Mái tóc lúc nào cũng đen bóng, bồng bềnh của Vương Sở Nhiên khiến cư dân mạng "sửng sốt": Hóa ra cô duy trì 5 thói quen rất đơn giản

Không ít khán giả tò mò nữ diễn viên chăm sóc mái tóc của mình như thế nào để giữ được vẻ khỏe khoắn dù lịch trình làm việc dày đặc.

Nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đang nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Trung Quốc Giây phút ấy vượt quá giới hạn cùng Trương Lăng Hách. Bên cạnh những tình tiết tình cảm nhiều day dứt, ngoại hình của hai diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, mái tóc đen dài, dày và óng mượt của Vương Sở Nhiên liên tục lọt vào “tầm ngắm” của khán giả. Nhiều người nhận xét mái tóc của cô trông chẳng khác nào hình ảnh trong quảng cáo dầu gội, đặc biệt ấn tượng với độ dày, độ bóng và vẻ bồng bềnh tự nhiên.

Không ít khán giả tò mò nữ diễn viên chăm sóc mái tóc của mình như thế nào để giữ được vẻ khỏe khoắn dù lịch trình làm việc dày đặc.

Vốn thường xuyên đóng phim cổ trang, Vương Sở Nhiên cho biết cô nhiều lần ưu tiên sử dụng tóc thật thay vì phụ thuộc vào tóc giả. Trong khi đó, công việc diễn xuất khiến mái tóc phải chịu nhiều tác động như tạo kiểu, uốn, nhuộm, làm việc trong thời gian dài, thức khuya và chịu áp lực.

Chính vì vậy, cô đặc biệt chú trọng chăm sóc tóc và da đầu. Theo những chia sẻ của nữ diễn viên, một số thói quen được duy trì đều đặn đã giúp tóc mềm mượt hơn, chân tóc có độ phồng và ít nhanh bết dầu.

1. Ăn uống đủ chất, chú trọng protein

Theo Vương Sở Nhiên, chế độ ăn là nền tảng quan trọng nếu muốn duy trì mái tóc khỏe. Cô cố gắng hạn chế những món quá nhiều dầu mỡ, cay nóng, đồng thời bổ sung các thực phẩm giàu protein và vitamin E.

Đậu nành cũng là một trong những thực phẩm được cô lựa chọn để bổ sung protein thực vật, chẳng hạn uống sữa đậu nành.

Tóc chủ yếu được cấu tạo từ keratin - một loại protein. Vì vậy, chế độ ăn thiếu protein có thể ảnh hưởng đến tình trạng của tóc. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất sẽ góp phần duy trì quá trình phát triển bình thường của tóc cũng như sức khỏe da đầu.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần ăn một vài loại thực phẩm là tóc sẽ lập tức mọc dày hay bóng mượt. Điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng và đầy đủ dưỡng chất trong thời gian dài.

2. Chải tóc trước khi gội

Một thói quen khá đơn giản nhưng được Vương Sở Nhiên duy trì là chải tóc trước khi gội.

Cô thường nhẹ nhàng gỡ những phần tóc bị rối, đặc biệt là các nút thắt, thay vì để tóc rối rồi mới xử lý trong lúc gội. Cách này giúp hạn chế việc tóc bị kéo mạnh khi đang ướt - thời điểm sợi tóc dễ bị tổn thương hơn.

Nếu tóc thường xuyên bị kéo nhẹ cũng đã rụng hoặc gãy, đó có thể là dấu hiệu mái tóc đang khá yếu. Vì vậy, thao tác chải tóc nên nhẹ nhàng, bắt đầu từ phần ngọn rồi từ từ tiến lên, thay vì giật mạnh từ chân tóc xuống.

3. Kết hợp mặt nạ tóc và dầu dưỡng

Bên cạnh bước gội đầu, nữ diễn viên cũng chú trọng dưỡng tóc sau khi gội.

