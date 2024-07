Người đàn ông bị tiêu chảy nặng, bầm tím khắp người, suýt chết vì sai lầm khi sơ chế thịt lợn nhiều người mắc

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Phú đến từ Đông Quản, Quảng Đông, làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống và thường chịu trách nhiệm xử lý thịt lợn sống. Gần đây, anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện do nôn mửa và tiêu chảy nặng. Bác sĩ phát hiện toàn thân ông Phủ đầy vết bầm máu dày đặc từ lòng bàn chân đến mặt. Xét nghiệm máu xác nhận ông Phú bị nhiễm Streptococcus suis.

Các bác sĩ kết luận ông Phú bị nhiễm bệnh do vết thương ở tay khi xử lý thịt lợn và không đeo găng tay.

Streptococcus suis là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở người và động vật, lây nhiễm chủ yếu qua vết thương trên da. Ngoài ra, ăn thịt lợn nấu chưa chín, tiết lợn và nội tạng lợn sau khi nhiễm bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết...

Các bác sĩ chỉ ra rằng các triệu chứng chính của bệnh này là sốt cao, ớn lạnh, kèm theo đau đầu, chóng mặt, khó chịu nói chung, mệt mỏi... Một số bệnh nhân bị đau bụng, tiêu chảy, xuất huyết và bầm máu trên da. “Nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể gây ra hội chứng sốc nhiễm độc và/hoặc viêm màng não, thậm chí tử vong”, các bác sĩ cho biết.

Các bác sĩ nhắc nhở rằng thời gian ủ bệnh của bệnh rất ngắn, thường trong vòng 3 ngày, có trường hợp chỉ sau 4 giờ kể từ khi tiếp xúc đến khi phát bệnh, Streptococcus suis có thể xâm nhập vào não, gây nhiễm trùng màng não và cũng có thể gây nhiễm trùng tai và đường hô hấp trên.

Làm thế nào để ngăn ngừa Streptococcus suis?

- Giữ vệ sinh cá nhân tốt

Giữ tay sạch sẽ thường xuyên, đặc biệt là trước khi chạm vào miệng, mũi hoặc mắt. Khi rửa tay, bạn nên rửa tay bằng xà phòng và nước, chà tay ít nhất 20 giây, rửa sạch bằng nước và lau khô bằng khăn giấy hoặc máy sấy tay. Nếu không có phương tiện rửa tay hoặc nếu tay bạn không rõ ràng là bẩn thì sử dụng nước rửa tay chứa cồn 70 đến 80% để rửa tay cũng là một phương pháp hiệu quả.



Tránh tiếp xúc với lợn (kể cả lợn rừng) và các động vật khác. Nếu không, nên rửa tay bằng xà phòng và nước càng sớm càng tốt sau khi tiếp xúc.

Đeo găng tay và thận trọng khi xử lý lợn hoặc thịt lợn sống.

Trước khi xử lý thịt lợn sống, vết thương phải được băng kín bằng băng không thấm nước.





- Giữ vệ sinh thực phẩm tốt

Khi xử lý thực phẩm (bao gồm cả thịt lợn), bạn nên tuân thủ 5 điểm mấu chốt về an toàn thực phẩm, đó là lựa chọn sáng suốt (chọn nguyên liệu an toàn), giữ sạch sẽ (giữ tay và dụng cụ sạch sẽ), tách riêng thực phẩm sống và chín (tách riêng thực phẩm sống và chín), nấu chín kỹ thực phẩm và giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Mua thực phẩm từ những nơi hợp vệ sinh, đáng tin cậy.

Thịt lợn sống phải được bảo quản trong hộp đậy kín, để trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4 độ C trở xuống.

Xử lý và sắp xếp thịt lợn sống và thực phẩm chín riêng biệt.

Làm sạch hoàn toàn bề mặt làm việc, dụng cụ và thiết bị đã tiếp xúc với thịt lợn sống.

Thịt lợn phải được nấu chín kỹ trước khi ăn.

Nguồn và ảnh: HK01