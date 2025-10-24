Mệt mỏi, ra mồ hôi trộm vào ban đêm, cô gái 23 tuổi đến viện 108 kiểm tra phát hiện căn bệnh khiến hơn 7000 người chết mỗi năm

Một tháng liền chịu đựng cảm giác đau âm ỉ vùng ngực và ra mồ hôi trộm về đêm, cô gái 23 tuổi vẫn nghĩ mình chỉ bị mệt mỏi thông thường. Tự mua thuốc uống, chờ đợi sự cải thiện nhưng cơn đau không biến mất. Chỉ đến khi triệu chứng ngày càng rõ rệt, bệnh nhân mới quyết định đến khám tại Bệnh viện TWQĐ 108 và đó là quyết định đã giúp cô phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm.

Cơn đau ngực âm ỉ và quyết định kịp thời

“Lúc đầu em nghĩ chỉ là do stress hay cảm lạnh thôi…” bệnh nhân N. (23 tuổi), chia sẻ khi được hỏi về hành trình đi khám của mình.

Suốt một tháng, cô gái trẻ sống cùng những cơn đau âm ỉ vùng ngực, kèm ra mồ hôi trộm về đêm. Nghĩ rằng không nghiêm trọng, cô tự mua thuốc tại hiệu thuốc địa phương và chờ đợi bệnh thuyên giảm. Nhưng rồi các triệu chứng không những không đỡ mà còn tăng lên. Đến khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau tức ngực nhiều hơn, cô mới quyết định đến khám tại Bệnh viện TWQĐ 108.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 108 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kết quả xét nghiệm máu và tủy đồ cho thấy số lượng tế bào bất thường tăng cao, nghi ngờ bệnh lý ác tính về máu. Tiếp đó, kết quả chụp PET/CT phát hiện nhiều hạch trung thất và hạch mạc treo – dấu hiệu gợi ý tổn thương u lympho. Các bác sĩ tiến hành sinh thiết tổn thương, hội chẩn nhóm chuyên ngành ung thư hệ tạo máu và đưa ra chẩn đoán xác định: U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa (Diffuse Large B-Cell Lymphoma – DLBCL).

Đây là một thể ung thư hệ tạo máu tiến triển nhanh, nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Bệnh nhân được chỉ định hóa trị phác đồ chu kỳ đầu tiên tại Khoa Huyết học lâm sàng, được theo dõi sát các tác dụng phụ và đáp ứng điều trị. Sau hơn hai tuần điều trị nội trú, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, các chỉ số huyết học cải thiện rõ, bệnh nhân được xuất viện và tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ.

Trường hợp này là hồi chuông cảnh báo cho nhiều người trẻ đang chủ quan với sức khỏe của chính mình: những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như đau ngực, ra mồ hôi trộm, sụt cân, sốt kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí ung thư.

Hiểu đúng về u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa

Theo các bác sĩ Khoa Huyết học Lâm sàng, u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL) là thể bệnh phổ biến nhất trong nhóm u lympho không Hodgkin. Bệnh xuất phát từ tế bào B – một thành phần của hệ miễn dịch, khi bị đột biến sẽ tăng sinh mất kiểm soát và hình thành các khối u ác tính.

Tốc độ tiến triển của bệnh nhanh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng nếu chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

Những dấu hiệu thường gặp:

- Nổi hạch bất thường ở cổ, nách, bẹn hoặc sâu trong lồng ngực, ổ bụng. Hạch thường cứng, không đau, to dần theo thời gian.

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Ra mồ hôi trộm về đêm, thường phải thay quần áo hoặc trải khăn khi ngủ.

- Sụt cân nhanh, mệt mỏi, suy kiệt thể trạng.

- Một số trường hợp có đau ngực, ho kéo dài, khó thở do hạch trong lồng ngực to lên chèn ép.

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ

Hiện chưa xác định được nguyên nhân chính xác, song một số yếu tố liên quan gồm:

- Suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh gây tổn thương hệ miễn dịch.

- Nhiễm virus (EBV, HIV) hoặc vi khuẩn Helicobacter pylori.

- Tiếp xúc hóa chất độc hại, môi trường ô nhiễm, hóa chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu.

- Di truyền hoặc rối loạn gen điều hòa tăng sinh tế bào.

Dù thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, song bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào kể cả người trẻ, khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, phương pháp điều trị chủ yếu hiện nay là hóa trị theo phác đồ chuẩn, đôi khi kết hợp ghép tế bào gốc tạo máu. Với sự phát triển của y học, đặc biệt là các phác đồ hóa trị trúng đích, nhiều bệnh nhân có thể đạt lui bệnh hoàn toàn, trở lại cuộc sống bình thường.

Điểm đáng chú ý trong trường hợp này là bệnh nhân còn rất trẻ, không có tiền sử bệnh lý đặc biệt, nhưng lại mắc một bệnh ác tính tiến triển nhanh. Nếu không đến khám kịp thời, chỉ vài tuần hoặc vài tháng nữa, tình trạng có thể trở nên nguy kịch hơn rất nhiều. Câu chuyện của bệnh nhân N. cũng là lời nhắc cho mỗi người về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ dù đang cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Tại hội thảo khoa học Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học hôm 9/8/2025, PGS. TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 10.525 ca ung thư huyết học mới, chiếm gần 6% tổng số ca ung thư. Trong đó, bạch cầu (leukemia) chiếm 3,2%, u lympho không Hodgkin 1,9%, u lympho Hodgkin 0,34% và đa u tủy xương 0,34%. Đây là nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao, ước tính gây ra hơn 7.300 ca tử vong mỗi năm, chỉ đứng sau bệnh lý tim mạch.

Đặc biệt, các bệnh lý huyết học triệu chứng thường mờ nhạt và dễ nhầm với nhiều bệnh khác, khiến nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi ở giai đoạn muộn. Cùng với xu hướng dân số già hóa, số ca mắc các bệnh huyết học, cả lành tính lẫn ác tính, đều tăng nhanh.