trọng nhất nuôi tim bị tắc tới 99% do xơ vữa lan tỏa. Đây là vị trí được mệnh danh là “động mạch của sự sống”.

Trước tình trạng nguy kịch, dưới sự chỉ đạo của TS.BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E, hệ thống báo động đỏ được kích hoạt. Nhiều chuyên khoa phối hợp khẩn trương để triển khai chiến lược điều trị tổng lực.

Các bác sĩ tim mạch can thiệp đã can thiệp mạch vành qua da (PCI), đặt stent giải phóng điểm tắc 99% tại LAD, tái lập dòng máu nuôi tim, ngăn chặn các rối loạn nhịp nguy hiểm có thể gây tử vong bất cứ lúc nào.

Sau can thiệp, anh M. tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc với hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu: kiểm soát thân nhiệt mục tiêu (TTM) để bảo vệ não sau ngừng tuần hoàn; lọc máu liên tục (CRRT) và thở máy bảo vệ phổi nhằm vượt qua tình trạng suy đa tạng.

Sau 40 ngày hồi sức tích cực, từ chỗ hôn mê sâu, phải duy trì sự sống bằng máy móc, anh M. tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện bình thường, ăn uống và tự đi lại.

“Với tôi, mùa xuân này không chỉ là năm mới, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới”, anh M. chia sẻ khi cầm trên tay giấy ra viện.

Anh M như được sinh ra lần thứ hai (Ảnh: BVCC)

TS.BS Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Bệnh viện E, phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch cho biết, nhiều người nhầm cơn đau thắt ngực với trào ngược dạ dày, dẫn đến bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.

Những triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng thượng vị lan sau xương ức, đặc biệt khi gắng sức, trời lạnh, kèm khó thở, vã mồ hôi… có thể là dấu hiệu thiếu máu cơ tim và cần đi khám ngay tại cơ sở tim mạch.

Theo bác sĩ, dù chỉ số cholesterol không quá cao, nhưng nếu kèm lối sống ít vận động, xơ vữa mạch vành vẫn tiến triển âm thầm và có thể gây tắc nghẽn đột ngột. Việc tầm soát sớm bằng siêu âm tim, điện tâm đồ gắng sức hoặc chụp CT mạch vành là “chìa khóa” phát hiện nguy cơ trước khi biến cố xảy ra.