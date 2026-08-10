Nhiều người truyền tai nhau mẹo đặt tờ giấy A4 vào ngăn đông tủ lạnh. Vậy việc làm này có lợi ích gì?

Tủ lạnh là thiết bị được sử dụng gần như liên tục trong mỗi gia đình. Ngoài việc vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh hợp lý, bảo trì định kỳ, thì việc quan trọng không kém để đảm bảo rằng chiếc tủ lạnh nhà bạn đang hoạt động bình thường đó chính là thường xuyên kiểm tra.

Nhiều người truyền tai nhau mẹo đặt tờ giấy A4 vào ngăn đông tủ lạnh. Cách làm nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng theo Times of India , tờ giấy có thể giúp người dùng nhận biết một số dấu hiệu liên quan đến độ ẩm, lớp tuyết và khả năng lưu thông khí lạnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Times of India)

Giấy A4 thông thường được tạo thành từ các sợi xenlulo, có khả năng hút ẩm tự nhiên. Trong khi đó, hơi ẩm vẫn có thể lọt vào ngăn đông mỗi khi cửa được mở hoặc khi thực phẩm còn ấm được đặt bên trong.

Nếu để một tờ giấy trong ngăn đông rồi lấy ra và thấy giấy bị ẩm, gợn sóng hoặc cong mép, đây có thể là dấu hiệu cho thấy lượng hơi ẩm bên trong đang cao hơn bình thường. Tuy nhiên, tờ giấy chỉ giúp người dùng quan sát hiện tượng. Nó không có khả năng xử lý nguyên nhân khiến độ ẩm tích tụ trong ngăn đông.

Độ ẩm dư thừa là một trong những nguyên nhân khiến các tinh thể băng và lớp tuyết hình thành trong ngăn đông. Nếu tờ giấy trở nên cứng do có những tinh thể băng nhỏ bám trên bề mặt, điều này có thể cho thấy tuyết đang tích tụ bên trong thiết bị.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lớp tuyết quá dày có thể cản trở luồng khí lạnh, khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn và tiêu thụ thêm điện. Ngăn đông thường cần duy trì ở khoảng âm 18 độ C, để bảo quản thực phẩm an toàn và vận hành hiệu quả.

Tờ giấy A4 còn có thể hỗ trợ kiểm tra độ kín của phần gioăng cao su quanh cửa ngăn đông. Hãy sử dụng 1 tờ giấy A4, kẹp vào cửa tủ lạnh rồi đóng cửa tủ lại. Sau đó, bạn thử rút tờ giấy ra từ từ, nếu nó trượt ra một cách dễ dàng, nghĩa là phần cao su ở cánh cửa tủ đã có vấn đề, bị cong, bong ra hoặc rách. Điều này sẽ vô tình làm giảm hiệu suất làm mát của tủ và bạn cần nhanh chóng thay thế chúng.

Không khí lạnh cần lưu thông tự do trong ngăn đông để thiết bị hoạt động hiệu quả. Có thể đặt giấy ở các ngăn hoặc vị trí khác nhau. Nếu giấy thường xuyên bị ướt hoặc bám tuyết nhiều hơn tại một khu vực nhất định, đó có thể là dấu hiệu luồng khí lạnh phân bố không đồng đều. Tình trạng này cũng có thể xảy ra khi ngăn đông bị xếp quá nhiều thực phẩm, làm cản trở đường lưu thông của khí lạnh.

Lưu ý, những mẹo trên chỉ nên được xem là cách kiểm tra đơn giản giúp phát hiện dấu hiệu bất thường về độ ẩm, lớp tuyết, gioăng cửa hoặc luồng khí lạnh. Để ngăn đông hoạt động tốt, người dùng nên giữ nhiệt độ khoảng âm 18 độ C, không nhồi quá đầy thực phẩm, hạn chế mở cửa lâu và thường xuyên làm sạch gioăng. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường kéo dài, nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra thiết bị.

Ngoài ra, bạn đừng quên một số cách dưới đây để giúp tủ lạnh tiết kiệm điện nhất có thể:

Đặt ở nhiệt độ thích hợp

Hầu hết tủ lạnh đều được thiết lập các mức nhiệt khác nhau cho từng ngăn. Nhiệt độ được cho là phù hợp ở ngăn mát là từ 0-5 độ, với ngăn đá là -18 độ. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với thời tiết để giữ cho tủ lạnh hoạt động vừa phải, tiết kiệm nhất.

Luôn giữ tủ lạnh đủ đồ

Ảnh minh họa.

Việc để quá nhiều đồ trong tủ lạnh sẽ chặn lỗ làm mát, khiến thiết bị phải chạy quá mức để giữ thực phẩm đủ mát. Còn nếu để tủ rỗng chạy cả ngày đêm thì quá lãng phí. Vì vậy, hãy luôn làm đầy tủ lạnh ở mức vừa đủ để luồng khí mát được lưu thông đến nơi cần làm mát, vừa tiết kiệm điện tối đa, vừa có tác dụng tốt nhất trong việc bảo quản đồ ăn.

Hạn chế đóng, mở

Để khởi động quá trình làm mát, tủ lạnh luôn cần đến lượng điện lớn hơn bình thường. Muốn hạn chế điều đó, bạn nên tránh để tủ lạnh bật/tắt quá nhiều và tránh đóng, mở cửa liên tục. Nhiệt độ trong tủ với bên ngoài có sự chênh lệch nhau lớn, khi mở ra sẽ làm nhiệt độ trong tủ tăng cao, bộ phần làm lạnh lại phải hoạt động với công suất lớn để điều chỉnh, gây tốn điện.

Không cho đồ nóng vào tủ

Đồ nóng sẽ khiến cho nhiệt độ của tủ tăng lên và dĩ nhiên tủ lạnh sẽ lại phải gia tăng hoạt động để làm mát trở lại. Hãy để đồ ăn nguội hẳn mới cho vào bảo quản để tiết kiệm năng lượng tối đa.

Đặt tủ ở vị trí thoáng mát

Không đặt tủ lạnh ở các vị trí như bếp, lò nướng, các vị trí có nhiều nguồn điện và không đặt sát tường. Vì tủ lạnh cần phải toả nhiệt để làm mát nên nếu đặt nó ở những vị trí kín và nóng, tủ sẽ không thể thực hiện đúng cơ chế và phải hoạt động quá mức để làm mát. Điều này không chỉ khiến tủ tiêu tốn nhiều năng lượng mà còn làm thiết bị mau xuống cấp.