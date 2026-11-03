Người đàn ông 39 tuổi qua đời chỉ 9 tháng sau khi phát hiện ung thư gan: Dấu hiệu dễ nhầm với bệnh dạ dày

Một người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu bệnh gan dễ bị nhầm với vấn đề tiêu hóa thông thường.

Tờ The Paper (Trung Quốc) đưa tin về trường hợp một người đàn ông 39 tuổi qua đời vì ung thư gan chỉ 9 tháng sau khi phát hiện bệnh.

Bệnh nhân là anh Dư Kiệt, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Đầu tháng 1/2026, anh bất ngờ bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện anh mắc ung thư gan.

Trong thời gian điều trị, anh sụt cân nhanh chóng, ngoại hình thay đổi rõ rệt. Đến ngày 24/10, anh qua đời ở tuổi 39. Trước khi mất, anh nhiều lần nhắn nhủ mọi người: "Hãy uống ít rượu, hạn chế thức khuya và chăm sóc sức khỏe thật tốt".

Sự ra đi của người đàn ông 39 tuổi khiến nhiều người tiếc thương, đồng thời đặt ra câu hỏi: Vì sao ung thư gan có thể tiến triển âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã nghiêm trọng?

Vì sao ung thư gan có thể gây xuất huyết tiêu hóa?

Mô phỏng ung thư gan (Ảnh: Transcure bioservices)

Bác sĩ Doãn Đình Lập, chuyên khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân huyện Tam Đài (Trung Quốc), cho biết xuất huyết tiêu hóa đôi khi có liên quan đến bệnh gan, đặc biệt ở những người bị xơ gan kèm tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

"Người mắc ung thư gan thường có bệnh lý xơ gan từ trước. Xơ gan có thể làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa, dẫn đến giãn tĩnh mạch thực quản và đáy vị. Thành những mạch máu này rất mỏng, khi vỡ có thể gây nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen" , bác sĩ Doãn Đình Lập giải thích.

Đáng chú ý, những biểu hiện này dễ khiến người bệnh nghĩ mình đang gặp vấn đề ở dạ dày. Chỉ khi được kiểm tra chuyên sâu, nguyên nhân liên quan đến gan mới được phát hiện.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp xuất huyết tiêu hóa đều do bệnh gan. Đây là tình trạng có nhiều nguyên nhân và cần được thăm khám khẩn cấp.

Theo nhận định của bác sĩ Doãn Đình Lập, diễn tiến bệnh nhanh chóng của anh Dư Kiệt cho thấy ung thư có thể đã không còn ở giai đoạn sớm khi được phát hiện.

Những dấu hiệu ung thư gan dễ bị bỏ qua

Dấu hiệu ung thư gan (Ảnh: iStock)

Ung thư gan thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu vì nhu mô gan có rất ít dây thần kinh cảm nhận đau. Do đó, ngay cả khi gan đã bị tổn thương, người bệnh vẫn có thể không cảm thấy đau hoặc xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Chỉ khi khối u phát triển, kéo căng bao gan hoặc xâm lấn những mô xung quanh, cảm giác đau vùng gan mới có thể xuất hiện.

Bác sĩ Doãn Đình Lập cảnh báo một số biểu hiện cần chú ý:

Đầy bụng, chán ăn kéo dài: Dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh dạ dày.

Mệt mỏi bất thường: Cảm giác kiệt sức kéo dài, ngay cả khi đã nghỉ ngơi.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Cân nặng giảm nhanh dù không chủ động ăn kiêng.

Vàng mắt, vàng da, nước tiểu sẫm màu: Có thể liên quan đến tình trạng suy giảm chức năng gan.

Xuất hiện nốt mạch máu hình mạng nhện: Những tổn thương mạch máu nhỏ có thể xuất hiện ở ngực hoặc cổ.

Các triệu chứng trên không đặc hiệu cho ung thư gan và có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, người bệnh không nên chủ quan nếu chúng xuất hiện kéo dài.

Ai cần tầm soát ung thư gan định kỳ?

Siêu âm gan (Ảnh: Medical News Today)

Theo bác sĩ Doãn Đình Lập, những nhóm có nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý gồm:

Người nhiễm virus viêm gan B, C;

Người mắc xơ gan;

Người uống nhiều rượu bia kéo dài;

Người có tiền sử gia đình mắc ung thư gan;

Người thường xuyên tiếp xúc với độc tố aflatoxin từ thực phẩm mốc;

Người mắc gan nhiễm mỡ cũng cần được đánh giá nguy cơ tùy tình trạng bệnh.

Bác sĩ khuyến nghị người thuộc nhóm nguy cơ cao nên tầm soát ung thư gan định kỳ, thông thường 6 tháng/lần bằng siêu âm gan kết hợp xét nghiệm AFP, theo chỉ định chuyên môn. Nếu phát hiện bất thường, bác sĩ có thể chỉ định chụp CT hoặc MRI có thuốc tương phản để đánh giá thêm.

Phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị ung thư gan. Vì vậy, người có yếu tố nguy cơ không nên đợi đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi kiểm tra.

Nguồn: The Paper