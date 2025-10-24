Bé trai 10 tuổi khẳng định "nhìn rõ", kết quả khám cận 10 độ!

Theo đó, bé trai học lớp 5 tại Trưởng Tiểu học Đào Xá được các bác sĩ phát hiện một bên mắt cận tới 10 độ qua quá trình thăm khám. Thậm chí, khi soi đèn, mắt bé không có phản xạ. Trong khi đó, mắt còn lại nhìn bình thường. Do đó, khi được hỏi, bé luôn trả lời: "Con nhìn rõ" nên gia đình và thầy cô giáo đều không phát hiện.

Theo các bác sĩ, ở độ tuổi 0-6, các bệnh lý về mắt cần tầm soát ở trẻ bao gồm 2 nhóm chính:

- Nhóm nhận biết qua biểu hiện bên ngoài: Lác/lé mắt (tình trạng 2 mắt nhìn lệch nhau, không thẳng hàng), sụp mi (mi mắ sụp che mất một phần hoặc toàn bộ đồng tử, cản trở ánh sáng đi vào bên trong mắt) và tắc lệ đạo (đường dẫn nước mắt tắc gây ứ động nước mắt có thể kèm rỉ và sưng mắt).

- Nhóm cần tầm soát chuyên gia: Tật khúc xạ (cận thị, loạn thị, viễn thị, nhược thị. Trẻ nháy mắt nhiều, nheo mắt, nghiêng đầu), đục thủy tinh thể (tình trạng thủy tinh thể của mắt bị mờ đục. Con ngươi mắt có mắt trắng/vàng) và bệnh lý võng mạc (các bệnh như võng mạc trẻ đẻ non, ung thư võng mạc cần được tầm soát bằng thiết bị chuyên dụng).

Một trường hợp khác vô tình phát hiện ra bệnh về mắt là thầy Đỗ Xuân Thành, Hiệu phó Trường. Được biết, trong đợt lũ vừa qua, căn nhà của thầy bị ngập sâu, cả gia đình phải lên mái nhà để tránh lũ. Khi đang hỗ trợ các em học sinh trong buổi khám mắt, các bác sĩ nhận thấy thầy Thành mắt có dấu hiệu sưng tấy "to như đuôi quả ổi", bầm một bên mắt và phải dán băng gạt, khám kết luận thầy gặp phải tình trạng đau mắt đỏ sau nhiều ngày tiếp xúc với nước lũ bị ô nhiễm.

Buổi khám thiện nguyện đã tiến hành khám cho tất cả 368 học sinh, toàn bộ thầy cô giáo trong Trường và đón tiếp nhiều người dân trong khu vực đến kiểm tra sức khỏe mắt. Tại đây, mọi người sẽ được đo khúc xạ tự động để đánh giá khúc xạ trước khám, đo số kính cũ (nếu có), khám khúc xạ, khám mắt bằng sinh hiển vi/ra đơn thuốc, nhận phiếu thông tin, tư vấn sử dụng thuốc và chế độ chăm sóc mắt, nhận thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc, đồng thời cấp phát kính nếu có đơn kính.

Theo BS. CKI Đàm Đức Long, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, "qua quá trình khám, chúng tôi nhận thấy có khoảng 30-40% các bạn học sinh có vấn đề về khúc xạ; vấn đề về viêm nhiễm khoảng hơn 10% các bạn học sinh và thầy cô gặp phải. Chúng tôi đã tiến hành tư vấn về dinh dưỡng, hướng dẫn vệ sinh mắt và dùng thuốc, đồng thời chủ trương khám, cấp đơn kính miễn phí cho các trường hợp về khúc xạ; với các trường hợp gặp vấn đề về khúc xạ nặng khuyên bệnh nhân nên đến bệnh viện để khám chuyên sâu hơn".

Về trường hợp đau mắt đỏ do tiếp xúc với nước lũ ô nhiễm, viêm kết mạc hay đau mắt đỏ theo cách gọi dân gian khi không được điều trị đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng viêm giác mạc. Nhiều người nghĩ rằng khi mắt hết đỏ là khỏi nhưng không phải, có không ít trường hợp mắt hết đỏ nhưng đã viêm trong giác mạc khiến thị lực giảm đi đáng kể, về lâu dài sẽ để lại sẹo trên giác mạc dẫn đến tổn thương không thể hồi phục, nặng hơn nữa là gây ra thủng và nguy cơ ghép giác mạc rất cao.

Viêm kết mạc có biểu hiện là đau mắt, đỏ mắt. Về sơ cứu, người dân cần rửa mắt bằng nước muối sinh lý sạch; đến những cơ sở y tế, chuyên khoa mắt gần nhất để khám, điều trị và theo dõi; không nên tự ý mua thuốc và dùng thuốc. "Có những trường hợp dùng thuốc chứa corticoid giúp hết triệu chứng đỏ mắt nhưng lại ức chế tuyến dịch, làm cho tình trạng viêm nhiễm giác mạc nặng hơn", BS cho biết thêm. Viêm kết mạc điều trị khỏi hầu như không để lại di chứng, vấn đề về thị lực.

"Ở mỗi điểm trường, chúng tôi nhận thấy các thông số đưa ra đều rất đáng báo động, đặc biệt là tình trạng tật khúc xạ. Vì vậy, mục đích của chương trình khám thiện nguyện này là giúp các phụ huynh nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt cho con, nhất là ở độ tuổi cấp 1, 2; cung cấp, phổ cập những kiến thức về mắt cho cộng đồng; và tri ân cộng đồng", ông Lê Xuân Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 chia sẻ.

Được biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo mà Bệnh viện tổ chức định kỳ, gần nhất là ngày 11-12/10 vừa qua, tại Trường Tiểu học Hải Quang (Ninh Bình).