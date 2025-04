Người đàn ông chuyển tiền vào STK 8640052108 của một công ty, nhân viên BIDV thấy bất thường liền báo công an, tạm khoá chiều ghi nợ

Ngày 28/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Gia Lai kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ ngày 28/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Gia Lai về việc có 01 công dân đến ngân hàng nộp tiền vào tài khoản tên tổ chức, nghi vấn bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cử 02 cán bộ phối hợp Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Gia Lai xác minh, làm rõ vụ việc trên. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người chuyển tiền là anh K.P (dân tộc Jrai; trú tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Qua làm việc anh K.P cho biết thông qua mạng xã hội Facebook anh kết bạn làm quen với người tự xưng là nữ có tài khoản tên “Adaobi Ibekwe”; sau đó 2 bên kết bạn, nhắn tin tâm sự qua lại và nảy sinh tình cảm, người này hẹn sẽ từ nước ngoài bay về Việt Nam để kết hôn, sinh sống với anh K.P. Ngày 27/4/2025, theo lời hẹn anh K.P lên thành phố Pleiku để chờ đón “Adaobi Ibekwe” bay từ thành phố Hồ Chí Minh lên.

Tuy nhiên, đến trưa ngày 28/4/2025 tài khoản Facebook “Adaobi Ibekwe” nhắn tin nói với anh K.P là đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất – TP.Hồ Chí Minh do vướng thủ tục tại sân bay và phải đóng khoản phí 26.000.000 đồng, nhưng không có tiền đồng Việt Nam nên “Adaobi Ibekwe” nói anh K.P cho mượn và sẽ trả lại khi hai người gặp nhau tại Pleiku.

Tin lời đối tượng anh K.P đã chuyển 26.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng BIDV, số tài khoản: 8640052108 tên Công ty TNHH TM Trang Dong do đối tượng cung cấp. Sau khi chuyển tiền xong, anh K.P tiếp tục nhận được tin nhắn của đối tượng có nội dung số tiền đã gửi không đủ, cần phải gửi thêm, tin lời đối tượng anh K.P đã liên lạc với người quen mượn thêm tiền để tiếp tục gửi cho đối tượng.

Khi anh K.P đến Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Gia Lai để gửi tiền cho đối tượng thì cán bộ ngân hàng thấy có nghi vấn nên báo cho cơ quan Công an. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với cán bộ Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Gia Lai giải thích, tuyên truyền phương thức thủ đoạn lừa đảo của đối tượng cho anh K.P biết, đồng thời đề nghị ngân hàng tạm khóa chiều ghi nợ của tài khoản 8640052108 tên Công ty TNHH TM Trang Dong và giữ được toàn bộ số tiền 26.000.000 đồng và trao trả lại cho anh K.P.

Cán bộ ngân hàng, Công an trả trả lại số tiền cho anh K.P.



Nhận lại số tiền trên, anh K.P vui mừng, xúc động cho biết: “Đây là toàn bộ số tiền của tôi tiết kiệm được do bán cà phê, nếu không có cán bộ thì tôi mất số tiền đó rồi; tôi xin cảm ơn cán bộ ngân hàng, lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo, trao trả lại toàn bộ tài sản cho anh”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân luôn nâng cao cảnh giác, thận trọng với những lời mời gọi kết bạn làm quen trên các nền tảng mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện đúng các khuyến cáo của các nhà mạng, ngân hàng thương mại. Trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần khẩn trương liên hệ với ngân hàng mình đã mở tài khoản hoặc ngân hàng chuyển tiền đến để được xử lý kịp thời và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.