Sau khi làm sạch tóc, cô lau tóc đến khi còn hơi ẩm rồi thoa mặt nạ tóc lên phần thân và ngọn tóc. Sau đó, massage nhẹ trong khoảng một phút trước khi xả sạch.

Trước khi sấy tóc, cô tiếp tục sử dụng dầu dưỡng để tăng độ mềm mượt và giảm tình trạng tóc xù, rối. Dầu dưỡng cũng giúp mái tóc trông bóng hơn.

Đặc biệt, nếu phải sử dụng máy sấy hoặc các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt, việc sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp trước đó có thể giúp giảm tác động của nhiệt lên sợi tóc.

Dù vậy, dầu dưỡng không thể biến tóc hư tổn thành tóc khỏe hoàn toàn. Việc hạn chế nhiệt độ quá cao, không lạm dụng tạo kiểu và giữ khoảng cách phù hợp khi sấy vẫn rất quan trọng.

4. Tẩy tế bào chết da đầu vừa phải

Không chỉ chăm sóc phần thân tóc, Vương Sở Nhiên còn chú ý đến da đầu. Cô duy trì thói quen tẩy tế bào chết da đầu định kỳ với mục đích giữ da đầu sạch thoáng và hạn chế tình trạng chân tóc nhanh bết.

Da đầu có thể tích tụ dầu thừa, tế bào chết và cặn từ các sản phẩm tạo kiểu. Làm sạch đúng cách giúp duy trì môi trường da đầu thông thoáng hơn, từ đó mái tóc cũng có thể trông bồng bềnh hơn ở phần chân.

Tuy nhiên, tẩy tế bào chết không đồng nghĩa với càng làm nhiều càng tốt. Việc thực hiện quá thường xuyên hoặc chà xát mạnh có thể gây kích ứng da đầu. Tần suất nên được điều chỉnh dựa trên tình trạng da đầu và hướng dẫn của sản phẩm.

5. Hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua khi chăm sóc tóc lại nằm ở lối sống.

Vương Sở Nhiên cho biết cô cố gắng hạn chế thức khuya bởi lịch sinh hoạt thất thường không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn có thể khiến tình trạng tóc trở nên kém ổn định.

Với những lúc khó đi vào giấc ngủ, nữ diễn viên từng chia sẻ thói quen ngâm chân trước khi ngủ để thư giãn cơ thể.

Một giấc ngủ đầy đủ tạo điều kiện cho cơ thể phục hồi và duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Vì vậy, nếu muốn có mái tóc khỏe, việc chăm sóc bên ngoài nên đi cùng chế độ ăn cân bằng, sinh hoạt điều độ và ngủ đủ giấc.

Muốn tóc đẹp, đừng chỉ chăm phần ngọn

Mái tóc đen dày và óng mượt của Vương Sở Nhiên có thể khiến nhiều người chú ý, nhưng đằng sau vẻ ngoài đó không chỉ là một sản phẩm chăm sóc tóc.

Từ những chia sẻ của nữ diễn viên, có thể thấy các bước chăm sóc tóc khá cơ bản: ăn uống đủ chất, hạn chế tác động mạnh lên sợi tóc, dưỡng tóc sau khi gội, giữ da đầu sạch và duy trì lối sống điều độ.

Quan trọng hơn, tình trạng tóc của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ di truyền, tuổi tác, nội tiết, dinh dưỡng đến tình trạng da đầu và cách chăm sóc hằng ngày. Vì vậy, không nên kỳ vọng một vài mẹo đơn lẻ có thể tạo ra mái tóc dày, bóng ngay lập tức.

Nếu tóc rụng nhiều kéo dài, tóc thưa rõ rệt, da đầu ngứa, đỏ hoặc xuất hiện những thay đổi bất thường, việc tìm nguyên nhân thay vì chỉ tăng cường mỹ phẩm chăm sóc tóc sẽ quan trọng hơn.