Một bác sĩ giảm 3kg chỉ sau 1 tuần nhờ "chế độ ăn cá mòi": Không cần nhịn đói, chỉ thay 1 bữa mỗi ngày

Điểm đáng chú ý là phương pháp này không yêu cầu ăn cá mòi cả ngày.

Không cần cắt giảm quá mức hay nhịn ăn triền miên, một phương pháp giảm cân mới đang gây chú ý khi chỉ yêu cầu thay thế 1 bữa ăn mỗi ngày bằng 1 hộp cá mòi. Theo chia sẻ của một bác sĩ chuyên về giảm cân tại Đài Loan (Trung Quốc) Ngụy Sỹ Hàng, ông đã giảm tới 3kg sau một tuần áp dụng cách ăn này. Vậy "chế độ ăn cá mòi" có gì đặc biệt?

"Chế độ ăn cá mòi" là gì?

Gần đây, trong chương trình podcast và YouTube nổi tiếng Bailingguo News, MC Ken cho biết anh được bác sĩ chuyên điều trị béo phì Ngụy Sĩ Hàng giới thiệu phương pháp giảm cân đang được nhiều người quan tâm mang tên "chế độ ăn cá mòi".

Điểm đáng chú ý là phương pháp này không yêu cầu ăn cá mòi cả ngày. Thay vào đó, bạn chỉ cần thay thế một bữa chính bằng một hộp cá mòi đóng hộp, chẳng hạn đổi suất cơm trưa thông thường sang một hộp cá mòi.

Đây được xem là cách giúp giảm tổng lượng calo nạp vào nhưng vẫn duy trì cảm giác no, từ đó hạn chế ăn vặt hoặc ăn quá nhiều ở các bữa sau.

Vì sao nên chọn cá mòi ngâm dầu ô liu?

Theo bác sĩ, loại được khuyến nghị không phải cá ngừ đóng hộp mà là cá mòi đóng hộp cỡ nhỏ ngâm dầu ô liu. Mỗi hộp thường nặng khoảng 125g, chứa khoảng 3 con cá.

Ban đầu, Ken cũng nghi ngờ vì khẩu phần trông khá ít và nghĩ rằng khó có thể no. Tuy nhiên, sau khi ăn, anh cho biết cảm giác no kéo dài hơn nhiều so với dự đoán.

Bác sĩ giải thích điều này đến từ hai yếu tố chính:

Dầu ô liu giúp no lâu hơn

Dầu ô liu là nguồn chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Chất béo tốt giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và hạn chế cơn đói xuất hiện quá nhanh sau bữa ăn.

Hàm lượng protein rất cao

Một hộp cá mòi khoảng 125g cung cấp khoảng 27g protein, tương đương, thậm chí có mật độ protein nhỉnh hơn ức gà.

Protein là dưỡng chất được chứng minh có khả năng tăng cảm giác no, đồng thời hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Thử nghiệm thực tế: Tập nặng vẫn không thấy đói

Ken chia sẻ, vào buổi sáng ghi hình podcast, anh chỉ ăn một hộp cá mòi ngâm dầu ô liu rồi ngay sau đó tham gia buổi tập tạ cường độ cao.

Điều khiến anh bất ngờ là trong suốt buổi tập, anh gần như không cảm thấy đói như thường lệ. Trải nghiệm này khiến anh quyết định tiếp tục thử phương pháp trong vòng một tuần để theo dõi sự thay đổi của cơ thể.

Bác sĩ tự áp dụng và giảm 3kg sau một tuần

Không chỉ giới thiệu cho bệnh nhân, bác sĩ Ngụy Sĩ Hàng cũng trực tiếp áp dụng phương pháp này.

Ông cho biết chỉ cần thay thế một bữa ăn mỗi ngày bằng cá mòi, sau khoảng một tuần, cân nặng đã giảm 3kg.

Tuy nhiên, đây mới là chia sẻ về trải nghiệm cá nhân, chưa thể xem là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều sẽ đạt kết quả tương tự. Mức giảm cân còn phụ thuộc vào cân nặng ban đầu, tổng lượng calo tiêu thụ, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Có thể thay bằng đậu phụ và dầu ô liu không?

Sau khi đoạn chia sẻ được đăng tải, nhiều người đặt câu hỏi liệu có thể thay cá mòi bằng đậu phụ kết hợp dầu ô liu nguyên chất hay không.

Một số ý kiến cho rằng một hộp đậu phụ cũng cung cấp lượng protein khá cao. Tuy nhiên, nhiều người đã thử cả hai cách cho biết cá mòi tạo cảm giác no lâu hơn, trong khi ăn đậu phụ dễ đói trở lại chỉ sau thời gian ngắn.

Một số khác gợi ý có thể chọn cá mòi ngâm nước rồi tự thêm dầu ô liu nguyên chất để chủ động kiểm soát chất lượng cũng như lượng dầu sử dụng.

Chuyên gia lưu ý: Không nên xem đây là "bí quyết thần kỳ"

Dù nhận được nhiều sự quan tâm, các chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là một chiến lược thay thế bữa ăn trong thời gian ngắn, không phải công thức giảm cân phù hợp với tất cả mọi người.

Đối với người mắc bệnh thận, bệnh mạn tính hoặc có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt, việc thay đổi chế độ ăn nên được tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện.

Về lâu dài, nền tảng của việc giảm cân bền vững vẫn là:

Xây dựng chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm.

Đảm bảo đủ protein, chất xơ và các vi chất cần thiết.

Duy trì vận động thường xuyên. Ngủ đủ giấc và hình thành lối sống lành mạnh.

Một hộp cá mòi có thể là lựa chọn tiện lợi, giàu protein và giúp no lâu hơn trong một số trường hợp, nhưng không có thực phẩm nào tự thân tạo ra hiệu quả giảm cân. Điều quyết định vẫn là tổng năng lượng nạp vào và tiêu hao mỗi ngày, cùng với việc duy trì những thói quen lành mạnh trong thời gian dài.