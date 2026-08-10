Người đàn ông 50 tuổi suýt tử vong sau khi ăn cơm rang theo cách "vạn người mê"

Sau khi ăn cơm rang, người đàn ông bắt đầu thấy cơ thể có dấu hiệu lạ. Những cơn đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục nhanh chóng kéo ông vào tình trạng nguy hiểm.

Một người đàn ông hơn 50 tuổi suýt mất mạng sau khi ăn cơm rang được chế biến từ phần cơm thừa bảo quản lạnh trong nhiều ngày. Các bác sĩ xác định ông bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng do vi khuẩn Bacillus cereus tác nhân thường liên quan đến các vụ ngộ độc từ cơm, mì và thực phẩm giàu tinh bột.

Theo truyền thông Trung Quốc, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện tại Giang Môn trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện sốc, suy gan và suy thận. Tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã phải nhanh chóng can thiệp để kiểm soát tình trạng nguy hiểm, cứu ông qua cơn nguy kịch.

Sau khi hồi phục ý thức, người đàn ông kể lại rằng trước đó ông đã sử dụng phần cơm còn dư, được cất trong tủ lạnh nhiều ngày, để chế biến món cơm rang. Chỉ một thời gian ngắn sau bữa ăn, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, khó thở và nhanh chóng trở nặng.

Qua kết quả kiểm tra, các bác sĩ xác định nguyên nhân là ngộ độc do vi khuẩn Bacillus cereus. Loại vi khuẩn này có thể tồn tại trong nhiều loại thực phẩm giàu tinh bột như cơm, mì, ngũ cốc. Khi thực phẩm được bảo quản trong điều kiện không phù hợp hoặc để quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển và sản sinh độc tố gây bệnh. Tình trạng này còn được biết đến với tên gọi "hội chứng cơm rang".

Vì sao cơm rang từ cơm nguội có thể gây nguy hiểm?

Nhiều người cho rằng việc rang hoặc hâm nóng lại cơm cũ có thể tiêu diệt vi khuẩn, nhưng các chuyên gia cảnh báo điều này không phải lúc nào cũng đúng. Một số độc tố do Bacillus cereus tạo ra có khả năng chịu nhiệt cao, vì vậy quá trình nấu lại không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngộ độc.

Các bác sĩ cho biết thời tiết nóng ẩm, đặc biệt vào mùa hè, là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển nhanh hơn. Cơm thừa nếu không được làm nguội và bảo quản đúng cách có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Để hạn chế rủi ro, cơm còn lại sau bữa ăn nên được cho vào hộp hoặc túi kín, bảo quản trong tủ lạnh hoặc ngăn đông càng sớm càng tốt. Người dân cũng nên tránh lưu trữ quá lâu và cần kiểm tra mùi, màu sắc của thực phẩm trước khi sử dụng.

Thói quen giữ cơm trong nồi cả ngày tiềm ẩn nguy cơ

Một thói quen phổ biến trong nhiều gia đình là nấu một lượng lớn cơm rồi để chế độ giữ ấm trong nồi cơm điện suốt nhiều giờ. Phần cơm còn lại sau bữa trưa thường tiếp tục được sử dụng cho bữa tối.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải phương pháp bảo quản tối ưu. Khi thực phẩm nằm trong điều kiện nhiệt độ không đủ nóng để tiêu diệt vi khuẩn nhưng cũng không đủ lạnh để ngăn chúng phát triển, nguy cơ sinh độc tố có thể tăng lên.

Ảnh minh họa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng nhiệt độ từ 5 đến 60 độ C được xem là "vùng nguy hiểm" của thực phẩm. Trong khoảng nhiệt này, nhiều loại vi khuẩn gây bệnh có thể phát triển nhanh và tạo ra độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi mới, bảo quản đúng cách và không chủ quan với những món ăn đã để lâu.

Ngoài ra, việc vệ sinh nồi cơm điện cũng rất quan trọng. Các bộ phận như lỗ thoát hơi, vòng đệm cao su, mâm nhiệt và các khe nhỏ bên trong nồi cần được làm sạch thường xuyên, bởi đây là những nơi dễ tích tụ nước cơm, cặn thức ăn môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu không được vệ sinh và làm khô kỹ.

Ăn cơm rang thường xuyên có tốt cho sức khỏe?

Cơm rang là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt là cách tận dụng cơm nguội từ hôm trước để chế biến thành bữa sáng. Tuy nhiên, nếu ăn quá thường xuyên hoặc sử dụng cơm không được bảo quản đúng cách, món ăn này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Việc dùng cơm nguội để rang lại là thói quen phổ biến bởi sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và tránh lãng phí thực phẩm. Dù vậy, không phải ai cũng biết rằng chất lượng của cơm nguội và cách chế biến đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn cơm rang thường xuyên, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Cơm rang thường chứa nhiều dầu mỡ, không phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng, người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày hoặc hệ tiêu hóa.

Để hạn chế nguy cơ, nên bảo quản cơm nguội đúng cách, tốt nhất là làm nguội nhanh sau khi nấu và cất trong tủ lạnh nếu muốn sử dụng cho ngày hôm sau. Khi chế biến, cần đảm bảo cơm được rang chín kỹ và không sử dụng cơm có dấu hiệu ôi thiu.

Cơm rang vẫn có thể là một món ăn ngon và tiện lợi nếu được chế biến từ nguyên liệu an toàn, sử dụng lượng dầu hợp lý và không trở thành món ăn xuất hiện quá thường xuyên trong thực đơn hằng ngày.